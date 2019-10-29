Будущее автомобильного рынка России: Беспилотники, электрокары и каршеринг

Продажи новых автомобилей в нашей стране снова падают. Если сравнивать с прошлым годом, то примерно на 2%. Это данные Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), которая традиционно ведет статистику этого сектора. В чем причины снижения спроса? И какие тенденции на автомобильном рынке? Когда мы начнем массово передвигаться на электрических беспилотниках?

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА СНИЖЕНИЯ СПРОСА

Собственно, падение продаж эксперты предсказывали еще в начале года. Один из главных факторов - рост НДС с 18 до 20%. Это напрямую повлияло на цены. Плюс воздействовали и другие факторы.

1. Ухудшение ситуации в экономике и падение реальных доходов россиян. Граждане начинают экономить, опасаясь нового кризиса.

2. Рост стоимости новых автомобилей. Это связано с падением курса рубля, увеличением НДС и повышением утилизационного сбора.

3. Увеличение эксплуатационных издержек. К примеру, бензин за прошлый год вырос на 10%.

4. Отказ от личного транспорта в связи с развитием каршеринга в крупных городах. Только в Москве больше 20 тысяч «общественных» машин. В ближайший год их число вырастет вдвое.

Причем негативный тренд может стать долгосрочным, считают эксперты. И больше всего это ударит по импортным автомобилям.

P.S. «Здесь присутствует элемент неопределенности - возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году. По сведениям, это обсуждают в правительстве, - говорит Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. - Если такое решение будет принято, это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом».

ИМПОРТ СНИЖАЕТСЯ

По данным исследования PwC, доля импорта в совокупных продажах в 2018 году составила всего 16%. На уменьшение числа машин, произведенных за рубежом, влияют несколько факторов. Но самый главный - массовая локализация производств внутри страны. Де-факто отечественными являются больше 90% моделей, которые продаются в стране. При этом вся верхушка рейтинга лидеров продаж - местного производства (см. графику).

На первых местах который год подряд - Lada. Дальше идут другие массовые бренды - KIA, Hyundai, Skoda и Volkswagen. Это марки, продажи у которых растут даже на фоне общего падения рынка. При этом неплохой плюс показывает BMW. Компании родом из Мюнхена удалось увеличить продажи в премиум-сегменте на 17%. В то время как конкуренты (Mercedes, Audi и Lexus) теряют долю рынка.

ЭКСПОРТ БУДЕТ РАСТИ

Несмотря на снижение спроса внутри страны, производство автомобилей в ближайшие годы будет увеличиваться, считают эксперты. Драйвером роста станет увеличение экспорта машин. По данным Минпромторга, в 2018 году за границу отправились 115 тысяч машин. За два года показатель почти удвоился. И темп в этом году не снизился.

Основные рынки сбыта: страны СНГ, а также Алжир, Чехия, Куба и Латвия. По прогнозу Российского экспортного центра, поставки автомобилей из России в ближайшие пять лет могут вырасти до 270 тысяч штук в год.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК СТОИТ НА МЕСТЕ

Примечательно, что на фоне падения продаж на новые автомобили не растет и спрос на вторичном рынке. По данным агентства «Автостат», объем рынка за год почти не изменился. В 2018 году из рук в руки было продано 5,4 млн машин. Тем не менее меняется структура рынка. Все больше сделок проходит через дилеров. Если еще пять лет назад по системе Trade-in продавалось всего 3% подержанных авто, то теперь этот показатель составляет 13%.

Исходя из этих тенденций можно сделать вывод, что у граждан в принципе падает спрос на владение личным автомобилем. Не важно каким: новым или подержанным. Все больше людей пересаживаются на общественный транспорт. Как по причине экономии, так и по причине удобства пользования.

КАРШЕРИНГ И ТАКСИ

Личный автомобиль - это снова роскошь. К такому выводу начинают приходить все больше водителей. Даже в США с их крайне развитой дорожной сетью и плохим уровнем развития общественного транспорта средняя машина стоит на парковке 92% времени. То есть эффективность использования этого ресурса крайне низкая. Именно поэтому во всех развитых странах начался отказ от личного транспорта.

При этом речь не идет о массовой пересадке на автобусы, поезда или троллейбусы. Уберизация сделала поездки на такси более дешевыми. А каршеринг сделал аренду автомобиля настолько доступной, что владеть собственным авто в условиях большого города стало совсем невыгодно.

- Сервисы совместного пользования автомобилей (каршеринг) уже доказали свою эффективность в условиях городского трафика. По результатам 2018 года Москва вышла на 2-е место по количеству зарегистрированных автомобилей каршеринга, - говорится в исследовании PwC.

В ближайшие 5 - 7 лет на этих рынках (особенно в сфере каршеринга) будет происходить настоящий бум. По мнению аналитиков компании IHS Markit, если в 2017 году мировой автопарк подобных сервисов составлял 300 тысяч машин, то к 2040 году он вырастет до 10 млн автомобилей. Люди станут чаще арендовать машину, чем покупать ее. Но в еще более отдаленной перспективе эти два тренда (уберизация такси и каршеринг) могут просто слиться в один большой тренд.

БЕСПИЛОТНИКИ НАСТУПАЮТ

Будущее из фантастических фильмов уже рядом. Несколько лет назад мы удивлялись, что машины теперь могут сами парковаться. А теперь в большинстве развитых стран мира уже тестируют беспилотные автомобили. Россия не исключение. Но по этому показателю мы уже серьезно отстаем.

Для сравнения, в России тестируется только 55 беспилотных машин. При этом в США уже сертифицировано 1,5 тысячи, а в Китае - 400 автомобилей, которые могут ехать без участия человека. Такие данные привели на форуме «Открытые инновации», который прошел в Москве.

При этом один из основных барьеров, стоящих перед отраслью, - законодательное регулирование. Об этом на прошлой неделе заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

- Закон в силу своей природы консервативен и никогда не будет поспевать за техническими изменениями. Но правовое регулирование не должно тормозить инновации. Я неоднократно собирал по этому поводу всех. Нужно просто правила изменить, - констатировал премьер-министр.

По прогнозам, к 2035 году по дорогам в мире будут ездить 20 миллионов беспилотников. И хотя это меньше 2% от общего автомобильного парка планеты, к концу столетия начнется эра беспилотного транспорта. И самостоятельно крутить «баранку своего пылесоса» будут лишь отъявленные ретрограды. Да и то ради развлечения.

КОРОТКО

5 плюсов транспорта без водителей

1. Больше свободного времени

У среднего жителя мегаполиса появится примерно два часа дополнительного свободного времени. Не надо будет рулить и следить за знаками на дороге. В личной машине можно будет спать, смотреть сериалы, читать книги. И при этом не платить личному водителю. Уже сейчас крупные автохолдинги продумывают системы развлечений, которые можно будет предложить внутри беспилотных автомобилей.

2. Меньше пробок

Искусственный интеллект будет постоянно оптимизировать передвижение по дорогам. Беспилотник будет сразу реагировать на зеленый сигнал светофора и держать минимальную дистанцию до следующего авто. К примеру, тестовая колонна грузовиков прошла путь от Швеции до Голландии в 2100 километров еще в 2016 году. И расстояние между машинами на протяжении всей трассы было всего 50 сантиметров.

3. Ниже расход топлива

Беспилотный автомобиль будет использовать топливо (или заряд аккумулятора) с максимальной эффективностью. Это улучшит состояние окружающей среды за счет меньшего углеродного следа и сэкономит деньги владельцу машины.

4. Меньше аварий

Беспилотники будут общаться друг с другом, посылая сигналы о своих перестроениях. А также будут всегда соблюдать правила дорожного движения. Хотя некоторые эксперты скептически относятся к этому тезису. По крайней мере неизвестно, как на одной дороге будут уживаться машины с живым водителем и беспилотники.

5. Выше эффективность бизнеса

Водители - это самая большая категория работников. Дальнобойщики, таксисты. Только в России этим видом деятельности занимаются несколько миллионов человек. Беспилотный транспорт, с одной стороны, позволит бизнесу работать эффективнее. К примеру, фура от Москвы до Екатеринбурга сможет доехать не за три дня, а за сутки. Беспилотнику не нужно есть и спать, как живому водителю. Конечно, остро встанет вопрос, куда смогут пристроиться оставшиеся без работы водители. Тем не менее процесс перехода на беспилотный транспорт будет постепенным. А история развития цивилизации уже не раз доказывала, что рынок труда в таких случаях всегда перераспределяет человеческий капитал. Для потерявших работу появляются другие способы заработка.

КСТАТИ

Электрификация всего автопарка

Еще один важный тренд - переход на электрический транспорт. По расчетам экспертов, к 2020 году электромобили займут 17% от всего объема выпуска автомобилей в мире. Пока большинство из них будут гибридами (то есть будут одновременно иметь и электродвигатель, и обычный - бензиновый). Но процесс электрификации будет продолжаться.

По данным Международного энергетического агентства, число электромобилей в мире может увеличиться с 3 млн в 2017 году до 125 - 220 млн штук к 2030 году, что может составить от 7% до 12,5% общего мирового автопарка.

При этом основной барьер для развития - недостаток инфраструктуры для зарядки аккумуляторов. Электрозаправочные станции - это относительная редкость даже для развитых европейских стран, где давно пытаются пересадить население на электрокары. В России первая сеть ЭЗС появилась только в этом году - в Приморском крае.

- Спрос на зарядные станции очень высокий - ведь по дорогам Приморья ездит почти каждый третий электромобиль в России, - пояснили «КП» в пресс-службе компании «РусГидро», которая и запустила сеть электрозаправочных станций. - Если на обычной заправке водитель платит за литры топлива, то на электрозаправке - за киловатт/час потребленной энергии. Стоимость километра пробега электромобиля в два раза ниже «бензиновых» километров обычного автомобиля. Если свести к конкретным суммам, то 100 км на бензине обойдутся в 435 рублей, на быстрой зарядке (20 - 25 мин) - 280 рублей, на медленной зарядке (3,5 - 4,5 часа) - 200 рублей.

В России распространение электромобилей началось только в последние 2 - 3 года, но их количество растет относительно высокими темпами: за 2017 - 2018 годы размер автопарка вырос в четыре раза - до четырех тысяч электромобилей. Судя по социологическим опросам автомобилистов, четверо из пяти задумывались о переходе на электромобиль при наличии инфраструктуры.