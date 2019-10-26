На экотропе в дубраве обычные школьники и дети с инвалидностью вместе изучают природу

Чапурниковская балка - красивейшее место в окрестностях Волгограда. В ней раскинулась самая крупная на юго-востоке европейской части России дубрава - и это посреди степи! Но кроме тени вековых дубов-великанов вас здесь встретят... остатки пикников и прочий мусор, разбросанный “туристами”.

Это бездумное отношение человека к природе нужно менять! И начать стоит со школьников. Так решили педагоги из Волгоградской общественной организации "ЗУБР" и их коллеги из школ Красноармейского района. Благодаря полученному президентскому гранту они проложили по Чапурниковской балке эко-тропу. По задумке создателей, тропа не только поможет детям и подросткам лучше узнать и понять природу вокруг, но и - открыть что-то новое в себе самих. Здесь, на эко-тропе в природном заказнике вместе занимаются обычные школьники и их сверстники с особенностями здоровья.

В Чапурниковской балке встречаются самые необычные деревья Фото: ВРОО “ЗУБР”

- С особенными детьми, подопечными фонда “Дети в беде”, мы и раньше устраивали выезды на природу. И поняли: зачастую им не хватает просто дружеского общения. А дать им возможность увидеть живое, своими руками пощупать, изучить - наверное, и есть наша обязанность, - так говорит Николай Александрович Подгузов.

Уже 25 лет он преподает школьникам биологию. А еще - готовит юных экологов и биологов в Естественнонаучном ресурсном центре Волгоградской области и вместе с организацией “ЗУБР” каждый год проводит для подростков интеллектуально-игровую программу “Экодром”.

- Мне очень понравились однажды услышанные слова: “В выпускном классе может быть двое математиков, двое врачей, один учитель…И это нормально. Но если всего двое изучали экологию - это будущая катастрофа”, - говорит Николай Александрович. - Экология - это наш завтрашний день. Мы пытаемся показать детям простой принцип: “Все зависит от всего”. Человек, животные, растения - это все связано. Наблюдение за живой природой помогает понять, как важны природные процессы в нашей жизни, почему окружающий мир нужно беречь.

Николай Подгузов с учениками Фото: ВРОО “ЗУБР”

Первыми на эко-тропу в Чапурниковской балке ступили его ученики - ребята из волгоградской школы №124. Они взяли анализы проб воды, почвы, листвы, ведут исследовательскую работу, изучают - какой след в Чапурниковской балке оставил человек. А здесь, к сожалению, есть над чем поразмышлять. Сейчас здесь около 150 многовековых дубов. А два столетия назад таких великанов было больше тысячи! Дубрава очень сильно пострадала в годы войны - во время Сталинградской битвы здесь была стоянка гитлеровцев. Многовековые дубы вырубали, жгли... Но и сейчас человек не щадит уникальный лес.

Дети берут пробы воды и земли Фото: ВРОО “ЗУБР”

- Нас беспокоит общая культура тех, кто приезжает сюда на неорганизованные пикники, - говорит Николай Подгузов. - Например, мы оборудовали безопасный спуск в крутой овраг - и его уже успели разломать. За время экологических акций мы со школьниками собрали десяток мешков мусора, приехали на днях - опять все разбросано. Но мы продолжаем работать. Переделать взрослого человека сложно, но мы надеемся на школьников, на будущее поколение. Рядом с нашей тропой проходит маршрут велосипедистов - и они нас поддержали, им интересно узнать про природу этого места.

Прошло уже восемь экскурсий, в том числе выездной семинар-практикум для учителей-биологов из школ Красноармейского района. Здесь же побывали и педагоги из Регионального ресурсного центра по естественно-научному образованию. Вместе с Николаем Александровичем Подгузовым, экскурсии проводят заслуженный учитель РФ Ирина Васильевна Зверева и председатель ВРОО “ЗУБР” Татьяна Анатольевна Зайченко. Сейчас “ЗУБР” разрабатывает информационные буклеты о птицах, растениях, насекомых Чапурниковской балки для всех желающих. И открывает экологический клуб, чтобы подготовить экскурсоводов по тропе из числа талантливых и заинтересованных школьников. Они смогут открывать балку, в том числе, и для своих особых сверстников.

Сейчас в балке около 150 многовековых дубов Фото: ВРОО “ЗУБР”

- Во время экскурсий мы проводим коммуникативные тренинги на сплочение команды, развитие взаимопонимания. Когда ребята общаются друг с другом, возникает двоякая польза. Одни - адаптируются и социализируются, а другие - узнают, что люди есть разные, учатся пониманию, терпению, взаимовыручке, - уверен Николай Александрович. - У меня в классе есть девочка с ограниченными возможностями. И на уроках весь класс всегда ждет, когда она сможет договорить, сформулировать свое мнение. Совместное воспитание идет на пользу всем.