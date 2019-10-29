2019-10-29T16:10:03+03:00
Экономика

Россияне теряют на продуктовых санкциях 445 миллиардов рублей в год

Эксперты пришли к выводу: жить сытнее за пять лет мы так и не стали, скорее - наоборот
Елена ОДИНЦОВА
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Эксперты признали печальные последствия продуктовых контрсанкций, введенных российскими властями.Эксперты признали печальные последствия продуктовых контрсанкций, введенных российскими властями.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Аналитики посчитали, кто выиграл и проиграл от наших продуктовых контрсанкций за пять лет. И пришли к выводу: российские потребители на них ежегодно теряют 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Или 3 тыс. руб. в год на человека. Такие подсчеты приводятся в совместном исследовании Полины Кузнецовой из Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) и Наталии Волчковой из Российской экономической школы.

Откуда эти цифры? Как поясняют сами эксперты, они исходили из изменения цен и объемов потребления. Ряд «санкционных» продуктов и правда удалось заместить без потерь для кошелька граждан. И даже с некоторым выигрышем. Средний уровень цен на свинину, мясо птицы и помидоры в 2018 году оказался ниже, чем в 2013. Зато на другие продукты из санкционного списка, которых куда больше, цены с лихвой выросли. Либо импортозамещение не получилось (рыба, яблоки), либо оно оказалось слишком дорогим (молоко, сливочное масло).

В итоге от санкций наши производители все-таки выиграли. Но за счет наших кошельков: большая часть потерь потребителей — 84% из тех самых 445 млрд — перераспределяется отечественным производителям. Еще 3% от этих миллиардов — выигрыш импортеров: география поставок из-за кордона изменилась так, что в большинстве случаев нам стали привозить более дорогую продукцию. Остальное, как пишут эксперты, - потери, на которых вообще никто не заработал.

Нынешнее исследование — не первое, где говорится, что одним из итогов импортозамещения стала растущая дороговизна продуктов. В конце 2018 года эксперты Института прикладных экономических исследований (РАНХиГС) в очередном своем докладе предупреждали: сытнее жить мы не стали, доля расходов на питание в бюджетах семей выросла. В некоторых случаях угрожающе: у четверти населения траты на еду превышают 50% семейного дохода, при том что покупаются самые дешевые продукты. Нормальным считается не более 20%.

Что больше всего подорожало, руб./кг

2013 2018 изменение в %

Масло сливочное 271 415 +73%

Сыр 283 377 +33%

Рыба 121 160 +32%

Молоко 47 57 +21%

И что подешевело, руб./кг

2013 2018 изменение в %

Свинина 289 270 -7%

Помидоры 65 61 -6%

Птица 108 105 -3%

Сколько выиграли и потеряли потребители, млрд руб. в год

Свинина +51

Птица +16

Помидоры +8

Апельсины -3

Говядина -5

Яблоки -24

Масло сливочное - 60

Молоко - 62

Колбасные изделия -64

Сыр -72

Рыба -129

(Данные исследования РАНХиГС и РЭШ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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