Пилот «Боинга-737 MAX 8»: «После первой катастрофы нам дали на переподготовку всего четыре часа в тренажёре»

ДВА КРУШЕНИЯ ЗА ПОЛГОДА

Самый продаваемый лайнер в своём сегменте, шедевр американских авиаконструкторов, невиданный уровень автоматизации, исключающий любую ошибку пилотов… Так говорили о новом самолёте «Боинг-737 MAX», количество заказов на который по всему миру перевалило за четыре тысячи (включая 53 борта для крупнейших российских авиаперевозчиков).

А потом «Б-737» новейшей модификации MAX 8 рухнул в море через 13 минут после вылета из Джакарты. Это случилось 29 октября прошлого года, погибли все 189 человек на борту. Возраст крылатой машины — менее шести месяцев.

Десять дней спустя представители «Боинга» заявили: на этой модификации установлена автоматическая система защиты от сваливания, если нос при наборе высоты слишком сильно задерётся вверх, бортовой компьютер сам его опустит. Вот только пилоты о чудо-системе не знали (!), на странное поведение машины отреагировали как придётся — и невольно обрушили её в неуправляемый штопор.

Американский производитель пообещал: электронные мозги всех «птичек» модернизируем, экипажи — переобучим. А 10 марта нынешнего года «Боинг-737» той же модификации разбился через 8 минут после вылета из Аддис-Абебы. 157 погибших, самолёту — всего 4 месяца, предварительная причина — неправильные действия пилотов после включения всё той же «автозащиты от сваливания».

Почти зеркальное повторение трагедии в Индонезии! Так что же, обещанная корпорацией «переподготовка всех экипажей MAX 8» оказалось липой? «Комсомолке» удалось пообщаться с парой пилотов одной из азиатских авиакомпаний, летавших на той самой модификации «Боинга». За откровения с журналистами наших собеседников по голове не погладят, их имя и гражданство называть не будем.

«О НОВОЙ СИСТЕМЕ РАССКАЗАЛИ ОДНОЙ СТРОКОЙ»

— Как вообще проходила переподготовка экипажей для MAX 8? — спросили мы у пилотов.

— Когда эти самолёты только поступили в парк, то экипажи, уже имевшие допуск к «Б-737» предыдущих модификаций, прошли переобучение длительностью в восемь часов. Обычно это реальные полёты на воздушном судне — близком по типу, но всё же с незначительными отличиями в особенностях управления, — на условиях анонимности ответили нам источники.

— А после первого крушения MAX 8 в Индонезии?

— В нашу авиакомпанию пришёл приказ об обязательной тренировке на симуляторе для отработки подобных проблем. Но тренировка была всего одна, длительностью около четырёх часов. Вероятно, в случае с Ethiopian Airlines (чей борт затем разбился в Аддис-Абебе) всё было точно так же.

— Но это очень мало! Недостаток подготовки пилотов к управлению данной модификацией — системная проблема?

— Изначально «автозащита от сваливания» (из-за которой, возможно, произошли обе катастрофы — ред.) была упомянута в заводской инструкции по эксплуатации буквально одной строкой. Повторим, её подробного описания и расширенных тренировок пилотов по отработке всех возможных проблем с этим механизмом не было — даже после индонезийской катастрофы. Да, большинство опасных ситуаций в любом случае имитируются на симуляторе — делать это на реальных самолётах просто безрассудно. Но, возможно, если бы пилоты провели на тренажёрах достаточно времени (а не как сейчас), обеих трагедий могло не быть.

Западный авиаконцерн поставил под угрозу жизнь тысяч пассажиров в погоне за прибыльюФото: REUTERS

А ТРАМП И В УС НЕ ДУЕТ

В итоге большинство развитых стран запретили использование всех модификаций 737 MAX, авиакомпании принялись отзывать заказы на новые воздушные суда роковой серии.

И ладно бы только эта модель. Журналисты New York Times раскопали подробности сборки другой новейшей машины в линейке — широкофюзеляжника «Боинг-787» по прозвищу Dreamliner. Оказалось, рабочие авиазавода находили во внутренних полостях этого «лайнера мечты» строительный мусор, гайки, металлическую стружку. Последняя из-за вибрации в полёте вполне может повредить какой-нибудь кабель — и страшно подумать, что будет.

Переписка с пилотом, летавшим на роковой модификации Б-737

Зато лидер США Дональд Трамп (которого журналисты тоже не жалуют) сохраняет оптимизм:

— «Боингу» следует устранить все неисправности и вообще переименовать 737 MAX, — пишет он в своём твиттере. И поддерживает сорвавшийся в штопор авиаконцерн всеми возможными способами, включая и не самые честные. Об этом «Комсомолке» рассказывает экономист Иван Данилов, хорошо изучавший американскую систему лоббирования собственных экономических интересов по всему миру.

— Проблемы «Боинга» с качеством воздушных судов вполне реальны и куда более серьёзны, чем поначалу казалось — иначе американские СМИ не стали бы уделять этому столько внимания. И даже пиарщики аэрокосмической корпорации при своих немалых бюджетах не в силах купировать весь негатив в медиа, — сказал нам Данилов. — Но есть и хорошие (для американских авиапромышленников) новости: сам президент Трамп в этом споре однозначно на их стороне.

На месте крушения самолета Boeing 737 Max 800 в Эфиопии.Фото: REUTERS

— Почему?

— Для Белого дома сохранение «Боинга» в небе — вопрос политический. Это не просто один из крупнейших национальных экспортёров, чьи дюралевые птицы летают по всему миру. У этой компании свыше 150 тысяч сотрудников, и они делают не только гражданские лайнеры, но и важнейшие компоненты для американского военно-промышленного комплекса (чьи представители как раз и поддерживают Трампа на выборах). Когда у такой компании проблемы, это может плохо сказаться и на обороноспособности США, и на рейтинге президента (который мечтает переизбраться на второй срок в 2020 году). Поэтому Трамп будет поддерживать «Боинг» всеми силами, включая и давление на международной арене.

— То есть?

— В мире сейчас всего два крупных производителя самолётов такого класса: американский «Боинг» и европейский «Эрбас». Если у первого нет заказов, то, значит, они (вместе с миллионами долларов) появляются у второго. Трамп этого, конечно, допустить не может. Сейчас он требует от Евросоюза урезать субсидии «Эрбасу», что уравняет возможности двух компаний. В случае отказа грозит Брюсселю новой таможенной войной.

— Шансы выйти таким образом из штопора у Трампа (и «Боинга») есть?

— Отношения между Белым домом и Евросоюзом и так не на высоте, так что вряд ли последний поведётся на очередной шантаж. Но я бы хотел обратить внимание на другое. Представьте себе, какой вой поднялся бы в либеральных СМИ, случись нечто подобное с одним из наших авиапроизводителей: «Юра, мы всё потеряли!», «Кремль зря вливает деньги в убыточного гиганта…» А вот Вашингтон и Брюссель не стесняются поддерживать собственные корпорации любыми мерами. Не боясь ни краткосрочных финансовых потерь, ни внешнего давления. Это именно тот урок, который мы должны извлечь из ситуации с «Боингом».

НОВЫЙ ПИЛОТ ВЫЙДЕТ НА ДРУГОЙ ЭШЕЛОН?

29 апреля состоится ежегодное собрание совета директоров «Боинга». Скорее всего, действующего главу корпорации, Денниса Мюленбурга, отправят в отставку — уж слишком дорого акционерам обходятся многочисленные провалы последних лет.

Новый же гендиректор, по слухам, будет «независимым лицом». И авиаэксперты надеются, что он наконец-то сможет навести порядок и с качеством машин, и с подготовкой экипажей.

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