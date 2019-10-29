«Большинство людей даже не представляют, что инсульт – это навсегда»: Семь советов опытного невролога, как предупредить тяжелую болезнь

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Впервые этот день отмечался 15 лет назад, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. В России проблемами инсульта занимается московский фонд ОРБИ. Команда фонда прилагает много усилий для того, чтобы рассказать россиянам об этой тяжелой болезни, появление которой невозможно предсказать и последствия которой могут оказаться роковыми.

СПРАВКА «КП»

Телефонная линия фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» работает уже три года. Родственники людей, перенесших инсульт, могут позвонить 8 800 707 5229 и получить психологическую, юридическую помощь, узнать о правильном уходе за больным. Опытные медики также рассказывают о том, уберечься от инсульта и что делать, если он уже случился. Линия фонда «ОРБИ» работает при поддержке Фонда президентских грантов.

Дежурный невролог реанимации одного из московских сосудистых центров семь лет работает на передовой линии борьбы с инсультом. При поступлении пациента дежурная бригада врачей старается как можно оперативнее поставить диагноз и сделать все возможное для того, чтобы минимизировать последствия болезни. Они могут быть крайне тяжелыми, вплоть до полного паралича и потери когнитивных способностей.

Плохая новость: в среднем 600 тысяч россиян ежегодно страдает от инсульта. Это означает, что более 1500 человек каждый день становятся инвалидами. Хорошая новость: соблюдая рекомендации медиков, можно свести риск возникновения болезни к нулю. Прежде всего эти советы предназначены для тех, кто находится в группе риска. К ним относятся люди, имеющие высокий вес, высокое давление, высокий уровень глюкозы в крови, а также люди, чьи родственники когда-либо перенесли инсульт.

7 способов снизить риск инсульта

Следите за артериальным давлением

Повышенное давление, а так же резкие скачки артериального давления приводит к вторичному спазму сосудов головного мозга или разрыву мелких сосудов в мозге. Если на тонометре вы видите цифру больше 140, стоит обратиться к терапевту за консультацией. Запишитесь к врачу, даже если вас ничего не беспокоит.

Избегайте стрессов

Хронический стресс повышает риск инсульта почти в 4 раза. На нервное потрясение организм может среагировать скачком давления, что чревато возможным риском возникновения нарушения кровообращения в голове.

Следите за качеством питания

Включите в рацион больше рыбы, овощей, фруктов и зелени – эти продукты защищают сердечно-сосудистую систему от болезней. Старайтесь есть меньше жирные сорта сыров и колбас, полуфабрикаты и консервы.

Больше двигайтесь

Движение – жизнь. Где нет движения, там происходит застаивание. Где застаивание, там наблюдается ухудшение общего состояния. Если нет времени на бассейн или спортзал, старайтесь сделать хотя бы 10 000 шагов в день. А еще хорошо помогает утренняя зарядка. На самом деле помогает.

Пейте минимум 1,5 литра воды в день

Жидкость нужна для того, чтобы не густела кровь и беспрепятственно прокачивалась по сосудам. Запомните: чай, кофе, газировка – это не вода.

Контролируйте сопутствующие заболевания

Артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушения ритма сердца, варикозная болезнь ног, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания в два раза увеличивают риск инсульта. При сахарном диабете происходит изменения эластичности стенок сосудов, ускоряет старение сосудов, сосуды хуже реагируют и подстраиваются под нужды организма, что ведёт к повышению вероятность развития болезни.

Следите за весом

Чем выше вес, тем больше риск бляшек в сосудах, которые уменьшают просвет и затрудняют ток крови. В суженном участке артерии нарушается кровоток, это способствует росту тромбов. Если человек, страдающий ожирением, сбросит вес, риск инсульта у него снизится на 18 %.

Пожалуй, самая большая сложность заключается в том, что для предупреждения инсульта нужно поменять образ жизни и гастрономические привычки. Это долго, это трудно, но это необходимо сделать для себя и своих близких, ведь болезнь так или иначе может коснуться каждого члена семьи.

«От инсульта лекарства нет, – говорит невролог. – Но есть рекомендации, которые могут снизить вероятность его возникновения. Не могу утверждать, что их соблюдение убережет от инсульта на 100%, но все же риск в этом случае стремится к минимуму. Человека создавал кто-то очень умный и заложил много систем, которые борются до конца, чтобы человек вел повседневную жизнь. Чтобы загубить наш организм, нужно постараться, – я не беру в расчет человека с врождёнными проблемами по здоровью. Если за телом следить, любить, ухаживать, относится бережно – то и проживёшь долго. Обеспечьте организм правильной едой, движением, нормальным режимом сна и работы, и он отплатит вам сторицей. Так что держите руку на пульсе и живите долго».