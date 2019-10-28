Роза Сябитова: От многодетных матерей мужья не уходят

«Рожать от работы потом будете?»

- Вас все знают как человека, который ратует за создание семьи. Но сейчас из-за границы пришла мода - женщины в возрасте тридцать плюс мечтают строить карьеру, путешествовать, а замужество и рождение детей откладывают на потом… Что бы вы им сказали и что вы говорите своим детям?

- Дочке говорю: рожай троих! И невестке с сыном скажу, чтобы не боялись, а рожали троих. От многодетных матерей мужья не уходят. Когда много детей, мужчины зарабатывают и делами занимаются - у них просто времени нет на развлечения вне семьи.

Вообще семья - это традиционная история для нашей страны. Мы живем в обществе, где выбирают мужчины. А для них молодость и красота женщины - первостепенны. В мужском обществе женская успешность - это стать женой и матерью. Наше предназначение - материнство. Конечно, можно говорить, что сейчас такое время, когда можно и на карьере сосредоточиться. А что потом? Любовью заниматься с работой будете? Детей рожать от работы будете? А круглый стол в родовом гнезде с детьми и внуками вам карьера организует? И не забываем, что природу не обманешь: все мы знаем, какие проблемы могут быть у детей старородящих женщин. С природой ведь шутить бесполезно.

- Риск большой.

- Большой. Но у каждого человека есть право выбора. Сейчас много новомодных анекдотов на эту тему. К примеру: «Кто подаст стакан воды в старости? А если пить не захочется…» И тому подобное… Думайте! Это ваша жизнь. Рано или поздно каждый из нас все равно переходит в возраст, который называется зрелостью и старостью. Все стареют. Только одни будут стареть в окружении семьи, а другие будут никому не нужны.

- Некоторые сетуют на безденежье…

- И нашему поколению было нелегко. Мы поднимали детей в лихие 90-е, когда мужчин либо перестреляли, либо пересажали, а остальные пребывали в анабиозе из-за перемен в стране: им было нужно время, чтобы выйти из этого состояния. Поэтому женщины меньше думали о путешествиях и карьере - мы в этот кризисный период выполняли две важные роли: были и матерями, и часто кормилицами в семье, так что и карьерой занимались, но мотивация была иной. Когда мой муж погиб в 90-е, я одна поднимала сына и дочь, без чьей-либо помощи. Поэтому, как и большинство женщин тогда, много работала и успевала детей воспитывать: в итоге обеспечила себе спокойную старость - в ожидании внуков. И у меня есть на что с ними путешествовать и отдыхать. Я заработала и продолжаю работать.

- Родители должны учить наследников, что «главней всего погода в доме»?

- Конечно. Дети - это наш аттестат зрелости. Дети растут не в государстве, все традиции закладываются в семье. Меня так учили. Мои дети тоже понимают, как пишется сценарий семейный. Дочь часто выдает мои мысли. При этом она современная образованная девушка: успевает и карьерой заниматься, и отношения строить. Но для нее семья первостепенна. Если стоит вопрос - идти на свидание или на деловую встречу, моя дочь пойдет на свидание.

Личную жизнь приветствую в любом возрасте

- Вам сейчас 57 лет. Несколько лет назад вы говорили, что после сорока лет у женщин мало шансов выйти замуж. Вы не поменяли свою точку зрения в связи с последними тенденциями?

- А что изменилось?

- Люди стали жить дольше, выглядят лучше. Женщины ухоженные, красивые - вы яркий пример.

- Все ерунда! Мне тоже начинают говорить: «Что же вы замуж не выходите?!» Во-первых, не хочу людей смешить свадьбой мумий - мумии же тоже хорошо сохранились. В моем возрасте не замуж собираются, а наслаждаются жизнью и дожидаются внуков - вот куда надо силы направлять, что я и делаю. А семья - ячейка общества - это для государства. В основу семьи закладывается совместно нажитое имущество и дети. Я объединять имущество не буду, детей рожать уже не буду. При этом не осуждаю женщин, моих ровесниц, которые создают семью в зрелом возрасте. Каждый сам кузнечик своего счастья. Мое счастье в отношениях более свободных - я выбрала гостевой брак, так уж получилось.

- Но при этом личную жизнь вы приветствуете в любом возрасте?

- А я разве говорю, что я отвергаю личную жизнь? Я разве против секса в любом возрасте? Нет. Как раз для секса в нашем возрасте очень много возможностей, а главное - появляется больше свободного времени для этого.

- Чем старше женщина, тем выше требования к избраннику?

- Часто и молодые женщины говорят: «Хочу выйти замуж за принца!» В этой ситуации важно реально смотреть на вещи и уточнять: «А ты принцесса? Что ты можешь предложить?» Семья - это взаимозависимость. Если не успела в сорок замуж выйти - переключись на что-то другое. Приноси пользу государству.

Трогательное архивное фото телеведущей и свахи: когда дети были еще совсем маленькими... Фото: Семейный архив

Интернет подорвал свой авторитет

- Не хотите придумать и запустить интересный сервис знакомств на YouTube?

- Я по первому образованию системный программист. Так что мыслю системно. Почему я успешна? Потому что постоянно перестраиваюсь, придумываю что-то. Относительно интернет-знакомств. Пять лет назад самым примитивным способом знакомства был интернет, сейчас все порталы крупные закрываются. Они подорвали свой авторитет - там рассадник альфонсов, маньяков, алкашей и тому подобное. И создавать новую систему смысла нет.

Есть печальный опыт интернет-знакомств, который показал только одно: эффективно и на результат работает только живое участие. Со свахой надо общаться не по интернету, а живьем. Такая профессия. А вот информацию передать можно посредством интернета.

Сейчас я перешла на другой уровень. Я сделала популярной профессию свахи, я эту профессию легализовала. Теперь следующий шаг - я подготовила правовую базу для нового закона, который будет регламентировать выдачу лицензий для организации брачного (или семейного) бизнеса.

- И последний вопрос: многие женщины сегодня хорошо зарабатывают. Значит ли это, что они могут претендовать на роль главы семьи?

- Мужчина, став главой семьи, принимает всю ответственность на себя. Хотите разделить ответственность за зарабатывание денег, за экстремальные ситуации в семье? Не хотите. Тогда это уже не партнерство. Тогда ваше предназначение - быть женщиной. Занимайтесь женскими делами. Муж Ларисы Гузеевой сказал: «Конечно, я люблю тебя. Я знаю, на ком женился, - ты великая, известная актриса. Но запомни: ты можешь заниматься своим творчеством, делать все, что ты считаешь нужным, развиваться, работать на ТВ. Но успевай делать женские дела. Я хочу приходить домой и встречать жену. Хочу горячий ужин. А не отговорки: я тоже работаю!»

Лариса со всем справляется на отлично. Чего и вам желаю.

ИЗ Досье «КП»

Роза СЯБИТОВА родилась 10 февраля 1962 года в Москве.

Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист». В 1995 году открыла агентство знакомств. С 2008 года - соведущая программы «Давай поженимся!» (Первый канал).

У Розы двое взрослых детей.

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