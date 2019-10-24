Игорь Сечин: США применяют на энергорынке политику угроз и шантажа

Игорь Сечин назвал политику США серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики. Глава «Роснефти» выступил с докладом на XII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне: крупнейший экономический саммит собрал политиков, экономистов, дипломатов, топ-менеджеров ведущих мировых корпораций и руководителей крупных банков.

Глава Роснефти дал свою оценку расстановке сил на глобальном экономическом рынке, отметив, что его участники сильно недооценивают риски нестабильности в мире. И главный игрок, «раскачивающий» сегодня лодку — это Америка.

- Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действует три «регулятора»: Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор - США - и это нужно воспринимать как данность, - считает Сечин.

По мнению главы «Роснефти», у остальных игроков рынке нет другого выхода кроме как отстаивать свою позицию в острой конкуренции с Штатами и выстраивать работу в тех условиях, которые сложились сегодня.

Главный интерес Америки — продвигать собственную нефть на мировом рынке: американская сланцевая добыча демонстрирует устойчивый рост — на 40% с 2017 года. Отталкивая локтями конкурентов, США расширяет географию поставок: сегодня нефть у американцев покупают более 40 стран. Четверть поставок в январе-июле 2019 года пришлось на долю Европы. США диктуют остальному миру свои правила, используя самый широкий арсенал средств, и прежде всего - тарифные барьеры и санкционные ограничения. По словам Игоря Сечина, «американцы используют политику угроз и шантажа».

- Увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами - вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции, - подчеркнул глава «Роснефти».

Игорь Сечин напомнил, что под санкциями США сейчас находится около трети мировой добычи нефти — это Иран, Венесуэла, Россия. Стратегия США негативно влияет на развитие мировой экономики и подрывает взаимное доверие.

- Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти, - рассказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» дал свою оценку взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке, в том числе атаке дронов на Саудовскую Аравию.

- Недавние события показали, что к категории так называемых «хрупких» поставщиков можно отнести уже не только традиционную «пятерку» стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию, - отметил Игорь Сечин. - В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика нефти.

Несмотря на все попытки США блокировать Россию на мировом рынке с помощью санкций, наша страна остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и в Азию. Поставки нефти и нефтепродуктов из Россию в ЕС за последние четыре года увеличились на 7%.

- Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус, - подчеркнул Игорь Сечин.