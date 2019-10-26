2019-10-26T21:08:34+03:00
Спорт

СКА потерял тренера в Ярославле?

Питерцы потерпели пятое поражение подряд. На этот раз от «Локомотива»
Петр ПАВЛОВ
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Питерцы потерпели пятое поражение подряд. На этот раз от «Локомотива»Питерцы потерпели пятое поражение подряд. На этот раз от «Локомотива»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неспокойно в мире. В исторической битве капитализма против социализма игра пока идет в одни ворота. А вот второй вечный вопрос – футбол или хоккей - пока остается без ответа. В древнем городе Ярославле адепты Клюшки и Шайбы явно побеждают тех, кто все еще верит в мяч и в ярославский «Шинник».

Этот факт доказывают и полные трибуны «Арены-2000», и очередь в клубные магазинчики, и, особенно, мороженое «Локомотив-Ярославль», с удовольствием поглощаемое с видом на лед. И уж, конечно, игра с одним из лидеров нашего хоккея последнего десятилетия, с питерским СКА, была для города Ярослава Мудрого совсем не рядовым событием.

Питерцы приехали спасать тренера. Алексей Кудашов возглавил питерских шайбистов в межсезонье и цель перед ним одна – выиграть Кубок Гагарина. Какие, собственно, еще цели должен ставить один из богатейших клубов страны? Но в данный отрезок регулярного чемпионата СКА угодил в яму и проиграл четыре (!) матча подряд, а из 9 последних выиграл всего два. Не трагедия, но в клубе такого уровня кресло наставника трясется и от меньших неприятностей. Так что в случае очередного поражения Кудашеву вполне могли указать на дверь. В Ярославле, кстати, Кудашов человек не чужой. Играл за местный «Локо» несколько лет, а потом и тренировал ярославский клуб. Но свой свитер (он же роба, он же джерси) с цветами железнодорожников ближе к телу. Тем более, что у «Локо» тоже не все гладко. Александр Ардашев уступил место старшего тренера канадскому специалисту из штаба Майку Пелино всего несколько дней назад. Команда сейчас входит в восьмерку в своей конференции, но уверенно набирать очки пока не получается.

Есть, впрочем, и хорошие новости. Пробный контракт (на месяц) с клубом заключил знаменитый игрок московского «Динамо», клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», сборной России, а в последние года казанского «Ак барса» - Андрей Марков. Опытный защитник – это всегда здорово. Смущает только, что Андрею уже 40 лет, многовато по хоккейным меркам.

- Марков? Думаю старый конь борозды не испортит, - по хоккейному прямо прокомментировал этот переход другой защитник «Локомотива» Михаил Сидоров, который стал гостем клуба «Бесценная лига».

С флагами, транспарантами, в одинаковой форме и с отличной организацией болельщики СКА заняли целый сектор и на равных сражались в голосовой битве с заполненным залом хозяев. Справедливости ради, активный фанатский отряд «Локо» (человек 150) с барабанами и заводилами не умолкал весь матч, а вот обычные зрители давали волю эмоциям, лишь когда шайбы влетали в ворота. Но хоть влетали они часто.

Сначала СКА смял хозяев, и защитник Александр Барабанов открыл счет уже на 3-й минуте. «Локомотив» отыгрался в большинстве. На 8-й минуте помог команде чех Якуб Накладал. Но свое преимущество в количестве игроков реализовали и гости – 1:2 после броска все того же Барабанова.

Во втором периоде «Локомотив» забросил дважды. Но первую шайбу отменил судья. А вот вторую – после дальнего и точного броска Романа Савченко оспорить было невозможно – 2:2.

Отчаянность положения обоих клубов в третьем периоде заставило и тех и других играть достаточно авантюрно. Сначала «Локо» вышел вперед после броска Артема Ильченко, а за 6 минут до конца основного времени Артем Зуб из СКА сравнял счет. 3:3.

Питерские фанаты оживились, но тут работники «Арены-2000» использовали запрещенный прием врубив записанные скандирования своих фанатов. Но даже активные болельщики «Локомотива» эту инициативу не поддержали.

За 37 секунд до сирены, штаб хозяев взял тайм-аут, но дополнительного времени избежать не удалось. Но добавлять много не пришлось. Уже на второй минуте овертайма Павел Кудрявцев вколотил победную шайбу, и, похоже, сильно испортил настроение главному тренеру СКА. Теперь слово за руководством питерского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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