Ушла из жизни самая шустрая бабушка из Бураново - Наталья Пугачева

Мы ехали в Бураново промозглым, зябким вечером. Сначала пошли в церковь, которую бабушки восстановили на свои гонорары. Потом – прошлись мимо отстроенной местной школы… А потом словно «провалились» в местный дом культуры. Провалились в какое-то домашнее, настоящее, бабушкино тепло, уют, искренность.

По дороге мне все думалось, что приедем мы в такой лубочный фольклорный коллектив, уже испорченный славой, деньгами. Не циничный, но… как бы помягче? Профессиональный… Вы - заплатили, мы – спели. И разошлись с миром.

А тут бы совсем другой, душевный мир. Бабушки попались не только зажигательные, а еще и любознательные, говорливые. Одна подсела ко мне, потрогала пальцем бороду, покачала головой:

Александр Милкус и "Бурановские бабушки"

- У вас там в Москве так часто ходят?

И, увидев, что я опешил от вопроса, снисходительно добавила:

- Да, не обижайся, мне же интересно…

При этом бабушки объехали практически всю страну, да и за границей побывали.

- А это тоже все – москвичи? – показала бабушка на толпящихся студентов.

- Нет, - говорю. – И Сочи, и Новороссийск, и Липецк, и Самара, и даже Кишинев.

- Вот это хорошо! – одобрила солистка и погладила меня по голове шершавой ладонью труженицы.

Мало кто знает, что теперь под брендом «Бурановские бабушки» выступают совсем другие солистки. Настоящие артисты, выступавшие в фольклорных коллективах Ижевска. В 2014 году с непокладистыми бабушками из самодеятельности контракт «Дом Людмилы Зыкиной» (а именно он их продюссировал) расторгнул. Начиная свой эстрадный путь бабушки, конечно же, были не сильны в юриспруденции. И потому, когда владельцы бренда решили набрать более молодой и более правильный состав, бабушки остались практически ни с чем. Их даже «Бурановскими бабушками» называть в общем-то сейчас нельзя. Они – «Бабушки из Бураново».

Лишились они и прав на весь прежний репертуар. Хотя переводила на удмуртский мировые хиты руководитель бабушек и душа хора неугомонная Ольга Туктырева.

- Ничего, повздыхали и новые песни выучили, - рассказывала тогда Ольга.

В общем, по гастролям разъезжает профессиональный коллектив «Бурановские бабушки». А настоящие бабушки из Бураново выезжают нечасто – действительно возраст. Зато знающие люди сами к ним приезжают. Причем, не только песни послушать, но и просто пообщаться и пообниматься.

Ушедшая из жизни Наталья Пугачева была, может быть, одной из самых заметных солисток. Маленькая, сморщенная, бойкая, она дополняла атмосферу на сцене теплом своей улыбки. Особенно она любила плясать.

Ушедшая из жизни Наталья Пугачева была, может быть, одной из самых заметных солисток

- Бабушка не все слова запоминает – возраст, - рассказывала про нее Ольга. – А когда она слов не знает, то шепчет «семь-восемь». И в такт попадает.

Разодетые в цветастые сарафаны, бабушки и пели, плясали двадцать минут, полчаса, сорок минут... В какой-то момент я начал волноваться: такая нагрузка, как они выдерживают? Все-таки «старшей группе» коллектива – под 80 (набрали еще «молодых», под 70, но их не всегда выпускают в концерте, «они еще учатся»).

Но бабушки водили хороводы, спускались в зал, чтобы поднять с мест засидевшихся гостей, и даже заставили учить, а потом и спеть одну из песен из нового репертуара.

- Как они выдерживают? – наклонился я к местному гитаристу.

- А вы не волнуйтесь! Бабушки сами решают перед кем и сколько будут петь. Если люди не нравятся – споют 3-4 песни и уйдут. А если нравятся – они и будут плясать сколько им самим понравится.

Потом мы ходили в комнатку-музей, где собрали подарки бабушкам со всего мира. Купили у одной из старушек настоящий удмуртский мед.

Расставались уже глубокой ночью. Долго обнимались и благодарили друг друга. На обратном пути в автобусе было тепло. Казалось, что мы, словно вернулись в детство, съездили на побывку к родным бабушкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740345" frameborder="0"></iframe> Бурановские бабушки в Бураново.Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на встрече с Бурановскими бабушками в их родном селеАлександр МИЛКУС

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