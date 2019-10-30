“Жизнь поделилась на “до” и после”: Мамам детей с инвалидностью помогают найти работу

- Знаете, это как в самолете: “Наденьте кислородную маску сначала на себя, а потом на ребёнка”, - говорят авторы проекта “Мамин клуб. Коворкинг-территория”. Его при поддержке фонда президентских грантов создали в Иваново родители особенных детей - чтобы помочь друг другу встать на ноги, получить дополнительную квалификацию, найти работу.

Часто, когда в семье появляется ребенок с особенностями, его мама остается один на один со страшным диагнозом, нависшим над самым любимым и дорогим ей человеком на свете. Работать полный день она уже не может - ведь ребенку с инвалидностью требуется постоянное внимание и уход. А реабилитация стоит денег. Даже банальные расходы на транспорт возрастают в разы.

- Большинство наших семей неполные. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что отцы, к сожалению, бросают детей с инвалидностью и не обеспечивают их достойными алиментами. Поэтому вся финансовая нагрузка ложится на плечи мамы, - рассказывает председатель общественной организации "Солнечный круг" Ольга Татаринцева. - Бюджет такой семьи: пенсия в районе 13 тысяч, около двух - возврат за “коммуналку” и еще “уходовые” деньги. С июля эту сумму подняли до 10 тысяч, поэтому получается 25 тысяч в месяц. На эти деньги нужно не только жить маме и ребенку, но и оплачивать реабилитацию. Массаж, логопеды, психологи - занятия с грамотными специалистами, которые действительно могут помочь, стоят денег. Цены начинаются от 600 рублей за час занятий. Отсюда и родилась необходимость нашего проекта - мы хотим научить родителей особенных детей зарабатывать самостоятельно.

Особое внимание уделили обучению мам вождению автомобиля Фото: "Солнечный круг"

Родителям помогают найти удаленную работу

Проект рассчитан на полтора года. Для родителей проводят бесплатные тренинги и семинары Hard skills (профессиональные навыки) и soft skills (“общие” компетенции - коммуникация, эффективное мышления и прочее). Уже прошли курсы по HR (управление персоналом) и финансовой грамотности. Впереди - изучение интернет-маркетинга, SMM, введение в предпринимательскую деятельность и социальный бизнес, школа вождения, обучение от мастера бьюти-индустрии. Поддержку семьям оказывает психолог. А пока мамы осваивают новые профессии, за их детьми присматривают волонтеры.

- Основной упор мы делаем на возможность дистанционной работы. После того, как рождается ребенок и ему ставят диагноз - жизнь делится на “до” и “после”. Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья невозможно оставить одних дома и выйти на полноценную работу, - говорит Ольга Татаринцева. - Поэтому мы учим родителей зарабатывать из дома. Это может быть копирайт, SMM, подбор персонала, продажа через интернет вещей ручной работы. Например, у нас есть мама-рукодельница, которая шьет кукол Тильда. Среди нас есть финансисты, филологи, я, например, переводчик. Одна из наших мам дистанционно работает бухгалтером.

Фото: Православные добровольцы Ивановской митрополии

Ребят с инвалидностью учили самостоятельной жизни

В “Солнечном круге” знают: мама является главной поддержкой, опорой для особенного ребенка, движущей силой в такой семье. Но и ей самой часто нужна помощь - иначе все рухнет, как карточный домик.

Общественную организацию в 2011 году создали родители особенных детей - чтобы вместе решать общие задачи, поддерживать друг друга, привлекать внимание общества к проблемам инвалидов. Сейчас “Солнечной круг” объединяет 160 семей в Иваново, есть подразделения в Шуе и Кинешме.

Диагнозы у детей самые разные - аутизм, ДЦП, органическое поражение центральной нервной системы, синдром Дауна, эпилепсия… “Солнечной круг” организует для ребят развивающие занятия, праздники, экскурсии, создает условия для всесторонней реабилитации и социальной адаптации, оказывает психологическую, информационную, юридическую поддержку семьям.

Фото: Православные добровольцы Ивановской митрополии

В прошлом году благодаря фонду президентских грантов в Иваново запустили проект социальной адаптации “Я все смогу сам!”. Его участниками стали 48 особенных ребят - как подростков, так и малышей. Они занимались с логопедами, дефектологами, арт-терапевтами и другими специалистами, а еще - впервые пробовали вести свой быт самостоятельно на учебной квартире. Приготовить еду, убрать за собой, самостоятельно организовать досуг - казалось бы очевидные вещи. Но не для подростков с инвалидностью.

- Например, моему сыну 15 лет и в ходе проекта он научился готовить простейшие блюда, резать хлеб, убирать помещения, а также правилам безопасности при обращении с бытовой техникой. - рассказывает Ольга. - Я теперь могу оставлять его ненадолго одного дома. Год назад, когда мне нужно было отлучиться, он самостоятельно налил в кастрюльку молочка и поставил спагетти вариться. И пускай они встали “веером” и сварились лишь наполовину, как букет - но это была его первая попытка приготовить еду самому, к маминому приходу. Не распоряжение от взрослого, а полностью личная инициатива. И это очень многого стоит.