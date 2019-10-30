Нежные снежные

Его имя прекрасно и романтично звучит на всех языках. Что на латыни - Panthera uncia, что на английском - snow leopard, что на русском - снежный барс. Хотя чаще всего его называют просто - ирбис… И имя это - словно робкий хруст новогоднего снега под сапожком...

В конце октября уже шесть лет отмечают Всемирный день этой прекрасной зимней кошки. Дабы напомнить, что она больше всех на планете нуждается в защите.

Но вспоминать об этом надо гораздо чаще. Ведь на всей планете снежных барсов осталось не больше 7,5 тысячи. А в России вообще около сотни особей.

Защита снежного барса - одна из важных программ Русского географического общества. Фото: James Devaney/WireImage/Getty Images

Это горное и чрезвычайно осторожно животное. Фотографов, которые смогли запечатлеть ирбиса у него дома, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но те, кому повезло, прославились на всю жизнь. Ведь снежный барс, хоть и леопард, но все равно кот со всеми вытекающими последствиями. И как любой уважающий себя котэ, он чрезвычайно игрив. Особенно когда сходится пара пятнистых подростков - тут они реально как дети бесятся: валяют друг друга в снегу, прыгают с дерева, наверное, забыв, что они далеко не птички. Хотя гораздо красивее любой - даже самой тропической пернатой…

Их красота - их проклятие. Браконьеры охотятся за редким мехом, за который чокнутые модницы готовы платить сотни тысяч долларов.

Еще одно проклятие этой кошки - это некоторое сходство с людьми. Самка рожает редко, иногда решает пожить «для себя». А когда все же решается, то приносит не более 2 - 3 котят.

В России эти прекрасные кошки живут в горах Алтая, Саян и Тувы. Фото: WireImage

Снежный барс в горах - вершина пищевой пирамиды. Естественных врагов у него нет. Кроме человека.

И опять же только человек и способен защитить этого прекрасного зверя.

ФОТООХОТНИКИ

Вот и вылетела птичка!

Читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Сегодня своим фототрофеем поделилась москвичка Алена Ковалева:

Фото: Алена КОВАЛЕВА

«Вот такое фото удалось сделать с телефона, пока плыла с сыном на корабле. Это был круиз по Скандинавии. Чайки там просто потрясающие! Люблю ваш конкурс и хочу участвовать!»

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

НЕ ПРОПУСТИ!

Стартовал шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты, при одном условии - снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила - на сайте photo.rgo.ru.

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