Карлес Пучдемон: Евросоюз позволяет полиции одного из своих государств-членов применять насилие против своих граждан

27 октября 2017 года Каталония провозгласила независимость от Испании. Официальный Мадрид рвения Барселоны не оценил, ввёл полицейские части. Президент автономии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Брюссель под угрозой лишения свободы. А вот 12 других лидеров движения за независимость (или, если угодно, сепаратистов) были арестованы. Недавно над ними завершился суд, пригоревший «каталонскую дюжину» к длительным срокам заключения.

На улицах Барселоны вновь, как и два года назад, начались массовые митинги. По примеру Гонконга, демонстранты стали блокировать аэропорт, автострады и объекты инфраструктуры. Полиция и спецназ разгоняют манифестантов, порой весь жёстко. Что же ждёт Иберийский полуостров дальше — и почему Евросоюз может потерять право считаться «ориентиром демократии»? Об этом специально для «КП» написал колонку экс-президент Каталонии в изгнании — Карлес Пучдемон:

Итак, два года назад Каталония начала свой путь становления независимой республики. Мы знали, что он не будет быстрым, легким и безболезненным, — но мы также знали, что если мы хотим выжить как общество, у нас есть только этот путь. Все остальные спустя 40 лет после принятия нынешней Конституции Испании потерпели неудачу.

Суровые репрессии, которые в настоящее время испанское государство развязало в ответ на глас каталонского общества, подтверждают крах режима, установившегося после перехода Испании к демократии [после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году — прим. ред.]. Нет никаких политических предложений по решению Каталонского кризиса, никакого диалога, никакого проявления уважения к каталонскому обществу, взявшему на себя ответственность за свое будущее. Лишь тюрьма, изгнание из страны и угрозы в течение последних двух лет.

Поэтому мы знаем, что это путь, полный трудностей и боли. Приговоры, о которых нам стало известно несколько дней назад, — от 9 до 13 лет тюремного заключения за организацию референдума, — являются посланием испанского государства, появившегося у изголовья кровати, в которой умер диктатор Франко. Нынешний король Испании возложил на себя обязанность беспрекословного исполнения поручения, которое фашистский автократ дал его отцу, королю Хуану Карлосу I, за день до своей смерти: «Все, что я прошу, — это сохранить единство Испании». Для режима 1978 года [год принятия нынешней конституции королевства — прим. ред.] единство имеет преимущественную ценность над свободой, демократией и сосуществованием [испанцев, каталонцев].

Карлес ПучдемонФото: EAST NEWS

Борьба за свободу — это обязанность каждого человека, тем более, если эта борьба касается коллективной свободы. Ничто из того, чем мы наслаждаемся сегодня в Каталонии, не было достигнуто без жертв предыдущих поколений, и российская история — тому пример. Мы не имеем права ставить наш комфорт превыше комфорта наших детей и внуков. Мы не являемся собственниками нашего времени: это кредит, предоставленный нам будущими поколениями. Благосостояние сегодняшних поколений может стать упадком, к которому мы приговариваем будущие поколения.

Мы попробовали все возможные пути, прежде чем задуматься о становлении независимого Государства. Совершенствование самоуправления, новые налоговые отношения [с Мадридом] — но ничего не было одобрено. Мы сталкиваемся с неспособностью испанской политики идти на компромиссы: идея какого-либо пакта [с Каталонией] ассоциируется в испанской политической культуре с трусостью: «Заключать соглашения — удел трусливых. Уступать — удел слабых».

10 ноября Испания проведет четвертые выборы в законодательные органы за четыре года, поскольку ни одна из испанских партий не смогла достичь договоренностей по формированию коалиционных правительств. Если победители [и сейчас] не смогут править в одиночку, они снова назначат выборы.

Какой путь остался бы вам, если бы для вас закрыли все двери для диалога? Помимо борьбы за то, чтобы стать независимой республикой, мы защищаем демократию, потому что это лучший способ защитить наше достоинство.

А Европейский Союз? Больно признаться, что европейские политические институты всё это видят и замалчивают. ЕС позволяет полиции одного из своих государств-членов применять насилие против своих граждан. Европа позволяет Испании определять повестку дня и терпит позор, когда в Европарламенте есть 3 депутата, которые получили на майских выборах в ЕП более 2 миллионов голосов, но не могут там заседать. [Согласно закону, эти депутаты должны пройти церемонию инаугурацию в национальной столице, то есть Мадриде, но Пучдемон, проживая в изгнании в Брюсселе, отказался, резонно полагая, что по прибытии в Испанию он будет немедленно арестован — прим. ред.]

Если для ЕС не имеет значения, что список победителей майских выборов в Европарламент от Каталонии, который я возглавлял, остался без представительства, — значит, Европейский союз соглашается перестать быть бесспорным демократическим ориентиром, который позволял себе давать уроки демократии всей планете.

Вот почему мы настаиваем на том, что каталонский кризис — это общеевропейский вопрос. Хотя Брюссель продолжает смотреть в другую сторону.

Карлес Пучдемон-и-Казамажо

Carles Puigdemont i Casamajó

ОТ РЕДАКЦИИ.

Исходя из принципов журналистской этики, мы считаем необходимым кратко ознакомить читателя с доводами и другой стороны. По мнению официального Мадрида, осуждённые каталонские лидеры являются не политическими, а уголовными преступниками — им вменяют «подстрекательство к мятежу» и «растрату». Референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017, по версии Испании, является несостоятельным, поскольку при 90% голосов «за» явка составила лишь 43% (на данный аргумент, впрочем, можно возразить, что явка на выборах в Европарламент-2014 составила ещё меньше: 42,5%, что не делает главный законодательный орган ЕС нелегитимным).

Официальная позиция МИД РФ остаётся неизменной: «Москва рассматривает Каталонский кризис как внутреннее дело Испании».