Как увеличить доход на свои сбережения

Ставки по депозитам продолжают снижаться. По данным ЦБ, сейчас максимальный доход по рублевым вкладам в банках из Топ-10 - это 6,5% годовых. Но есть несколько инструментов, которые могут дать более высокий доход. Надежность вложений при этом остается довольно высокой.

ЗАЧЕМ НУЖНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Депозит в банке - это начальный уровень для любого частного инвестора. Если у вас нет сбережений, лежащих под защитой Агентства по страхованию вкладов, тогда вам сначала нужно их создать, а уже потом смотреть в сторону других инвестиций. Стандартная рекомендация - на банковском счете должна находиться сумма, которая позволит вам без особых проблем прожить в течение 3 - 6 месяцев, даже если ваш основной источник дохода иссякнет.

К примеру, если ваш семейный доход составляет 50 тысяч рублей, то на депозите в банке должно быть минимум 150 тысяч рублей, а в идеале - 300 тысяч рублей. После того как вы накопили нужную сумму, можно начинать потихоньку диверсифицировать собственные активы. То есть распределять их между различными финансовыми инструментами. Это необходимо для повышения надежности портфеля в целом. Если вдруг тот или иной актив просядет, то другие, наоборот, вырастут в цене и не дадут вашим сбережениям скукожиться.

ЗАНАЧКА В ВАЛЮТЕ - ПУСТЬ БУДЕТ

Первый шаг - это купить немного валюты. Например, в соотношении 1 к 3. То есть на три рубля в заначке должен приходиться один доллар или евро. Это позволит убрать риск девальвации рубля. С практической точки зрения такой шаг не всегда выгоден. Ставки по валютным депозитам близки к нулю, а рубль в последние годы показал себя довольно крепким. Это скорее нужно для самоуспокоения. Чтобы не волноваться в случае возможных колебаний на валютной бирже.

Депозит в рублях и заначка в долларах или евро - это ваш денежный фундамент. Когда он создан, можно приступать к другим инвестициям - размещать деньги в более доходных финансовых инструментах. Остановимся на наиболее надежных из них.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Официально они называются облигации федерального займа, сокращенно ОФЗ. Их можно купить на Московской бирже. Есть несколько десятков выпусков с разными сроками обращения. Чтобы стать кредитором собственной страны, нужно завести брокерский счет и купить эти ценные бумаги в своем онлайн-кабинете.

Ставки понижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ (в последнюю пятницу октября она упала с 7 до 6,5% годовых). Но, как правило, гособлигации доходнее депозитов на 0,5 - 1% годовых. При этом надежность максимальная. Эти ценные бумаги обеспечены государственными гарантиями. Плюс нет страхового лимита. Если средства в одном банке застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей, то при покупке ценных бумаг этого ограничения не существует. Можно купить хоть на миллиард рублей.

ОФЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Тем не менее покупка ценных бумаг на бирже не всегда подходит для тех, кто не слишком разбирается в инвестициях. Кроме того, специализированные брокерские компании, как правило, работают только в крупных городах. Там, где есть платежеспособный спрос на их услуги.

Поэтому с 2017 года Минфин стал выпускать «народный» аналог ОФЗ - ОФЗ-н, или ОФЗ для физических лиц. В начале сентября стартовала очередная кампания по привлечению средств населения. Доход по этим ценным бумагам составляет от 6,5 до 7,35% годовых. Их можно купить в четырех крупнейших банках страны. Купоны будут выплачиваться раз в полгода. При этом, чтобы получить максимальную доходность на вложенные средства, гособлигации нужно продержать не продавая три года.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Сокращенно - ИИС. Его можно открыть почти в любом крупном банке или инвесткомпании. На него можно покупать любые акции и облигации. А вдобавок получать налоговый вычет с вложенных денег (13% от суммы). Ограничений несколько. В год можно вносить не больше 400 тысяч рублей. Средства нельзя выводить со счета три года. Доход зависит от изменения котировок (например, акции как растут, так и падают). Но если вложить средства в те же гособлигации, средняя доходность с учетом налогового вычета составит 11 - 12% годовых. И опять же надежность обеспечивается государством.

Здесь основной риск - в поведении самого инвестора. Многие с подачи брокерских компаний начинают активно спекулировать, пытаясь найти оптимальное время для покупки и стараясь потом продать подороже. Излишнее увлечение торгами по статистике отнимает не только время, но и деньги. Ведь за каждую транзакцию на бирже приходится отдавать комиссию бирже и брокерской компании, а вероятность правильно угадать направление движения рынка составляет 50%. В итоге вместо более высокого дохода начинающие инвесторы часто получают менее радужный результат или вовсе оказываются в минусе.

РЕЗЮМЕ

Наиболее логичным следующим шагом начинающего инвестора (после депозитов в рублях и небольшой заначки в валюте) могут стать «народные облигации». Они дают возможность вложить деньги по более высокой ставке с максимальной надежностью. При этом доход будет зафиксирован на ближайшие три года. Это особенно выгодно сейчас. Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят ставки в коммерческих банках, в ближайший год продолжит снижение. Такой вывод делают большинство экономистов. Через год-два доходность в 7% годовых будет казаться очень высокой. ОФЗ-н позволяют сохранить эту прибыль на ближайшие три года.

КСТАТИ

Пять плюсов нового выпуска ОФЗ-н

У «народных облигаций» есть несколько дополнительных преимуществ, которые делают инвестиции в них более привлекательными, по сравнению с предыдущими выпусками.

1. Расширенное число банков. Теперь «народные облигации» можно приобрести в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта Банке.

2. Удаленная покупка. Действующие клиенты банков могут приобрести «народные облигации» через онлайн-кабинет на сайте банка или мобильное приложение. До этого такой возможности не было. Каждый раз приходилось идти в офис банка.

3. Сниженный порог входа. По сравнению с предыдущими выпусками, минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций. Максимальная сумма осталась прежней - 15 млн рублей.

4. Нет комиссии. Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе народных облигаций. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя.

5. Облигации как залог. Держатели этих ценных бумаг теперь могут использовать их в качестве залога, если им потребуется взять деньги в долг у банка (при наличии соответствующих программ кредитования).

P.S. Главное ограничение осталось прежним: чтобы получить максимальную доходность, нужно продержать бумаги в портфеле не меньше трех лет с момента выпуска (последний купон выплатят 31 августа 2022 года). При продаже до истечения первого года вернут лишь номинал.