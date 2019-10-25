2019-10-25T18:35:38+03:00
В мире

В Индонезии назвали причины крушения «Боинг» 737 МАХ

Причиной авиакатастрофы, произошедшей год назад, стали ошибки в проектировании лайнера
Арина СУВОРОВА
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«Боинг» 737 МАХ 8 авиакомпании Lion Air рухнул в море в октябре прошлого года.«Боинг» 737 МАХ 8 авиакомпании Lion Air рухнул в море в октябре прошлого года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Индонезийские следователи опубликовали полный отчет расследования катастрофы самолета авиакомпании Lion Air. Трагедия произошла в конце октября прошлого года. Тогда жертвами стали 189 человек. Но беды продолжали преследовать новейший лайнер «Боинг» 737 МАХ 8, и в марте нынешнего года разбился еще один самолет этого типа, принадлежавший Ethiopian Airlines. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Следователи, расследовавшие авиакатастрофу в Индонезии, пришли к выводу, что основной причиной крушения стал сбой в системе MCAS (система улучшения характеристик маневренности). Пилоты «Боинга» 737 МАХ 8 просто не знали о ее существовании и не умели ей пользоваться.

Еще одной причиной называют нехватку документации о том, как системы реагируют в случае экстренных ситуаций.

- Экипаж самолета следовало предупредить о MCAS, и это дало бы им осведомленность, которая увеличила бы их шансы на смягчение последствий. Обучение экипажа помогло бы выявить аварийную ситуацию и действовать в соответствии с ней, - указывается в отчете следователей.

Во время расследования выяснилось, что специалисты авиаконцерна «Боинг», когда проводили испытания самолета, неверно оценили последствия, к которым мог привести сбой работы MCAS. Разработчики были уверены, что в случае неполадок пилоты самостоятельно — в течение трех секунд — смогут разобраться и решить проблему. Однако, как оказалось, на практике этого не произошло.

Странности в поведении разбившегося лайнера проявились незадолго до трагедии. Правда, тогда летчики, следовавшие из китайского Тяньцзиня в индонезийский Манадо, не смогли разобраться в чем заключалась проблема.

Разработчики «Боинг» признали, что решат вопрос с неполадками в системе MCAS. В организации заверили, что эксплуатация «Боинг» 737 МАХ 8 возобновится только после повторного тестирования. Не исключено, что к полетам данный тип лайнеров вернется уже к концу этого года.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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