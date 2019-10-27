“Они перестали бояться быть собой”: Волонтеры и хореограф учат особенных детей танцевать

“В танцах все равны”. В это верит команда проекта "Движение - это жизнь" из Санкт-Петербурга, которая помогает детям и молодежи с инвалидностью реабилитироваться. Ребят не только учат танцевать, чувствовать музыку - но и помогают встретить друзей, обрести себя в этом мире.

Проект “Движение - это жизнь” придумала несколько лет назад председатель СПб РОО "Паритет" Алия Зиязетдинова.

- Все началось в 2014 году, когда я побывала в качестве волонтера на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. После таких масштабных событий очень сильно меняется сознание. Одно из последних соревнований, которые я видела, были лыжные гонки среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они совершали потрясающие вещи. Так я поняла, что возможности человека - действительно безграничны. И мне очень захотелось помогать людям, открывать для них новые горизонты, - рассказывает Алия.

"Танцы - один из способов раскрыть себя, нащупать свой творческий потенциал", уверена Алия Зиязетдинова Фото: проект “Движение - это жизнь”

Тогда девушка как раз училась на специалиста по социальной работе с молодежью, а параллельно занималась танцами. Вместе с несколькими знакомыми она начала проводить занятия для особенных детей. Начинала в рамках студенческого конкурса, а уже осенью 2017 года поняла, что готова создавать волонтерский проект в масштабах всего города.

К Алие присоединились единомышленники: волонтеры и хореографы. Идею поддержали реабилитационные центры и некоммерческие организации, помогающие детям-инвалидам. Летом 2019 года проект “Движение это жизнь” получил президентский грант.

Добровольцы устраивают инклюзивные балы и фестивали - и надеются, что и окружающие увидят: какие это солнечные, искренние, добрые дети Фото: проект “Движение - это жизнь”

Сейчас занятия танцами для особенных детей проходят в шести районах Петербурга, их посещают более шести десятков ребят. Принимают всех - от детей с 5 лет до уже взрослых юношей и девушек Танцевать учатся дети с аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного аппарата, слабослышащие ребята.

Занятия включают танцевально-двигательную терапию: ребята учатся ощущать свое тело, начинают осознавать себя в мире.

- На занятиях они очень сильно меняются. Родители рассказывают, что дети стали чаще слушать музыку, чаще танцевать. Они перестали бояться быть такими, какие они есть - это очень важно. Восхищает то, с какой энергией ребята выступают на сцене. Они действительно получают от этого большое удовольствие, огромный прилив сил. Каждый из нас стремится реализовать себя, мне кажется, танцы - один из способов раскрыть себя, нащупать свой творческий потенциал, - отмечает Алия.

Но меняются не только сами танцоры. Что-то новое внутри себя каждый раз открывают волонтеры. После каждого занятия они выходят счастливыми - ведь это так важно: чувствовать свою необходимость, нужность. Добровольцы надеются, что и окружающие однажды поймут, какие это солнечные, искренние, добрые дети.

На большом фестивале «Живи, танцуя» ребята показали все, чему научились за время проекта Фото: проект “Движение - это жизнь”

- Нам очень важно, чтобы дети и молодежь с инвалидностью включались в общество, приобретали друзей, чтобы стирались барьеры. В том числе, и со стороны “обычных” людей - ведь не секрет, что многие психологически не готовы к общению с инвалидами. Чтобы изменить эту ситуацию, мы проводим масштабные мероприятия - рождественские балы, творческие фестивали, куда приглашаются как люди с инвалидностью, так и без. Здесь они могут свободно общаться, узнавать друг друга - в том числе, и через танец, - отмечает Алия.