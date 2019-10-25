В начале октября стартовали продажи книги «Счастлива без рук», которую написала Маргарита Грачева - жертва мужа-садиста. Это - откровенный разговор об утре 11 декабря 2017 года, когда подонок отрубил ей кисти, о событиях, которые были до трагедии и жизни после всего этого.

И вот в Москве прошла презентация книги - встреча Риты Грачевой с читателями. На эту встречу в магазине «Читай город» ТЦ «Европейский» пришли больше сотни человек. Многие дарили Рите цветы и мягкие игрушки. Сначала пообщались в формате вопросов и ответов. Большинство, конечно, касались ужаса, который пережила 26-летняя женщина: что она будет делать, когда Дмитрий Грачев вернется из колонии (ему дали 14 лет, - Авт.), как она одна управляется с двумя детьми-дошкольниками, как прошла последняя операция на руке...

На московскую презентацию книги Риты Грачевой «Счастлива без рук» пришли более сотни человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чувствуется, что люди очень тепло относятся к Рите, искренне ей сопереживают, - рассказал присутствовавший на этой встрече фотограф «КП» Владимир Веленгурин. - К ней относятся как к человеку, который прошел через ад, но не сломался.

Во время автограф-сессии к девушке выстроилась очередь на несколько десятков метров.

Маргарита Грачева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, книгу Маргариты Грачевой выпустил Издательский дом «Комсомольская Правда». Издание «Счастлива без рук» можно купить на сайте shop.kp.ru.