2019-10-31T17:06:56+03:00
Умные вещи

Превратятся ли старые iPhonы в «тыквы» уже 3 ноября

Некоторые эксперты предрекают телефонный апокалипсис
Александр МИЛКУС
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iPhone 5, iPhone 4 и некоторые модели iPad, выпущенные до 2012 года Apple рекомендует обновитьiPhone 5, iPhone 4 и некоторые модели iPad, выпущенные до 2012 года Apple рекомендует обновитьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заголовки новостных лент пугали: «После 3 ноября iPhone перестанут подключаться к интернету», и даже «В ноябре iPhone 5 умрут»… Владельцам яблочных устройств 2012 года выпуска (и тем, которые были собраны еще раньше) впору рыдать над пластикой тушкой, которой предстоит превратиться в тыкву.

На самом же деле все не так катастрофично. И имеющие глаза, чтобы прочесть, и голову, чтобы понять, могли на сайте техподдержки увидеть вполне четкое объяснение.

iPhone 5, iPhone 4 и некоторые модели iPad, выпущенные до 2012 года Apple рекомендует обновить в связи с тем, что с 3 ноября GPS навигатор начнет сбоить и путать дату и время. Это не яблочная ошибка.

Дело в том, что в 1980 году, когда начала работать система глобальной навигации GPS, дата и время были представлены считались в цифровом 10 битном кодировании. (Вспомните школьные уроки информатики). В общем, счетчик мог отсчитать только 1024 недели. То есть был запрограммирован на корректную работу в течение 19,7 лет. По истечении 1024 недель счетчик «сбрасывается» на ноль. И в августе 1999 года (может быть еще кто-то помнит это время) похожие апокалипсические прогнозы были. Но все решилось обновлением операционной системы Windows, которая тогда была основной на компьютерных системах.

И вот в этом году произойдет второй «переход». Яблочные устройства его пройдут 3 ноября. Вот поэтому Apple и просит обновить устройства. (На устройствах, выпущенных после 2012 года, ошибка с датой GPS уже была исправлена).

Кроме того, обновление поможет обеспечить корректную работу служб App Store, iCloud, электронной почты и режима просмотра веб-страниц.

Если же обновление вовремя не будет выполнено, iPhone 5 можно будет оживить, выполнив резервное копирование и восстановление с помощью Mac или компьютера Windows для обновления.

Для iPhone 5 обновить нужно до версии 10.3.4. А для iPhone 4s – до iOS 9.3.6

Эта проблема не касается моделей iPod touch или моделей iPad, которые поддерживают только Wi-Fi. Она также не касается более новых моделей устройств iOS, которых нет в списке из таблицы «Конкретно».

А вообще нужно ли обновлять яблочные устройства?

Нужно. Одно время пользователи iPhone 4 и 4s отказывались обновлять свои устройства из-за того, что они после обновления начинали тормозить. Apple призналась, что им пришлось пойти на такие меры для того, чтобы все современные функции работали на устройствах с устаревшим процессором, которые не мог потянуть все сразу. Яблочники извинились за то, что не рассказали сразу о причинах заторможенности iPhone и пообещали больше так не делать. Больше претензий по этому поводу не было.

Многих ли затронет обязательное обновление? Да, в отличие от смартфонов на Android, которые «живут» 2-3 года, яблочная продукция известна своей надежностью и я, например, знаю 3-4 вполне продвинутых людей, которые до сих пор пользуются iPhone 5 потому что «он не глючит и выполняет все необходимые функции».

Apple никогда не раскрывала цифры проданных устройств с разбивкой по моделям. Но, по мнению экспертов, до сих пор среди яблочных смартфонов, около 7 процентов – владельцы моделей 4 и 5 поколений.

КОНКРЕТНО

Обновленная версия iOS

Устройство

iOS 10.3.4

iPhone 5

iPad (4-го поколения, Wi-Fi + Cellular)

iOS 9.3.6

iPhone 4s

iPad mini (1-го поколения, Wi-Fi + Cellular)

iPad 2 (Wi-Fi + Cellular) — только модели CDMA

iPad (3-го поколения, Wi-Fi + Cellular)

ИСТОЧНИК KP.RU

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