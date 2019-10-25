2019-10-25T19:00:24+03:00
Пресс-релизы

В Москве проходит выставка «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – MEDSHOW 2019»

Посетители будут иметь возможность бесплатно проконсультироваться у ведущих специалистов мировой медицины
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25-26 октября 2019 года на Тишинке проходит выставка «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – MEDSHOW 2019»25-26 октября 2019 года на Тишинке проходит выставка «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – MEDSHOW 2019»
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На московской выставке «Лечение за рубежом - MedShow» в ТВК «Тишинка» 25-26 октября 2019 традиционно будут представлены ведущие медицинские клиники мира из Финляндии, Кореи, Китая, Германии, Израиля, Кипра, ОАЭ и других стран.

Со списком участников можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Посетители будут иметь возможность бесплатно проконсультироваться у ведущих специалистов мировой медицины, прослушать бесплатные познавательные семинары, а сами участники получат верный шанс обрести новых надёжных партнёров и, главное, клиентов, заинтересованных в использовании их услуг. Предыдущие выставки MedShow показали высокий интерес россиян к качественному лечению за рубежом.

Предыдущие выставки MedShow показали высокий интерес россиян к качественному лечению за рубежом.

Предыдущие выставки MedShow показали высокий интерес россиян к качественному лечению за рубежом.

Возрастающая популярность медицинского туризма требует расширения информационного поля, дающего представление о современных возможностях лечения во всём мире, о специализации отдельных стран и клиник, а так же о передовых методах лечения, внедрении различных инноваций и новейших способах диагностики. Именно поэтому всё больший интерес россиян вызывает московская выставка «Лечение за рубежом - MedShow», среди постоянных участников которой лучшие медицинские центры мира. Ради возможности напрямую пообщаться со специалистами такого уровня посетители зачастую приезжают из самых отдалённых регионов страны.

Выставка освещает все направления современной медицины: передовая диагностика, обследования с помощью инновационных технологий, хирургия с применением лучшего оборудования и реабилитация под профессиональным наблюдением.

На московской выставке «Лечение за рубежом - MedShow» в ТВК «Тишинка» 25-26 октября 2019 традиционно будут представлены ведущие медицинские клиники мира из Финляндии, Кореи, Китая, Германии, Израиля, Кипра, ОАЭ и других стран.

На московской выставке «Лечение за рубежом - MedShow» в ТВК «Тишинка» 25-26 октября 2019 традиционно будут представлены ведущие медицинские клиники мира из Финляндии, Кореи, Китая, Германии, Израиля, Кипра, ОАЭ и других стран.

Цифры и факты:

- Сегодня в мировую медицинскую практику активно внедрены такие инновации, как роботизированная хирургия и лечение Кибер-Ножом (высокоточное облучение опухолей).

- Ежегодно на лечение за границу выезжает более десяти тысяч россиян. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития всего в мире свыше пятидесяти миллионов человек ежегодно отправляются на лечение в другие страны.

- Ведущие позиции на рынке международного медицинского туризма наравне с клиниками Европы, США и Израиля сегодня уверенно занимает медицина Кореи и Китая.

Где и когда:

25-26 октября 2019

ТВК «Тишинка», Тишинская пл., д.1, г. Москва

ИСТОЧНИК KP.RU

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