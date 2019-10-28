Станет ли Россия центром Большой Евразии?

Вообще-то большинство приезжает в Верону с целями скорее романтическими: Шекспир, поместив сюда действие своей трагедии «Ромео и Джульетта», обеспечил городу приличный доход от туристов, желающих подняться на тот самый балкон. Впрочем, участников XII Евразийского экономического форума также волновали материи возвышенного толка, пусть и принципиально иные. Например, вопрос о том, что же сейчас задает тон: политика или экономика.

- После распада СССР мы говорили о конце истории. Казалось, ничего важного в мире уже не случится, кроме поступательного развития демократии и рыночных отношений. Но мы повернули в противоположную сторону, - сетует бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

Долгие годы общим местом во всевозможных рассуждениях была мысль о том, что миром правят деньги. Мол, куда воротилы-капиталисты скажут, туда политики и повернут.

- Все эти мифы о мировом правительстве — дурацкая легенда, - не стесняется в выражениях декан факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. - Сейчас очевидно, что это бизнесу приходится подстраиваться под мировых вождей. И это естественное положение вещей, а последние 50 лет мы жили в аномалии.

По словам политолога, мы наблюдаем процесс формирования Большой Евразии. В Большую Европу Россию «западные партнеры» не приняли», так что теперь мы намерены стать ключевым элементом еще более глобального объединения.

- В конце концов это наши корни. Сибирь, а не Питер, сделала нас великой страной, - уверен Караганов. - Образ будущего — это итало-российско-китайская компания, работающая в Сибири.

О сопряжении ЕАЭС и Евросоюза говорил уже в последний день форума и постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов:

- Россия — единственный, кто нормально общается со всеми элементами Большой Евразии.

Разумеется, на форуме, где двумя главными языками были итальянский и русский, не обошлось без разговоров о санкциях Европы и России друг к другу.

- Мы привыкли к этому конфликту, хотя уже и забыли, из-за чего он разгорелся. Истинная причина санкций в том, чтобы не дать России восстановиться и «взлететь», - уверен президент ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. - У нас давние связи, которые невозможно просто так разорвать. Но когда две стороны не торгуют, у них появляются новые партнеры. Совершенно естественно, что Россия все активнее смотрит на Восток.

Одной из главных тем форума стала энергетика. Эксперты сошлись в прогнозах, что потребность не только в нефти и газе, но даже и в угле, в обозримом будущем никуда не денется. При этом «зеленые» проекты получают все больше преференций, о которых традиционная энергетика может только мечтать.

И все же возобновляемые источники энергии пока не могут вытеснить с рынка традиционные: не тот уровень технологий.

- К тому же в будущем человечеству понадобятся все виды энергии, - резюмировал глава BP Роберт Дадли.

Но есть то, что волнует энергетиков России и Европы куда больше — действия со стороны США.

- Америка фактически взяла под контроль мировой рынок нефти, - констатировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Техас уже обошел Иран и Венесуэлу вместе взятые по добычи. Штаты обеспечивают до четверти поставок нефти в Европу.

Все это результаты так называемой второй сланцевой революции в США. При этом эксперты предупреждают о том, что ресурсная база этих месторождений не изучена до конца, к тому же технологии для работы со сланцем применяются другие.

- Кроме того, увеличение доли на мировом рынке достигается политическими инструментами. Треть мировых запасов и пятая часть добычи под санкциями, - подчеркнул Сечин.