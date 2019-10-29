Man’s formula «Потенциал Форте» – подруги будут вам благодарны

Сразу вспоминаем ролик, недавно увиденный на серьезном телеканале: «Вы – успешный и уверенный в себе мужчина. Случилась маленькая неприятность, пропала эрекция? Ерунда! Одна волшебная таблетка – и деликатная проблема решена!» Верить или нет?

Бежать в аптеку в надежде на чудо? Но сначала лучше разобраться, почитать, как все устроено, и отзывы тех, кто рискнул. Ведь препараты, вызывающие мгновенную эрекцию, зачастую тянут за собой гораздо более серьезные проблемы. Кого-то это не останавливает, и они готовы хоть на время стать подопытными кроликами, которые занимаются любовью круглосуточно. А что потом? И вряд ли кто-то из вас хочет превратиться и в бабочек-однодневок, проживающих короткую, но яркую жизнь.

А ведь эректильная дисфункция – заболевание всего организма, которое нельзя вылечить за 10 минут. Далеко не каждый препарат поможет и в очень распространенной ситуации, когда эрекция произошла, но вот удовольствия особого нет. Ведь причины обычно лежат в нарушении спинномозговой проводимости, в сбое мужского гормонального баланса.

Многие специалисты рекомендуют попробовать препарат Man’s formula «Потенциал Форте», где объединены новейшие научные разработки и натуральный состав. В составе комплекса – 11 тщательно подобранных компонентов, которые улучшают работу всей мужской репродуктивной системы. У каждого, естественно, своя функция. Витамины в сочетании с цинком увеличивают синтез важнейшего мужского гормона – тестостерона и обеспечивают предстательную железу необходимыми веществами. Сейчас уже многие знают, что экстракт йохимбе стимулирует проводимость спинномозговых нейронов. Не менее знаменитая Дамиана Тернера высвобождает половые гормоны и активизирует спинномозговые эректильные центры. Почитайте про них в интернете.

Экстракт травы похотливого козла, усиленный кайенским перцем, оказывает противовоспалительное действие, нормализует работу органов малого таза, обеспечивает силу и длительность эрекции. Сибирский женьшень мягко тонизирует и повышает выносливость.

На фоне этих помощников выделяется экстракт коры дерева Муира Пуама – мощнейший афродизиак, оптимизирующий функции нервной системы, особенно той ее части, которая отвечает за «эротическое настроение». Индейцы ваяпи, опираясь на многовековый опыт предков, его называют «уила-пила-ата», что означает: «то, что делает мягкое твердым». Не случайно Муира Пуама официально включена в государственную фармакопею Бразилии и Англии.

В результате мужчины, прошедшие хотя бы минимально рекомендованный курс приема «Потенциал Форте», помимо улучшения потенции и здоровья в целом, получают подзабытый мощный оргазм и яркий половой акт. Возможно, вы почувствуете совершенно новое качество секса, когда один половой акт может стоить целых трех.

И реальность от секса будет приближаться к ожиданиям. Сколько раз, видя очень редкие сексуальные позиции («Обезьяна, раскалывающая бамбук в горном ручье», «Тигр и две нефритовые чаши», «Ласточка, пикирующая на стебель камыша высоко в горах»), вы четко представляли, что через несколько минут на пару с девушкой с легкостью их повторите? Теперь есть шанс вернуть подзабытые ощущения!

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