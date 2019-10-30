Челябинцы реализуют свои мечты на «Территории Бизнеса»

Фонд открылся в Челябинске в 2017 году. Министерство экономического развития РФ признало работу «Территории Бизнеса» успешной. И сейчас фонд работает по единому стандарту национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Такие центры открываются по всем регионам России. Сегодня их уже 4950, и они действуют по принципу «одного окна» - оказывают услуги предпринимателям и тем, кто желает заняться бизнесом. За пять лет действия нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы», к 2024 году, центров «Мой бизнес» в регионах страны будет не менее 100.

- Мы поддерживаем предпринимателей на разных этапах реализации их проектов: некоторые делают первые шаги, другие уже расширяют свой бизнес. Принцип «единого окна» центра «Мой бизнес» позволяет сделать работу с клиентом комплексной и более быстрой, - говорит Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса».

ТОЛЧКОМ К РАЗВИТИЮ СТАЛА ПОМОЩЬ ВЛАСТЕЙ

Продюсер и основатель студии Ruvision Алексей Левин - активный участник многих мероприятий челябинской «Территории Бизнеса». Восемь лет назад Алексей открыл свое дело. Найти и занять свою нишу на рынке Левину помогла любовь к видеосъемкам. А толчком к развитию стала помощь местных властей.

Продюсер и основатель студии Ruvision Алексей Левин - активный участник многих мероприятий челябинской «Территории Бизнеса». Восемь лет назад Алексей открыл свое дело. Фото из личного архива.

Студия Алексея снимает фильмы и рекламу для бизнеса, ведет свою онлайн-школу по видеосъемке (среди студентов даже русскоязычные европейцы). В прошлом году при содействии «Территории Бизнеса» Алексей Левин принял участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» - занял второе место. Затем он прошел курс в «Акселераторе Фонда развития интернет-инициатив». В ближайшем будущем предприниматель собирается расширять свой бизнес - открывает дополнительные офисы - на этот раз в Москве.

- В столице открывать офис так же страшно, как и в Екатеринбурге. Да, конкурентов в Москве много. Но в Челябинске наша студия одна из лучших. Не пропадем и там, - уверен Алексей.

СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Набор услуг и возможностей в центрах «Мой бизнес» по всей стране единый и многогранный - это консультационная, финансовая, образовательная поддержка и не только.

Челябинскую «Территорию Бизнеса» можно сравнить с супермаркетом. На его полках - почти три сотни продуктов. Например, здесь предприниматели могут получить бесплатные консультации по различным вопросам, пройти обучающие курсы. Но самим предпринимателям не нужно в них разбираться, для этого создана служба клиентских менеджеров. Ее принцип работы выстроен таким образом, что за каждым предпринимателем закрепляется свой менеджер, который, исходя из запроса предпринимателя, подбирает необходимый его бизнесу набор мер поддержки. Челябинская область стала первым регионом в стране, который разработал и внедрил службу клиентских менеджеров.

На семинарах и мастер-классах в центре «Мой бизнес» приглашенные спикеры рассказывают про «зеленые коридоры», ведущие бизнесмена к успеху. Обучающие программы очень востребованы малым и средним бизнесом, а также теми, кто только собирается открыть свое дело. На образовательных курсах много некоммерческих организаций и компаний, действующих в социальной сфере.

Ярким примером поддержки общественных инициатив в Челябинской области стал проект «Вещеворот». Его создал челябинец Дмитрий Закарлюкин. Команда Дмитрия собирает ненужную людям одежду. Хорошие вещи отдают многодетным и малоимущим, а ветошь пускают в переработку. «Вещеворот» быстро стал популярным и уже вышел на уровень всей России.

Наряду с обучением, в центре «Мой бизнес» можно получить финансовую поддержку. Раньше бизнес в Челябинской области получал невозвратные гранты и субсидии. Денег хватало только на то, чтобы оказать поддержку примерно 300 предпринимателям в год. Теперь ситуация кардинально изменилась. На реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках которого реализована инициатива Минэкономразвития РФ - проект «Мой бизнес» - выделены огромные суммы. Общий объем финансовой помощи малому и среднему предпринимательству по программе господдержки через центры «Мой бизнес» в 2019 - 2024 годы составляет 10 триллионов рублей.

Все инструменты финансирования в центрах «Мой бизнес» дешевле рыночных и предоставляются по льготным ставкам.

Например, в челябинском центре действуют 8 программ микрофинансирования, которые разработаны с учетом особенностей бизнеса клиента. Условия микрозаймов - льготные и составляют от 3,5 до 7% годовых.

Также предприниматели могут воспользоваться государственной программой льготного лизинга оборудования и приобрести оборудование в лизинг на срок до 7 лет, с удорожанием всего на 3 - 5% в год.

Благодаря открытию офиса федерального «МСП Банка» на базе «Территории Бизнеса» предприниматели Челябинска могут получить кредиты на инвестиционные цели в размере до 1 миллиарда рублей на срок до семи лет, ставки при этом составляют от 7,75% годовых.

НАЧИНАТЬ БИЗНЕС - ЛЕГКО

Компания Анастасии Стародубцевой «Информационные решения» больше десяти лет занимается поставками современного оборудования для образования и бизнеса. Первых успехов компания добивалась ценой проб и ошибок.

- Это было непросто. А теперь молодым предпринимателям начать бизнес намного легче! С современными мерами господдержки можно горы свернуть, - говорит Анастасия.

Предприниматель Анастасия Стародубцева: «Я активно принимаю участие в региональных и федеральных деловых проектах. Государство создало условия, которые помогают мне экономить время, находить единомышленников и новых партнеров». Фото из личного архива

Чтобы развивать свое дело, бизнес-леди использует инструменты финансовой поддержки: открыла две возобновляемые кредитные линии и единовременный микрозаймом по льготной ставке 7,5% годовых. Получила банковские гарантии на обеспечение контракта и гарантийных обязательств. Благодаря «Территории Бизнеса» Анастасия приняла участие в конкурсе «Немалый бизнес» и вошла в топ-25 лучших предпринимателей России. Сегодня она расширяет свой бизнес: открывает просторный офис и открывает новые направления. А часть прибыли тратит на партнерские социальные проекты. К примеру, проводит конкурсы в школах и детских садах, победителям дарит умную технику.

- Я раньше считала, что как представитель малого бизнеса неинтересна государству. Однако сотрудничество с «Территорией Бизнеса» показало, что это не так. Теперь я активно принимаю участие в региональных и федеральных деловых проектах. Государство создало условия, которые помогают мне экономить время, находить единомышленников и новых партнеров, иметь надежную экспертную поддержку и видеть новые перспективы, - добавляет Анастасия.

В 2018 году количество оказанных «Территорией Бизнеса» услуг достигло 30 тысяч, что более чем в 10 раз превышает показатели прошлых лет, до создания центра.

Фото предоставлено Фондом развития предпринимательства Челябинской области - «Территория Бизнеса».

Всего с момента открытия «Территории Бизнеса» предпринимателям Челябинска было оказано порядка 70 тысяч услуг.