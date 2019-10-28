Девочка из детдома стала известной топ-моделью

Блондинка с картинки - и с 4-й группой здоровья

Маленькая улыбчивая блондинка с глазами цвета неба - мечта приемных родителей. Именно такой бизнесвумен из Татарстана Татьяна Кукушкина, уже тогда мама четверых детей, впервые и увидела малышку Зою на видеоанкете.

- В тот же день мы с мужем обратились в органы опеки, сказав, что хотим забрать девочку. Ведь она - как с картинки! И будто кто-то незримый нам помогал: документы получилось собрать очень быстро, - вспоминает Татьяна.

Но как только все бумаги были готовы, выяснилось: Зоя живет в специализированном доме ребенка. И желающих взять ее в семью нет - у девочки 4-я группа здоровья. Услышав длинный перечень диагнозов, Татьяна поначалу испугалась и повесила трубку.

Семья задумалась. Нужно было принимать непростое решение.

В течение недели супруги говорили о Зое. Читали о ее заболеваниях, общались со специалистами, с другими приемными мамами, у которых были дети с подобными диагнозами. В итоге влюбленность в малышку победила страх.

Встреча коллег: юная модель Зоя Кукушкина и народный артист Сергей Безруков - оба послы благотворительного фонда. Фото: Алексей СЫСОЕВ

«Рыдала в трубку»

- Мы позвонили и сообщили, что прилетим к Зое чуть позже, что уже купили билеты в Кемеровскую область. Я тогда вместе с младшим сыном лежала в больнице, он проходил очередной курс лечения. Сканы билетов я отправила сотрудникам органов опеки, - вспоминает Татьяна. - Была уверена, что Зоя меня дождется. Но накануне вылета нам сообщили, что приехала женщина и увезла девочку в Москву!

Моему горю не было предела. Я все это время представляла, как мы с Зоей и нашими детьми живем все вместе. И тут - такой удар.

От отчаяния я звонила по всем номерам и рыдала, буквально выла в трубку... Потом просматривала анкеты других детей, пытаясь так же влюбиться в какого-нибудь ребенка, как в Зою. Ничего не получалось.

Состояние отчаяния неожиданно прервал звонок. Из Москвы пришло известие: опекун возвращает Зою обратно в детский дом.

«Выдали дочку и мешок лекарств»

Татьяна даже не спрашивала, почему Зою возвращают назад в детдом.

- Такое странное чувство меня охватило, как будто безутешная мать дождалась сына с войны, - рассказывает женщина.

Супруг Денис в то время был в командировке в Москве. И прямо оттуда махнул в Кемерово за дочкой.

- Это настолько быстро произошло, что Денис даже не сообразил посмотреть, какая там погода. Вышел из самолета в Кемерове, на улице было минус 40...

После первой встречи с Зоей и главврачом дома ребенка Денис позвонил Татьяне. Рассказал о диагнозах девочки. И добавил, что ему по-настоящему страшно. Денису выдали большой пакет с лекарствами, схему их приема.

Денис взял Зою, мешок с препаратами и поехал в аэропорт.

- Представьте себе мужчину и ребенка, которые видят друг друга впервые. В самолете они выглядели весьма подозрительно, - смеется Татьяна. - Зоя прыгала, бегала, веселилась, спрашивала Дениса: точно ли он ее папа и кто тогда ее мама? Муж совсем не знал, как ее усадить, как успокоить. К счастью, долетели они без происшествий.

В аэропорту Денис показал Зое, где стоит встречающая их Татьяна. И девочка бежала к ней навстречу с криком: «Ма-а-ама!»

У девочки удивительная внешность. И большое желание помогать другим детям. Фото: Семейный архив

Рисовала на стенах

У Зои очень добрый и покладистый характер, по словам приемных родителей, каких-либо сложностей с адаптацией не было.

- Девочка очень легко вливается в любую среду. Первое время она, правда, постоянно переспрашивала: кто из нас мама, а кто папа? И все равно путала. Но нас это только забавляло.

Тогда супруги еще не знали, что эта забывчивость девочки - результат проблем со здоровьем. Мама Татьяна не хочет перечислять ее диагнозы. Просто говорит, что все сложно:

- Кроме тех заболеваний Зои, которые нам известны и с которыми мы уже научились жить, есть те, с которыми мы еще до сих пор разбираемся, пытаемся победить их.

При этом посмотрите на Зою: ее просто невозможно не полюбить! Она очень милая, трогательная, непосредственная.

Дети Татьяны и Дениса, родные и друзья семьи сразу привязались к девочке.

- Были, конечно, и особенности, - говорит приемная мама. - Например, Зоя только в 7 лет перестала рисовать на стенах. Сама понимала, что она уже большая и это неправильно, но ничего поделать с собой не могла. Такая вот творческая личность…

Выход на сцену

Окружающие всегда обращали внимание на Зою, очень уж необычная внешность.

- Мне все чаще стали задавать вопросы: не хотела бы я, чтобы дочка снялась для журнала, в рекламе или в кино,- рассказывает приемная мама.

Однажды к Татьяне с Зоей на детской игровой площадке «Центрального детского магазина» в Москве подошел мужчина с фотоаппаратом и попросил разрешения сделать пару портретов девочки.

- Оказалось, что фотограф - легендарный модельный скаут Алексей Васильев, который открыл миру Ольгу Куриленко и Ирину Шейк. Он также был одним из первых, кто работал с Наташей Водяновой, - рассказывает Татьяна.

Его авторитетное мнение стало решающим: приемная мама все чаще выставляла фотографии Зои в соцсетях. Интерес к девочке рос. Ее приглашали лучшие российские дизайнеры для участия в показах.

Зоя снялась для рекламы бренда Disney, детской коллекции «Твое», участвовала в показе обуви компании «Рандеву», в показах Недели моды в Москве. Стала лицом люксового европейского бренда Junona Fashion House. Участвует в рекламных съемках в разных уголках Европы.

К модейлингу Татьяна с Зоей относятся как к любимому хобби, которое приносит девочке огромное удовольствие, дает возможность путешествовать, знакомиться с людьми. По словам приемной мамы, модельный бизнес открыл в девочке творческий потенциал: Зоя с удовольствием сама придумывает, как сочетать одежду, что подходит, что нет.

Найти маму и папу для других ребят

Однажды Зоя спросила маму: «А как сделать, чтобы другие дети из детдомов тоже нашли родителей? Могу ли я как-то им помочь?»

- Так у нас родилась мысль устроить благотворительное мероприятие при поддержке мам детей-моделей, - говорит Татьяна. - Нас поддержали в соцсетях известные публичные люди.

Татьяна с Зоей даже создали коллекцию под брендом Zoyakukushkina, все средства от продажи которой пошли на создание видеоанкет детей-сирот, которые снимает фонд «Измени одну жизнь».

Кстати, в конце октября Зоя покажет свою коллекцию в рамках Недели моды в Москве Moscow Fashion Week-2020.

И вновь все средства от продажи она перечислит в фонд. На этот раз девочка хочет собрать целый миллион рублей!

ВАЖНО!

Самый юный посол в истории благотворительности

Неудивительно, что 8-летняя Зоя Кукушкина стала послом фонда «Измени одну жизнь», чья видеоанкета помогла ей найти приемных родителей.

Девочка - самый юный посол в истории благотворительности.

Благодаря ее помощи создано уже 138 видеоанкет для детей-сирот и 31 ребенок уже нашел родителей.

На днях известный актер театра и кино Сергей Безруков пригласил Зою в Московский Губернский театр, художественным руководителем которого он является. Они встретились как коллега с коллегой. Ведь актер также посол этого благотворительного фонда.

Иоланта КАЧАЕВА, благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» (changeonelife.ru).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ищешь работу? Звони!

Дельные советы мамам, которые хотят трудоустроиться после декрета.

На днях портал Работа.ру провел любопытное исследование. Выясняли: каких кандидатов на различные должности предпочитают работодатели. Оказалось: ищут активных! 67% начальников предпочитают работать с соискателями, которые лично звонят в их компании для трудоустройства. Также большинство работодателей отметили удобство поиска кандидатов через социальные сети или по рекомендациям друзей и коллег (читать далее).