Спать хочется

Завтра у моего сына посвящение в первоклассники. Подглазины у меня лежат на плечах, меня кружит, пошатывает и бьет плечом об стену. От недосыпа. От недосыпа болят почки, хребет и позвоночный столб. Я тупо соображаю по работе и - камин аут - сплю в командировках.

Никогда не думала, что это волшебное состояние «пристрелите меня», знакомое каждому родителю младенца (колики, ночная смена памперсов, дробный сон из-за кормлений, серая пелена, застилающая мозг и мысли: «А умывалась я сегодня?») вернется ко мне. Но - глумливым голосом - здравствуй, школа!

Школа - это, оказалось, как роддом, говорю специально для молодых родителей.

Да, колонку пишу анонимно, сейчас поймёте.

Да, дело, разумеется, в домашнем задании.

Согласно приказу Минобра, в первом классе его быть не может, да это и логично, ведь дети в массе ещё не умеют читать и писать, им невозможно ни надиктовать в дневник, ни выложить на сайте. Это если включать логику.

Но ещё на собрании перед 1 сентября учительница предупредила, что будет вынуждена задавать: иначе программу не освоить. И предупредила, что ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ МЫ НИКОМУ НЕ МОЖЕМ, иначе ее уволят.

Департамент образования строго следит за тем, чтобы деток не перегружали: четыре урока - и все, а программы согласовывает пока хорошие.

За четыре часа можно выучить только дебилов, морлоков.

А наша школа для элоев, по крайней мере, старается быть такой, и мы сами туда просились. А под нашу учительницу многие просто спецом рожали. Как? Отучили у неё старшего - и подгадали второго.

То есть, ситуация у нас - прямо по тексту сказки: хлеба не дают - и плакать не велят. Крепко связаны нам локти.

Во что это выливается: восемь часов рабочий день (у кого-то больше, у кого-то ещё с дорогой). Два-четыре часа домашнее хозяйство: унитаз сам себя не помоет, у нищих слуг нет. По факту, получаются две рабочих смены, на производстве и дома (сколько сил забирает домашний труд, понимаешь только в командировке)...

И, вот, сверху на эти две смены - третья. Три часа уроков. Дописать прописи, залезть на сайт школы и там ответить на вопросы, распечатать с сайта тест-раскраску и отработать, сфотографировать любимое животное и разместить на форуме - таких заданий может быть три-пять в день.

Если нет принтера, это особенно тяжело: я бегаю с флешкой в печать фотографии в соседнем доме, меня там узнают в лицо. Как справляются те, у кого нет компьютера или уроки делает старая бабушка, не способная прорваться сквозь личные кабинеты и пароли, мне представить сложно. Хотя представляю: родители залезают на сайт с работы и надиктовывают задания по телефону, а все электронное (что нужно показать ребёнку только на сайте или скачать с сайта), делают в девять, когда, приползают с работы.

Честно, вскипает обида: что, обязательно делать поделку из шишек, фотографировать ее и вклеивать в тетрадь? Неужели нельзя просто сказать детям на уроке, что есть такое дерево - елка? Тема - хвойные растения.

Зачем так уматывать бедных загнанных работой взрослых? Ну, пусть ребёнок даже смастерит сам (мой - не смастерит), в фотоателье-то он один не сбегает точно.

Зачем смотреть длиннющую презентацию: «У пчёлки Майи одно ведро мёда, а у ее друга Вилли два. Сколько всего? Выбери мышкой правильный ответ», - почему не написать пример: «1+2=...», - в тетради, быстро?

Теперь вишенка на торте. После всех просмотров всех обучающих мультиков вставать родителю приходится в шесть, потому что маленький мальчик и форма - это глажка каждый день. Девочка, вероятно, тоже. Стирка чуть реже, но раз в неделю все равно не получается, потому что форма дорога: хлопковый темно-синий пуловер с белым воротничком-обманкой российского производства (вроде как рубашка на ребёнке) стоит 2600. Я осилила два, а пять пока не осилила.

Итог: встанешь, бывало, до свету - и за гладильную доску. Гладишь и плачешь о 90-х, когда дети ходили в школу, в чем придётся. Подглазины хлопают по щекам. Спать хочется.

О чем я мечтаю?

Чтобы все мультики про пчёлку Майю моему ребёнку показывали в школе. Плюс три часа к четырём урокам. Чтобы убрали этот бесчеловечный по отношению к работающим взрослым норматив, из-за которого половину материала вынужден преподавать ребёнку кто-то из членов семьи. Кто? Мама? Папа? Бабушка? Гувернёр? Чтобы обучаться в школе, надо платить за гувернера? Или кому-то нужно уволиться с работы?

Я бы хотела, чтобы государство услышало: мы хотим программу для умных, но хотим ее именно в школе. На продлёнке. По крайней мере до тех пор, пока ребёнок не начнёт делать уроки сам (и задавать их надо так, чтобы он - и тетрадка, и никакого распечатывания фото)...

Ну, как сделали большевики: они создали всеобщее непрерывное образование для народа (непрерывное, то есть, после школы можно было поступить в вуз, школа готовила в вуз), и родители там были ни при чем: чаще всего они были неграмотными, и не могли помочь ребёнку.

Но я не могу написать в департамент образования, потому что - это же очевидно - умных детей среди бедных теперь не предусмотрено. 4 часа с запретом на домашнее задание = морлоки.

А все, что выше, родители должны добирать своими силами. Не спать, увольняться, платить за гувернеров.

Капитализм, есть такое слово.

Большинство народа работает, не поднимая голову от станка.

Запрет на домашнее задание даже гуманен - для тех, кто не желает большего...

Пока, по-видимому, школы массово саботируют новый порядок, по крайней мере, я спросила у мам в соседнем регионе: есть у них домашка в начальной школе? Мамы тихо заскулили, как собаки на морозе...

Завтра у моего сына посвящение в первоклассники. Я глажу ему форму. В конце дороги отдохнём.