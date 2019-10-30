«Рецепт успеха»: благодаря чему Искандар Слаев стал первым российским поваром, победившем на мировом чемпионате WorldSkills?

Два месяца назад Россия впервые провела мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. В борьбу за медали вступили 63 страны мира. В Казани отечественная сборная завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. В медальном зачете Россия заняла второе место, первое досталось сборной Китая, третье — сборной Южной Кореи.

Сегодня остановимся на одной из ключевых побед — в «Поварском деле». Это самая популярная и многочисленная компетенция на чемпионатах мира WorldSkills. В этом году в ней участвовали представители 45 стран! Тем ценнее золотая медаль Искандара Слаева, с серьезным отрывом обогнавшего представителей Китая, Таиланда, Великобритании, Швейцарии, Канады и других мировых держав.

КАК К ОЛИМПИАДЕ

Как стать лучшим по профессии в мире? «Рецепт успеха» от Искандара Слаева не придется по душе мечтателям, которые выбирают легкую дорогу к признанию. Российский чемпион почти три года готовился к первенству WorldSkills и активно впитывал новые знания.

- В первую очередь необходима большая мотивация от самого участника. Вот как спортсмены тренируются, чтобы подготовиться к олимпиаде, также тренируются специалисты к соревнованиям по профмастерству - годами, - описал систему подготовки будущего чемпиона международный эксперт WorldSkills в компетенции «Поварское дело» Евгений Иришкин.

Система подготовки повара на самом деле напоминает сборы спортсмена-профессионала. Утром подъем по жесткому графику, пробежка, турник, спортзал — в зависимости от того, где тренируется. Завтрак. Начинается тренировка: делаются прогоны отдельных модулей. За одну часть тренировки проходим программу целого чемпионата мира. Потом обед, небольшой «перекур». И затем вторая часть тренировки. Вечером, как правило, спорт. Перед сном, обращает внимание Евгений Иришкин - обсуждение ошибок, разбор плана на следующий день. Отбой по графику.

Поверьте, через несколько месяцев начинаешь готовить практически с закрытыми глазами.

- За год до чемпионата мира я всего дважды приезжал к родителям. По одному дню, - признался Искандар Слаев. - Родители жаловались: «Еще чуть-чуть и перестанем узнавать».

Все остальное время ушло на подготовку. Но... не будем забегать вперед.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ - ДЕЛО ЖИЗНИ

Поварское дело пришло в жизнь Искандара практически случайно. В 2015 году юноша закончил 9 класс в Оренбурге. Мечтал о работе программиста. Даже экзамены в школе сдавал по информатике. Поварское дело было запасным вариантом — подростку нравились кухонные истории, которые рассказывал дядя, который работает шеф-поваром в Москве. Искандар решил поступать в оба колледжа. Но затем обстоятельства сложились так, что именно запасной вариантом стал делом всей жизни: юноша перепутал автобус и сначала приехал к кулинарному колледжу, а в приемную комиссию сдал вместо копий оригиналы документов... И хотя речь шла о лучшем профильном колледже региона - Оренбургском колледже сервиса — ему сказали сразу: «Мы берем тебя без отбора».

Видимо, это была судьба. Искандар о несостоявшейся карьере программиста давно не жалеет. Уж очень быстро его увлекли поварское дело и участие в движении WorldSkills.

БЛЮДО С БУМАГИ

Одни люди заранее ищут оправдания своим поражениям, а другие видят цель и не замечают препятствий. Искандар явно из победителей.

- Мне надо было ехать на финал чемпионата по профессиональному мастерству, но к тому времени я фактически уже получил образование повара-кондитера, - вспоминает чемпион. - Тогда я снова поступил в свой колледж и освоил специальность техника-технолога.

Успех на Искандара не свалился вдруг. С 15 лет работал в ресторанах Оренбурга. Крутил суши по 16 — 18 часов. Зарабатывал деньги на продукты, чтобы тренироваться. Когда кончались деньги, прорабатывал рецепты на бумаге: расписывал детально ингредиенты и порядок операций.

Параллельно участвовал в движении WorldSkills. Прошел серию отборочных чемпионатов по профессиональному мастерству. На национальном первенстве 2017 года в Краснодаре занял второе место. Вошел в расширенную состав сборной, затем — в основной. Участвовал в международных соревнованиях: и побеждал, и обидно останавливался в шаге от подиума. Но не сдавался.

- Иногда казалось, что хожу по кругам ада. Непросто ждать решения судей, которые могут совещаться часами, - не скрывает эмоций Искандар Слаев. - Но психологи учили нас справляться с волнением.

К чемпионату мира WorldSkills в Казани сборная готовилась больше года. К тому времени Искандар переехал из Оренбурга в Москву. Обучение с лучшими специалистами страны проходило шесть дней в неделю. Времени не осталось ни на хобби, ни на личную жизнь.

ЛИНЕЙКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРЕЗКИ

- К чемпионату мира у нас накопилась критическая масса опыта и знаний, - пояснил Евгений Иришкин. - Например, в 2018 году Искандар участвовал в Чемпионате Европы WorldSkills, который проходил в Будапеште. Занял четвертое место, до третьего ему не хватило чуть-чуть — всего полбалла.

Мировой чемпионат профмастерства по стандартам WorldSkills в Казани стартовал в конце августа. В первый день повара готовили суп, на второй - блюдо из мяса, на третий – из рыбы, на четвертый день – десерт. И еще эксперты приготовили задание-сюрприз, о котором участники чемпионата не догадывались. Своего рода skill-тест на проверку мастерства участника.

- Необходимо было приготовить овощную нарезку, которую потом эксперты проверяли с миллиметровой линейкой, жарили по всем канонам омлет, варили яйца-пашот и взбивали меренгу. На это отводилось 15 минут. После чего начинались три часа, в течение которых необходимо было приготовить основное блюдо, - вспоминает чемпион. - Превышать отведенное время недопустимо – не засчитают результат.

Причем, каждое блюдо мало было приготовить вкусно. Его необходимо поднять до уровня искусства. Например, на чемпионате мира Искандар готовил свекольный крем-суп. Свекла в блюде была представлена в трех видах — вареная, жареная и томленая. В качестве украшения готовил бабочку из заварного теста. В тарелке лежало вареное яйцо, начиненной укропным маслом. Искандар с тренерами месяц потратили на то, чтобы отработать приготовление супа до мельчайших деталей. Потому что чуть пойдет не так — и вкус блюда изменится. Все должно быть идеально!

За победу чемпион благодарит тренеров Александру Козубенко, Андрея Матюха, Артема и Алексея Гребенщиковых, Владимира Олькиницкого, а также международного эксперта Евгения Иришкина.

После завершения чемпионата мира в Казани три дня все социальные сети взрывались эмоциями. Люди поздравляли Искандара с победой. В том числе и абсолютно незнакомые. Чемпион съездил к родителям в Оренбург, где мама кормила его самой простой домашней едой — картофельным пюре, котлетами и супом. И ему это очень нравилось.

«И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ!»

- Принято считать, что отечественная система образования поваров не самая сильная в мире… - обращаемся к Евгению Иришкину.

- Это факт! У нас очень разнятся стандарты: международные и российские. До сих пор большую роль играет советское наследие. Нужно вносить изменения в наше образование.

- Можно ли опыт, полученный при подготовке Искандара, тиражировать по стране?

- Российское движение WorldSkills как раз этим сейчас и занимается, продвигая программу, которая основана на международном опыте обучения и подготовки специалистов.

Причем, первый отечественный мировой повар-чемпион принимает самое активное участие. Передает свой опыт уже в качестве тренера в движении WorldSkills, чтобы подготовить новое поколение профессионалов – не только чемпионов мира, но и, что самое главное, как можно больше лучших в России поваров. Причем, снижать к себе требования Искандар не собирается.

«Я не могу выйти из того жизненного ритма, который набрал при подготовке к чемпионату мира в Казани, - признался «КП» Искандар Слаев. - Новые знания, спорт, перелеты — мне это все очень нравится».