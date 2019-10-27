Аргентина идет на выборы

Жители Аргентины сегодня выйдут к избирательным участкам, чтобы принять участие в выборе президента страны и части законодательного собрания. На пост главы государства претендуют шесть человек, но основных кандидата двое - действующий глава государства Маурисио Макри и бывший председатель правительства Альберто Фернандес, который баллотируется в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер (2007-2015).

Фаворитом на сегодняшний день считается Фернандес, который выиграл предварительные выборы (праймериз),прошедшие в августе с солидным преимуществом. Он получил 47 процентов голосов, в то время как Макри - чуть больше 32 процента. По местному законодательству, кандидат может победить в первом туре, если наберет больше 45 процентов голосов или 40 процентов, но с при этом разрыв с ближайшим соперником должен превышать 10 процентов.

Впрочем, Макри делает ставку на выход во второй тур, где у него гораздо больше шансов спасти положение. Во время предыдущих выборов 2015 года действующий глава государства также проиграл на первом этапе голосования 3 процента проправительственному кандидату Даниэль Сциоли, но через месяц во втором туре победил его с таким же разрывом.

На избирательных участках опечатывают урны для голосования.Фото: REUTERS

Как говорят аргентинские политологи, если Макри устоит и сможет улучшить свой результат, полученный на праймериз, то это станет хорошим подспорьем для рывка во втором туре, и определенные предпосылки у главы государства у этого есть. За последние несколько недель его штаб мобилизовался и проделал большую работу, чтобы консолидировать своих сторонников и тех, кто еще не определился по своим предпочтениям. Даже в том случае, если Макри проиграет, но сделает это с высоким результатом, это может стать залогом на продолжение его политической карьеры и сохранения лидерства в оппозиции к новой власти.

С другой стороны и Фернандесу побеждать надо не с простым большинством, а с максимальным результатом, для того чтобы укрепить свои позиции на политическом Олимпе. Дело в том, что этот кандидат сильно зависит от своего вице-президента Кристины Киршнер, долгое время оставался в определенной степени "в тени" своего будущего "подчиненного". Если Фернандес будет избран в первом туре, то это серьезно повысит его статус в коалиции как самостоятельного политика. Если же результат превысит 54 процента (Киршнер набрала столько же во время своей победы в 2011 году), то в таком случае новый глава государства сможет уже спокойно сам диктовать свою линию, продемонстрировав лидерство окружению.

Фернандес делает селфи со своими избирателями.Фото: REUTERS

Президент Аргентины избирается на срок в 4 года и не может занимать пост более двух раз подряд. Его кандидатуру могут выдвигать только политические партии, а все кандидаты должны пройти "сито" праймериз, на котором для дальнейшего участия в выборах необходимо набрать как минимум 1,5 процента голосов. Участие в голосовании для всех граждан от 18 до 70 лет обязательное, а за неявку на участок грозит штраф и даже лишение прав занимать государственные должности в течение трех лет.