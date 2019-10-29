Дигидрокверцетин: природный «секьюрити» ваших сосудов

Маленькие, да удаленькие!

Самые мелкие сосуды называют капиллярами. Их число в организме человека достигает заоблачных 160 миллиардов, а общая длина – почти 100 000 км! А ведь это в 2 раза больше протяженности экватора Земли!

Капилляры пронизывают все органы и ткани. И хотя их диаметр меньше миллиметра, роль в кровообращении они играют колоссальную. По одним капиллярам к клеткам поступает кислород и питательные вещества, а по другим уходит все ненужное – углекислый газ и отработанные продукты метаболизма.

При сниженном кровоснабжении клетки «задыхаются» и «голодают». Накапливающиеся агрессивные свободные радикалы повреждают их, вызывают преждевременное старение и даже гибель. Конечно же, при этом страдают и функции органов. К примеру, головокружение, шум в голове, проблемы с памятью нередко становятся следствием хронически нарушенного мозгового кровообращения. А вот недостаточность кровоснабжения сердца может стать причиной перебоев в его работе, возникновения приступов загрудинной боли, особенно при нагрузках.

Интересно, что впервые возможность сохранения здоровья путем поддержания в норме работы капилляров обосновал выдающийся советский ученый А.С. Залманов. Большие перспективы открывает использование с данной целью натуральных препаратов.

Помощник с «сибирским характером»

Именно так можно смело назвать дигидрокверцетин . Оказывается, это активное вещество из класса биофлавоноидов, которым особенно богата лиственница сибирская, – настоящий защитник наших сосудов, в особенности капилляров [1-3]. Кроме того, оно признано эталонным антиоксидантом [3].

Результаты многолетних исследований в ведущих научных центрах страны (в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова, Национальных медицинских исследовательских центрах хирургии имени А.В. Вишневского и онкологии им. Н. Н. Блохина и др. ) [1] позволили ученым сделать вывод: дигидрокверцетин – поистине уникальное по совокупности полезных свойств вещество [3], которое:

– способствует сохранению функциональной активности сердечно-сосудистой системы: поддержанию прочности и эластичности сосудов, в том числе капилляров, проницаемости сосудистой стенки [1-3]; полноценного кровотока в миокарде и снабжения его кислородом [1,2], нормального сердечного ритма [1,2] и уровня артериального давления [1,3];

– помогает поддерживать полноценное кровообращение в сосудах головного мозга и обменных процессов в нем [1], что, в частности, способствует сохранению памяти;

– содействует поддержке нормального уровня холестерина в крови [1-3];

– вносит весомый вклад в поддержание оптимальной вязкости крови [1,2] и ее свертывающей активности [1], в защиту от образования тромбов [3];

– способствует сохранению здоровья бронхов и легких, полноценного дыхания [1-2].

А еще вещество дигидрокверцетин наделено такими свойствами, которые открывают перспективы его применения в антиэйджинге. Установлено, что это вещество способствует поддержанию молодости благодаря усилению защиты клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов, синтезу белков коллагена и эластина, обеспечивающих упругость и прочность кожи, а также поддержанию ее защитных свойств и способности к самовосстановлению [1].

Вот такими «талантами» наделено удивительное вещество дигидрокверцетин!

Выгодное предложение от «Эвалар»

В широком ассортименте натуральных [4] препаратов от компании «Эвалар» есть и Дигидрокверцетин . Активное вещество в его составе выделено из высококачественного сырья – коры лиственницы сибирской.

В отличие от известного аналога [5], в одной таблетке Дигидрокверцетина Эвалар содержится не 10 мг, а 25 мг действующего вещества. Это делает максимально комфортной схему приема препарата: всего одна таблетка в сутки – и все [6]! Для сравнения, аналогичное средство [5] с дозировкой 10 мг вам бы пришлось принимать трижды в день.

Дигидрокверцетин – природное вещество, которое по своему строению и функциям близко к кверцетину и рутину. Для надежного поддержания функций сосудов и полноценной микроциркуляции крови его можно принимать регулярно. Конечно, при этом одним из весомых факторов становится стоимость препарата. Разумным выбором может стать Дигидрокверцетин Эвалар в упаковке, содержащей сразу 100 таблеток. Он выгоднее по цене в сравнении с известным аналогом [7]. К тому же, прием всего лишь одной таблетки Дигидрокверцетина Эвалар с 25 мг активного вещества вместо трех таблеток аналогичного средства с дозировкой 10 мг дает возможность дополнительной выгоды за счет более экономичного расходования самого препарата.

Что же касается качества Дигидрокверцетина Эвалар , то оно в полной мере отвечает требованиям международного стандарта GMP [8].

Постарайтесь защитить ваши сосуды, ведь от их состояния во многом зависят здоровье, активность и долголетие!

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1 Леонтьева Н.В. Дигидрокверцетин – природный антиоксидант: учебное пособие. СПб: ГБОУ ВПО «СЗГМУ имени И.И. Мечникова», 2016; 32–33.

2 Бабкин В.А., Остроухова Л.А., Иванова С.З. с соавт. Продукты глубокой химической переработки биомассы лиственницы. Технология получения и перспективы использования. Российский химический журнал, 2004; XLVIII (3): 62–69.

3 Бизюк Л.А., Королевич М.П. Антиоксидант дигидрокверцетин: клинико-фармакологическая эффективность и пути синтеза. Лечебное дело, 2013; 1 (29): 13–19.

4 По активным компонентам.

5 Сравнение приводится с аналогом по действующему веществу (дигидрокверцетин) и форме выпуска (таблетки).

6 Подтверждено СоГР: № RU.77.99.88.003.E.012499.12.14 от 17.12.2014 г.

7 По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), за 2018 год средневзвешенная розничная цена за 1 мг активного вещества БАД «Дигидрокверцетин» в форме таблеток №100 производства компании «Эвалар» в 1,3 раза ниже, чем у аналога по активному веществу, форме выпуска и количеству таблеток в упаковке.

8 Сертификат GMP № C0170889-173GMPMF-1 (NSF International, USA).

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