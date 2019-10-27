2019-10-27T16:51:22+03:00
Общество

Полярный путешественник рассказал, как меняется отношение к географии в стране и за рубежом

Матвей Шпаро принял участие в всероссийском Географическом диктанте
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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В 2019 году главной площадкой Географического диктанта в России стал МГУ.В 2019 году главной площадкой Географического диктанта в России стал МГУ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полярный путешественник Матвей Шпаро, прочитав всероссийский Географический диктант, поделился впечатлениями о том, как меняется отношение к географии в стране и за рубежом

- В школе по географии как оценка была?

- Не могу сказать, чтобы я в школе шибко учил географию, но «пять» по предмету все таки имел. А после школы я проникся не сколько наукой географией, что связано больше с учебниками, и с картами, атласами, сколько путешествиями и тем, что их сопровождает.

- Но в путешествиях без знания прикладных сторон географии никак.

- Это да. Ну, мне нравится более живая география, которая и называется «путешествия».

Полярный путешественник Матвей Шпаро Фото: Иван МАКЕЕВ

Полярный путешественник Матвей ШпароФото: Иван МАКЕЕВ

- Ты не первый год читаешь географический диктант.

- Я пятый год читаю диктанты. За два дня до него знакомлюсь с вопросами - и сам нахожу ответы. Некоторые вопросы меня озадачивают, я не знаю на них ответов. Да, тогда ищу в интернете. Я стал знать географию гораздо лучше за последние годы. Меня этот географический диктант все больше и больше захватывает. В первый год мне непонятно было — зачем это. А сейчас я понимаю: это здорово!

- Где читаешь?

- Первый раз я читал его в одной из московских школ. А потом читал в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Это, наверное, одна из самых больших детских и юношеских площадок — за исключением МГУ. Бывало выступаешь — из из тебя энергию вытягивают. А сегодня было выступать легко — энергией делились.

- Про что спрашивали?

- Какой-то мальчик из шестого класса спросил: «А у вас была рискованная ситуация остаться без продуктов во время вашего путешествия через Гренландию?» Серьезный вопрос.

Географический диктант 2019 писали и политики, и спортсмены, и артисты... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Географический диктант 2019 писали и политики, и спортсмены, и артисты...Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вопросы диктантов усложняются?

- В этом году они были какие-то такие… умные. Ты можешь не знать правильный ответ. Но поскольку есть варианты ответов, то головой можно поработать хорошо — ну, например, был вопрос про российский порт за полярным кругом. Это не говорит о том, что они стали более умными, но интереснее - точно. Я диктантом доволен, детьми доволен. Пришло, наверное, человек 600. Зал вмешает 650. В прошлом году в проходах сидели — наверное, сейчас больше площадок открылось.

- Люди географию познают через приключения?

- Меня директора школ звали — приходи, почитай у нас. А я придумал замечательную историю. Называется «Арктический десант». Сотрудники нашего «Клуба «Приключение» и школьники, ходившие с нами на полюс, пошли по московским школам. С одной стороны, прочитали диктант. С другой стороны, рассказали, как они совершали путешествие на Северный полюс. И как они занимались наукой на полярной станции Барнео. Так перекликаются наука и история про настоящие путешествия.

- Где географию любят так же, как у нас?

- Я вернулся из Сингапура. Там 100 тысяч школьников 15- летних на неделю уходят в поход, это у них в программе. Ее разработало государство.

Над вопросами теста пришлось крепко задуматься. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Над вопросами теста пришлось крепко задуматься.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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