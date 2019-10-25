2019-10-25T17:41:41+03:00
Наука

Ученые выяснили как уродует человеческое тело сидячая работа за компьютером

Они создали восковую модель офисной сотрудницы - ветерана канцелярского дела
Ярослав КОРОБАТОВ
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На основе собранных данных была создана восковая модель офисной сотрудницы - ветерана канцелярского дела.На основе собранных данных была создана восковая модель офисной сотрудницы - ветерана канцелярского дела.Фото: ТАСС
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В мегаполисах ураганными темпами размножается новый класс-гегемон - офисные сотрудники. Они обычно водятся в огромных открытых помещениях, разделенных перегородками на маленькие загоны. На западный манер это называется опен спейс. Как влияет на организм потомков охотников-собирателей эта новая среда обитания? На этот вопрос решила ответить международная команда экспертов в области человеческого поведения и охраны труда. Специалисты опросили около трех тысяч служащих из Германии, Великобритании и Франции. Исследователей интересовало, как влияет офисная работа на здоровье человека.

На основе собранных данных была создана восковая модель офисной сотрудницы - ветерана канцелярского дела, за плечами которой 20 лет службы в опен спейсе. Восковую куклу назвали Эммой. Оказалось, что ее служба и опасна и трудна. Из-за сидячей работы у Эммы с одной стороны висит живот, а с другой намечается горб - следствие искривления позвоночника. Лицо у офисной жрицы землистого оттенка, поскольку она львиную часть времени проводит в помещении, а опухшие от постоянного сидения ноги напоминают конечности слона. Из-за плохого кровотока у Эммы развивается варикоз, а зрение садиться поскольку она много времени проводит за экраном компьютера.

Из-за сидячей работы у Эммы с одной стороны висит живот, а с другой намечается горб - следствие искривления позвоночника. Фото: ТАСС

Из-за сидячей работы у Эммы с одной стороны висит живот, а с другой намечается горб - следствие искривления позвоночника.Фото: ТАСС

- Условия труда в современном офисе являются причиной массовых и серьезных проблем со здоровьем, - утверждает ведущий автор исследования футуролог Уильям Хайэм. - Половина опрошенных нами работников страдала от болезней глаз, 49% жаловались на боли в спине, а 48% мучились от мигрени.

Лицо у офисной жрицы землистого оттенка, поскольку она львиную часть времени проводит в помещении, а опухшие от постоянного сидения ноги напоминают конечности слона. Фото: ТАСС

Лицо у офисной жрицы землистого оттенка, поскольку она львиную часть времени проводит в помещении, а опухшие от постоянного сидения ноги напоминают конечности слона.Фото: ТАСС

Авторы приходит к выводу, что среда в офисах нуждается в революционных изменениях: необходимо создавать рабочие места, где можно работать, как стоя, так и сидя. А сотрудники должны иметь возможность каждые полчаса делать перерыв, чтобы погулять или размяться иным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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