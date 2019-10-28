2019-10-28T02:44:48+03:00
История современности

Тайна гибели линкора

В ночь на 29 октября 1955 года на рейде Севастополя взорвался флагман Черноморского флота «Новороссийск»
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Линкор «Новороссийск», 1950 год.Линкор «Новороссийск», 1950 год.Фото: wikimedia.org
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Спящий Севастополь потряс взрыв страшной силы, земля дрогнула, сейсмостанции юга зарегистрировали мощный удар… ЧП произошло на флагмане Черноморского флота «Новороссийск» - бывшем итальянском «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»), построенном еще в 1913-м и доставшемся нам по репарации.

Позже выяснилось: было два взрыва с промежутком в десятые доли секунды... В гигантскую пробоину 27 на 8 метров хлынула вода… К 3 часам ночи корабль погрузился носом уже до второй орудийной башни. Стало ясно, что его не спасти, несмотря на усилия кораблей, подошедших на помощь. В 4 часа 15 минут «Новороссийск» перевернулся кверху килем. Это произошло всего в 130 метрах от берега, но добрались до него лишь немногие из тех, кто находился на верхней палубе… Часть экипажа оказалась запертой в смертельной ловушке.

Спасательные работы велись долго - вплоть до 1 ноября. Но после того как автогеном взрезали днище, поднимавшееся над уровнем моря, из трюмов вырвался оставшийся воздух, и корабль моментально ушел под воду. Внутри, в отсеках его, на боевых постах и в кубриках, оставались сотни людей…

Правительственная комиссия работала неделю и пришла к выводу, что корабль погиб от внезапно сработавшей немецкой донной мины времен войны. Их и в самом деле впоследствии нашли на дне более сотни. Но! Все они были мертвы давным-давно: аккумуляторы, вызывающие активность электродетонаторов, разрядились. Но что же тогда?

Сразу же выплыла версия о том, что корабль подорвали итальянские диверсанты, один из которых, Валерий Боргезе, отпрыск знаменитой итальянской фамилии, фашист, попутно заявил, что «Джулио Чезаре» никогда не будет служить Советам. Но потом подсчитали - мощность взрывов составляла около 2500 кг... Как столько незаметно можно было доставить на рейд Севастополя, пусть даже и ночью?! Была и другая версия: что корабль торпедировала подводная лодка, под покровом ночи подошедшая на расстояние выстрела к нашему линкору… Но и эту версию специалисты опровергают.

Ответа нет и по сию пору. Моряки, запертые в безвыходной ловушке, стучали морзянкой долго, еще надеясь на спасение… Официально считается, что погибли 608 человек, но есть данные, что погибших было намного больше. Так и осталось в тайне, кому и зачем понадобилось взрывать устаревший корабль…

В 1999 году 716 моряков «Новороссийска» наградили орденом Мужества, большинство - посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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