В Москве проходит выставка «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – MEDSHOW 2019»
На московской выставке «Лечение за рубежом - MedShow» в ТВК «Тишинка» 25-26 октября 2019 традиционно будут представлены ведущие медицинские клиники мира из Финляндии, Кореи, Китая, Германии, Израиля, Кипра, ОАЭ и других стран.
Со списком участников можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Посетители будут иметь возможность бесплатно проконсультироваться у ведущих специалистов мировой медицины, прослушать бесплатные познавательные семинары, а сами участники получат верный шанс обрести новых надёжных партнёров и, главное, клиентов, заинтересованных в использовании их услуг. Предыдущие выставки MedShow показали высокий интерес россиян к качественному лечению за рубежом.
Предыдущие выставки MedShow показали высокий интерес россиян к качественному лечению за рубежом.
Возрастающая популярность медицинского туризма требует расширения информационного поля, дающего представление о современных возможностях лечения во всём мире, о специализации отдельных стран и клиник, а так же о передовых методах лечения, внедрении различных инноваций и новейших способах диагностики. Именно поэтому всё больший интерес россиян вызывает московская выставка «Лечение за рубежом - MedShow», среди постоянных участников которой лучшие медицинские центры мира. Ради возможности напрямую пообщаться со специалистами такого уровня посетители зачастую приезжают из самых отдалённых регионов страны.
Выставка освещает все направления современной медицины: передовая диагностика, обследования с помощью инновационных технологий, хирургия с применением лучшего оборудования и реабилитация под профессиональным наблюдением.
На московской выставке «Лечение за рубежом - MedShow» в ТВК «Тишинка» 25-26 октября 2019 традиционно будут представлены ведущие медицинские клиники мира из Финляндии, Кореи, Китая, Германии, Израиля, Кипра, ОАЭ и других стран.
Цифры и факты:
- Сегодня в мировую медицинскую практику активно внедрены такие инновации, как роботизированная хирургия и лечение Кибер-Ножом (высокоточное облучение опухолей).
- Ежегодно на лечение за границу выезжает более десяти тысяч россиян. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития всего в мире свыше пятидесяти миллионов человек ежегодно отправляются на лечение в другие страны.
- Ведущие позиции на рынке международного медицинского туризма наравне с клиниками Европы, США и Израиля сегодня уверенно занимает медицина Кореи и Китая.
Где и когда:
25-26 октября 2019
ТВК «Тишинка», Тишинская пл., д.1, г. Москва
ИСТОЧНИК KP.RU