2019-10-28T13:30:47+03:00
Звезды

Нежные объятия Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского покорили Римский кинофестиваль

82-летний режиссер представил в Италии свой новый фильм «Грех»
Ирина СУХАНОВА
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Юлия Высоцкая поддержала Андрея Кончаловского на премьере фильма "Грех".Юлия Высоцкая поддержала Андрея Кончаловского на премьере фильма "Грех".Фото: EAST NEWS
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В Италии прошла мировая премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех» о гении эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. 82-летний режиссер представил российско-итальянскую ленту 27 октября на закрытии кинофестиваля в Риме. Поддержать Кончаловского на премьеру в Италию приехала вся семья: вместе с ним на красную дорожку вышли его жена, актриса Юлия Высоцкая и брат Никита Михалков.

Появление съемочной группы фильма толпа зрителей встретила овациями. Юлия Высоцкая рядом с мужем так и сияла: было заметно, что она очень гордится своим талантливым супругом. На глазах у фотографов Кончаловский нежно обнял свою 46-летнюю жену. Актриса прильнула щекой к щеке мужа и даже зажмурилась от удовольствия.

Режиссер и его жена нежно обнимались на красной дорожке на глазах у фотографов. Фото: EAST NEWS

Режиссер и его жена нежно обнимались на красной дорожке на глазах у фотографов.Фото: EAST NEWS

Кончаловский что-то шепнул супруге, и та в ответ разразилась хохотом. Фотографы так и щелкали камерами, наблюдая за семейной идиллией. Высоцкая и Кончаловский женаты 21 год, но совершенно очевидно, что их чувства друг к другу за эти годы не остыли, а стали еще крепче.

Для премьеры Высоцкая выбрала лаконичный, но очень эффектный наряд: белую рубашку и черные брюки, дополнив их миниатюрной красной сумочкой. Торжественность образу придавали массивные золотые украшения в античном стиле, очень подходящие к поводу.

Кончаловский что-то шепнул супруге, и та в ответ расхохоталась. Фото: EAST NEWS

Кончаловский что-то шепнул супруге, и та в ответ расхохоталась.Фото: EAST NEWS

Премьера фильма «Грех» стала для Кончаловского по-настоящему долгожданной: к съемкам картины он готовился восемь лет. Собирал материалы, ходил по музеям, искал места для натурных съемок. Например, древние улицы Флоренции, которые зритель увидит в фильме, на самом деле снимались в пяти разных городах Италии. Сикстинскую капеллу пришлось обустраивать в студии, а набережную реки Тибр в Риме дорисовывать с помощью компьютерной графики - современная совершенно утратила первоначальный вид. По словам режиссера, бюджет фильма «Грех» составил 15 миллионов евро.

Исполнителя главной роли Кончаловский искал полгода. А нашел случайно: непрофессиональный актер Альберто Тестоне пришел на кастинг одним из последних и был уверен, что его не возьмут. Но когда на него надели парик и приклеили ему бороду, даже он сам поразился своему сходству с художником: «Из зеркала на меня смотрел Микеланджело».

Пока муж позировал фотографам вместе с итальянскими актерами, Высоцкая праздновала премьеру по-своему. Фото: Инстаграм.

Пока муж позировал фотографам вместе с итальянскими актерами, Высоцкая праздновала премьеру по-своему. Фото: Инстаграм.

Картина рассказывает о самых знаковых моментах жизни Микеланджело — нескольких годах, когда он расписывал Сикстинскую капеллу и создавал скульптуру Давида, которая теперь стоит во Флоренции. Основные роли в ленте сыграли итальянские актеры. В одном из эпизодов снялась и жена режиссера Юлия Высоцкая. В России фильм выходит в прокат 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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