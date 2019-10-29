2019-10-29T15:14:57+03:00
Общество

Первым делом парашюты: "трудных" подростков из Дагестана перевоспитают прыжками

Необычный способ поможет решить сразу несколько проблем: приобщить мальчишек и девчонок к экстремальному виду спорта и подарить им незабываемые впечатления
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Трудных подростков в Дагестане будут воспитывать прыжками с парашютом. ФОТО: http://dussh-polet.ruТрудных подростков в Дагестане будут воспитывать прыжками с парашютом. ФОТО: http://dussh-polet.ru
Изменить размер текста:

Прыжки с парашютом - дело не для слабаков. Не каждый взрослый может решиться шагнуть из самолета в парящую бездну, а уж для подростка задача почти невыполнимая. Это с одной стороны, а с другой – данный вид спорта закаляет характер не хуже, чем хоккей, в который, как известно, трусы не играют.

Так вот: среди парашютистов таковых тоже не сыскать, и сами не боятся и другим помогают. Особенно помощь и поддержка важна тем, кто сбился с жизненного пути и рискует сорваться в бездну, но без парашюта.

Речь идет о трудных подростках, взять шефство над такими детьми решили в «Дагестанской федерации парашютного спорта». Помогать планируют не только советом, а делом: приобщат к спорту, поднимут в небо и дадут понять, что, если сильно захотеть можно даже полететь.

Удовольствие это не из дешевых, но благодаря президентскому гранту уникальная возможность появилась у сотен детей, они будут обучаться бесплатно.

Подобная поддержка очень своевременная и нужная. Только на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в Махачкале состоит 500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Все они уже имеют проблемы с законом: одни пробовали спиртное и наркотики, другие успели записаться в воры и хулиганы, третьи попали в дурную компанию и не смогли выбраться, четвертые вышли из детского дома и столкнулись с суровыми реальностями новой жизни.

В федерации уверены, что занятие пойдут таким детям на пользу, позволят позитивнее взглянуть на мир, выработать ответственность, дисциплину и, главное, навсегда отбить желание идти кривой дорожкой.

— У молодежи много энергии, но неокрепшая психика. Вокруг полно самой разной информации, в том числе негативной о наркотиках, курении, алкоголе. И важно, чтобы рядом оказались люди, которые могут подать достойный пример, удержать от неверного шага, - длятся авторы проекта из федерации. – Мы уверены, что плохого влияния можно избежать, увлекая молодежь чем-то полезным, интересным, приобщая к спорту, тем более многие ребята о прыжках давно мечтают. Здесь не только дело, но и здоровый образ жизни.

Конечно, предоставить всем возможность обучаться парашютному спорту, нельзя. Прежде, чем подростка допустят укладывать стропы нужно пройти отбор и доказать свою решительность.

Кандидаты должны быть не моложе 14 лет и не старше 20-ти, обладать отменным здоровьем, выносливостью и хотеть вступить в ряды парашютистов. От педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних тоже многое зависит – они будут давать свои рекомендации и характеристики потенциальному ученику.

Федерации так же отмечают, что двери открыты не только для трудных подростков, о и для воспитанников военно-патриотических и спортивных клубов, а также ребят из бедных семей, у которых нет возможности заниматься парашютным спортом.

Что предстоит узнать воспитанникам федерации:

- пройти теоретический курс по наземной подготовке к прыжкам;

- изучить устройство парашюта круглой формы Д-6, который используется российскими военными;

- познакомиться с историей данного вида спорта и Воздушно-Десантных Войск;

-отработать прыжки на тренажерах;

- показать мастерство в небе.

Кстати, перед реальным прыжком с высоты 800 метров курсант будет сдавать экзамен и только после допуска ему разрешат подняться в небо.

Ученикам, которые будут показывать отличные результаты, предложат поучаствовать в показательных выступлениях на фестивале «Кубок ассоциации Героев России».

Программа уже успешно зарекомендовала себя, если результаты и дальше будут радовать, то ее могут продлить на постоянной основе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Особенные дети создают роботов и играют с ними в футбол
Образовательный проект не только помогает подросткам найти друзей и увлечение, но и определиться с профессией. Ведь людям с инвалидностью бывает сложно выстраивать общение, зато из них часто получаются отличные программисты
Новости 24
На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов