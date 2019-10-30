Владимир Хотиненко: В молодости жена Ленина была секси!

Речь идет, разумеется, о Ленине, а еще - об Александре Парвусе, довольно загадочном авантюристе, который пытался помочь ему осуществить революцию в России.

Владимир Иванович настаивает, что выходящая сейчас на экраны двухчасовая картина - совершенно новое произведение. И смотреть ее можно как тем, кто не видел телеверсий, так и тем, кто с ними знаком.

«НЕЛЬЗЯ К ИСТОРИИ ОТНОСИТЬСЯ КАК К АБСОЛЮТНОЙ ПРАВДЕ»

- Я постоянно общаюсь с молодежью, и обнаружил, что они телевизор вообще не смотрят, - говорит Хотиненко. - Он для них не существует. У них есть компьютерные сети. К тому же телевизионный фильм - длинная, плавная история с разветвленными параллельными сюжетными линиями. А это история более динамичная, энергичная, у нее иной ритм. Там много нового материала, которого не было в телеверсиях: наверное, треть всего, что вошло в кинофильм, по телевизору не показывали. Не говоря уж о том, что на большом экране все воспринимается совершенно по-другому - даже игра актеров…

Прежде всего это фильм про поезд с «пломбированным вагоном», в котором Ленин и его соратники отправились в Петроград, когда узнали о Февральской революции. Из Цюриха в Россию добраться было непросто. Они сначала купили билеты и доехали до границы с Германией, которая тогда, напомню, воевала с Россией, и только Германию пересекали в том, что можно называть «пломбированным вагоном». Немцы в него не входили, а Ленин с товарищами не выходили, им даже занавесок на окнах сказали не поднимать, вот в этом и заключалась «пломбированность». Добрались до Швеции, там Ленин наконец вышел из поезда, пошел в магазин, ему купили костюм - ведь из Швейцарии он уезжал в альпийских ботинках - и поехали дальше…

Ленин страшно переживал тогда и ужасно торопился. Он всю жизнь ждал революции, а случилась она для него совершенно неожиданно! Они доехали практически до России, ее было видно из шведского городка Хапаранда, впереди был лед Финского залива, а на том берегу - Россия, вокзал с поднятым над ним красным флагом. И Финский залив они пересекали на санях. Елена Усиевич вспоминала, что у нее был красный девичий платочек с вышитым серебром на уголке названием швейцарской деревни Шампери, а у ее мужа - альпийская палка. Она привязала на палку платочек. Ленин обогнал сани, чтобы встать во главе процессии. И, объезжая ее сани, не глядя, протянул руку. Усиевич вложила в нее свой импровизированный флаг, и Ленин с ним въехал на территорию России. И вот эта жалкая процессия с жалким флажком становится зерном, из которого вырос другой мир! Такую сцену невозможно специально выдумать.

- В ваших фильмах Александр Парвус показан как человек, сыгравший в деле революции очень серьезную роль.

- Во всяком случае, он точно в этом участвовал… Историки после выхода телеверсии со мной насчет этого спорили. Я к ним отношусь с глубочайшим уважением - я и сам в юности собирался стать историком, археологом. Но нельзя к истории относиться как к абсолютной правде. Это один из методов исследования процесса, не более того. Исторические источники сплошь и рядом тенденциозны, даже документально зафиксированное событие записано человеком с какой-то одной, возможно, предвзятой, точки зрения. Вспомните фильм Куросавы «Расёмон»: четыре человека рассказывают историю одного преступления, и каждый рассказывает ее совершенно по-своему. В основе всей нашей истории - «Повесть временных лет», созданная монахом, к которому приходили люди и что-то ему сообщали. И это считается надежным источником? Мы же ничего не знаем, и не случайно пользуется популярностью «Новая хронология» академика Фоменко…

И не надо тут никаких иллюзий. Правду узнать невозможно. Никто же не фиксировал ежесекундно действия и слова того же Ленина, никто не залезал в его мозг. Например, всех чисто по-человечески интересуют его отношения с Инессой Арманд - но из документов осталось одно-единственное письмо. А практически все остальное - домыслы! Ну, еще, пожалуй, есть яркое воспоминание о том, как он шел за ее гробом - в полуобморочном состоянии… И в то же время мне очень нравится одна фраза Чаплина. Он говорил: «Произведение искусства содержит гораздо больше истинных фактов и подробностей, чем исторические трактаты».

Ленин меня интересовал не как статуя, не как икона и не как черт, а именно как человек. Я искал ответ на простой вопрос: «Каким был человек, который совершил революцию?» Ужасно интересно! Ах, если бы нам в школе правильно преподавали гуманитарные дисциплины, в частности, историю и литературу… Если бы нам рассказывали, например, что Достоевский был игроком, говорили о его личности, не стесняясь его характера, интерес к Достоевскому у школьников был бы совсем другой, и читали бы его иначе. Так и здесь. Например, Ленин любил песню про похороны разбойника. «Среди лесов дремучих разбойнички идут, в своих руках могучих товарища несут. Все тучки, тучки принависли, с моря пал туман, скажи, о чем задумался, скажи, наш атаман». И, чтобы развлечь его во время путешествия, товарищи собирались в его купе и пели ему эту песню, а еще - «Нас венчали не в церкви», «Не плачьте над трупами павших бойцов»… Это живая краска! Как и то, что Ленин любил Тютчева, стихотворение «Море и утес», читал его наизусть - у нас в фильме его декламирует Женя Миронов. В полемике он был резок чрезвычайно, употреблял слова на грани ненормативной лексики, давал своим оппонентам очень хлесткие прозвища. И Крупская - вовсе не тетенька с базедовой болезнью, какой мы привыкли видеть ее в старости. Она тоже была молодая, и по-своему даже секси. Вот смотрите (достает смартфон), кто-то прислал мне фотографию из интернета: молодая Крупская, и рядом - Скарлетт Йоханссон. Очень похожи, как сестры!

Многие находят, что Надежда Крупская и американская актриса Скарлетт Йоханссон (слева) очень похожи. Фото: globallookpress.com, РИА Новости

«ВОЛОДЯ УЛЬЯНОВ ПОШЕЛ В КАБАК И ПИЛ С ГОРЯ ВОДКУ»

- Вам наверняка задавали вопрос: «Так Ленин сделал революцию на немецкие деньги?»

- Тому нет никаких достоверных свидетельств! Другое дело, что Парвус действительно пытался «вписаться» в революцию и брал деньги у немцев. Но то Парвус, который на каждом углу говорил о своих жизненных сверхзадачах: «Хочу разбогатеть и разрушить Российскую империю». А Ленин с товарищами в итоге даже билеты до России покупали на свои деньги, влезая ради этого в долги! Они понимали, что их могут обвинить в работе на немцев, которые в тот момент воевали с Россией, и всячески старались этого избежать. Хотя шлейф все равно появился… Но говорить «Ленин - немецкий шпион» - это совершенно детсадовский уровень!

- Сейчас есть тенденция забывать Ленина: ну его, лежит себе в мавзолее, и пускай лежит…

- Но этого нельзя делать. История революции - невероятный, бесценный опыт, а Ленин - ярчайшая фигура в истории человечества. Причем и опыт трагический, и фигура трагическая. Ленина многие считают чудовищем, у церкви вполне определенная точка зрения на этот вопрос, и это справедливо, если учесть, сколько расстрельных списков он подписывал. По-человечески всех, кто ненавидит Ленина, понять можно. Но одновременно мне интересно, например, представить: вот я юноша, и получаю известие, что мой брат, красавец и умница, казнен. Володя Ульянов, когда узнал о смерти Саши, пошел в кабак, плакал и пил с горя водку - очень по-русски он на это отреагировал…Может, именно тогда было заложено зерно всего, что случилось впоследствии, тогда произошли тектонические сдвиги в его сознании? Не хочется, конечно, утрировать и делать месть за брата единственной причиной, двигавшей Лениным - получится анекдот. Им двигала в первую очередь идея. Но и сбрасывать со счетов гибель Александра Ульянова, впервые породившую желание отомстить старому миру, нельзя.

А потом, когда у него была адвокатская практика, он отказался защищать какого-то купца после того, как выяснил, что тот мерзавец. Хотя не имел права отказываться… В общем, никак не получается говорить о Ленине как о циничной, расчетливой сволочи! Конечно, его надо попытаться понять - ведь пытаемся же мы понять Раскольникова. Таинственность и мрак души, которую Достоевский вычерпал до дна, до скрежета поварешки…

-У вас чехарда с названиями: снимали вы фильм как «Меморандум Парвуса», на канале «Россия» он вышел как «Демон революции», потом на канале «Культура» был все-таки показан в режиссерской версии как «Меморандум…», а сейчас выходит в прокат как «Ленин. Неизбежность».

- А мне это очень нравится. Потому что это не чехарда. Это - неуловимость обстоятельств! И вообще это три разных произведения. Триптих. Не знаю, получится ли еще сделать что-то подобное у меня или у какого-нибудь другого режиссера. Меня больше всего интересовал фильм, но мы сняли очень много материала, и перед тем, как фильм вышел на экран, появились две телеверсии: динамичный трехсерийный «Демон революции» и восьмисерийный «Меморандум Парвуса» с более подробным развитием всех линий.

- Откуда сейчас слово «Неизбежность» в названии?

- Я убежден: вся эта история - пьеса, написанная на небесах. Все, что случилось в России в 1917 году, должно было случиться. Под эту пьесу просто были выбраны исполнители, как в театре или кино. Если бы Ленин вдруг погиб, в пьесу были бы внесены изменения, его роль досталась бы другому актеру, - но финал все равно был неизбежен. Я же давно занимаюсь российской историей, снял и «1612», и «Гибель империи». И много-много моментов наводили меня на мысль об абсолютной неотвратимости тех событий. Я даже как-то хотел снимать фильм о свадебном путешествии Николая II, во время которого один британский астролог написал ему гороскоп, в котором было все-все-все, включая дом, в котором его расстреляли. И Николай всю жизнь боролся потом с судьбой. Безуспешно!

Как человек православный, я считаю, что революция и все, что за ней последовало, было ниспослано России как испытание. В России все равно назревал кризис, и духовный в том числе. И, я считаю, мы из этого испытания вышли. Что нас не убивает, делает нас сильнее…

Режиссер Хотиненко увидел в Ленине живого человека.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО У БОНДАРЧУКА РОМАН С ПАУЛИНОЙ»

- Как вы выбирали актеров?

- Ну, Женю Миронова я знаю очень давно. Кроме него, на роль пробовались другие актеры, но когда пробы закончились, я понял: если Миронов не согласится, и фильма не будет. Он сначала не был уверен, что сможет сыграть: он ведь не очень похож на Ленина. Но и на Достоевского тоже не был похож - а отлично сыграл его в моем фильме! Просто он замечательный актер. Он до умопомрачения отсматривал хронику, изучал жесты Ленина, выражения его лица. И потом говорил, что с трудом освобождался от этой роли: слишком сильный оказался характер. Раньше так трудно ему было только после «Идиота».

И как только появилась кандидатура Федора Бондарчука на роль Парвуса, я понял: он подходит идеально. Мы встретились, полдня с ним говорили. Нашли современные аллюзии: ведь в Парвусе до невероятия много от Березовского! Когда мы с Федором это обнаружили, появился какой-то очень современный звук.

Им обоим пришлось играть отдельные сцены на немецком языке, который Ленин и Парвус знали в совершенстве. А Женя с Федором по-немецки знали только «Хенде хох!» Это был титанический труд. Конечно, у нас были на площадке специалисты, но Жене пришлось выучить наизусть длинную сцену, и когда мы закончили ее снимать, он подошел ко мне и сказал: «Я не помню ни одного слова!» А реплики Федора мы собирали по кусочкам на компьютере, это было шитье бисером. Хотели даже его переозвучить, но он проявил мужество, уперся и дожал.

- У вас Софью Рудневу, подругу Парвуса, играет Паулина Андреева…

- Я не знал, что у них с Федором роман, когда приглашал его и ее. Клянусь, я приглашал их отдельно! И только когда мы уже начали снимать, выяснилось, что у них, оказывается, отношения. В съемочной группе ведь много женщин работает, мне нашептали. И мне это понравилось!