Для водителей придумали «скорую помощь»

Службы аварийных комиссаров для оказания технической и медицинской помощи на дорогах могут появиться в скором времени, об этом рассказали представители Минтранса во время недавней выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение проработать возможность контролировать силами таких комиссаров как минимум федеральные трассы.

Общая протяженность федеральных трасс - более 50 тысяч км, а всего в России больше миллиона километров автодорог. В случае опасных автоаварий помощь водителям обязаны оказывать инспекторы ДПС, при сложных происшествиях - спасатели МЧС, если пострадали люди - «Скорая помощь». Единый номер для вызова аварийных служб - 112. Кроме того, у новых машин в обязательном порядке есть система ЭРА-ГЛОНАСС, которая автоматически подаст сигнал тревоги при сильном столкновении автомобиля и позволит подать сигнал бедствия при помощи тревожной кнопки. Но все это касается, повторяем, только ДТП.

А если просто колесо проткнуто или топливо закончилось? На платных дорогах есть специальные экипажи, которые патрулируют дороги, контролируют обстановку с помощью камер и выезжают по вызовам (см. «Справку «КП»). Потому что платные участки - это, как правило, скоростные автомагистрали, где даже остановка на обочинах запрещена. Во вставшую машину всегда могут врезаться, потому комиссары прикроют ее своей, обозначат большим светящимся знаком и помогут устранить неполадки или эвакуировать. Естественно, полиция, МЧС и «Скорая» тоже работают там, где патрулируют аваркомы.

Для тех водителей, которые не пользуются платными дорогами, более привычно видеть в комиссарах людей, которые выезжают на аварии для оформления ДТП, чтобы правильно заполнить документы для страховых компаний. Судя по всему, аваркомы для общих дорог совместят те и другие функции, то есть смогут оказывать помощь в сложных ситуациях и помогать в оформлении бумаг для получения страховых выплат.

Правда, пока непонятно, за чей счет будет банкет. Страховые аваркомы живут за счет страховых компаний, комиссары платных трасс - за счет операторов дорог на деньги от взимания платы. Видимо, вопрос финансирования и определит, появятся ли такие службы повсеместно.

СПРАВКА «КП»

Сейчас аварийные комиссары патрулируют почти 1,5 тысячи км платных участков. В круглосуточном режиме работает более 60 экипажей, то есть каждый контролирует немногим более 20 км дорог. Время прибытия аварийных комиссаров - 10 - 12 минут.