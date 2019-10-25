Следят за здоровьем, избавляют от одиночества и дают пищу для ума: Новые технологии помогают ухаживать за одинокими стариками

- Сейчас у нас около тысячи человек на обслуживании на дому и больше половины из них вообще не выходят на улицу. А с помощью планшетов они в любой момент могут позвонить любому нашему сотруднику, своим родным - представляете насколько это расширяет мир человека, оказавшегося в четырех стенах, - так говорит Ольга Постникова, генеральный директор Центра социальной помощи “Доброе дело”.

С 2017 года она и ее коллеги, а также десятки неравнодушных волонтеров помогают одиноким старикам в Рязани. Соцработники, регулярно навещающие пожилых людей и инвалидов, помогают им с бытовыми делами по дому, покупкой продуктов и лекарств, следят за здоровьем, просто поддерживают в трудную минуту… А главное - позволяют человеку встретить достойную старость у себя дома, в родных стенах. С осени в этом им помогают новые технологии.

Ольга Постникова, генеральный директор Центра социальной помощи “Доброе дело”.

Часы следят за давлением, а планшеты избавляют от одиночества

Соцработник не может быть рядом 24 часа в сутки. Он приходит один раз в день, а дальше на связи пожилому человеку помогают оставаться современные гаджеты. Благодаря полученному президентскому гранту “Доброе дело” закупило для своих подопечных планшеты и наручные GPS-устройства с двухсторонней связью и тонометром.

Такие часы с трекером раздали пожилым людям Фото: ЦСП Доброе дело

- Устройства внешне выглядят как часы и отслеживают колебания давления, пульс и передают данные на нам. Они также напомнят, когда пора принимать лекарство. В них есть кнопка SOS на случай, если человеку резко стало плохо и он не может говорить. Кроме того, на часы можно завести до пяти номеров, кроме как с которых на sim-карту будет невозможно позвонить. Это очень актуально в наше время, когда так активизировались мошенники, - рассказывает Ольга Постникова. - Сами подопечные отмечают, что стали более спокойными, реже испытывают тревогу. Для них важно чувство, что они не одни, что помощь можно позвать в любой момент. С другой стороны, проект помогает снизить нагрузку на медицинские службы. У нас были такие ситуации: пожилой человек звонит, жалуется, что у него трясутся руки, подскочило давление, требует вызвать “скорую”. Если человек разговаривает - уже понятно, что это не инфаркт, не инсульт, не болевой шок, не травма. Наш сотрудник советует принять лекарство, успокаивает, беседует. И последнее зачастую бывает даже важнее и нужнее медицинских препаратов.

Гаджетами уже обеспечили 50 человек Фото: ЦСП Доброе дело

“Они включаются в интеллектуальную игру - и получают удовольствие”

Планшеты для пенсионеров стали средством от одиночества. Люди, месяцами не выходившие из квартиры, теперь могут позвонить по видеосвязи любому сотруднику “Доброго дела” или родному человеку, рассказать о своей проблеме и просто поговорить.

Разобраться с гаджетами пожилым людям было непросто. Вместе с устройствами из раздали подробные памятки, освоить часы и планшеты помогали соцработники и волонтеры.

- В первый день большинство говорят, что им все понятно - вопросы начинаются дальше. Многие даже настройки умудряются сбросить, - улыбается Ольга Постникова. - Но потом люди привыкают. И для многих это становится очень большой тренировкой для мозга, стимулом к дальнейшему обучению. Они сами отмечают, что начинают лучше соображать, возвращают внимательность, память, лучше себя чувствуют. Они включаются в своеобразную интеллектуальную игру - и получают от нее удовольствие.

Для пожилых людей подготовили понятные инструкции по пользованию гаджетами Фото: ЦСП Доброе дело

Улучшить жизнь стариков помогают неравнодушные люди

На средства гранта также были приобретены современные многофункциональные кровати, которые позволяют лежачему человеку присесть, повернуться. Открывается пункт проката технических средств реабилитации.

- Государство выдает средства реабилитации: кресла, ходунки и так далее. Но оформление программы реабилитации требует времени - и в это время человеку уже нужна помощь. Кроме того, когда состояние здоровья резко ухудшается, зачастую человеку уже не до оформлении инвалидности. Особенно, если человек пожилой, - объясняет Ольга Постникова.

Это уже не первый президентский грант, которые получил центр “Доброе дело”. В прошлом году сотрудники решили помочь с ремонтом одиноким старикам - ведь у многих из них нет ни сил, ни денег, чтобы заняться ветшающим жильем.

- Кому-то мы делали косметический ремонт в жилых комнатах, кому-то помогали починить сантехнику. Бывает, что у людей годами не работают даже краны в квартирах, из-за этого начинаются дополнительные проблемы со здоровьем. Причем если начали проект мы благодаря президентскому гранту, то продолжить его помогли неравнодушные люди. Волонтеры, бизнес - многие откликнулись на нашу работу. Кто-то помогал стройматериалами, кто-то - делом. Нам даже удалось провести один очень сложный ремонт крыши в частном доме, - говорит Ольга Постникова. - Мы надеемся, что и на проект “Забота без границ” люди также откликнутся. Пока что мы обеспечили гаджетами 50 человек, но надеемся, что удастся продолжить эту работу и современные технологии помогут улучшить жизнь и других наших подопечных. В работе с фондом нам нравится, что есть строгая отчетность и контрольные точки - это очень помогает в организации собственной работы. При этом фонд не бюрократичен и нацелен на то, чтобы реальная помощь дошла до каждого, кому она нужна. Так, когда мы писали первую заявку, то очень четко прописали все виды работ - а потребности оказались шире. И фонд президентских грантов пошел навстречу, помог перегруппировать средства. Для понимания целей и содержания социального проекта, структурирования методической и практической работы очень полезны видеоуроки на сайте - их прошли все наши ключевые сотрудники.