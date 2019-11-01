Появятся ли в России частные тюрьмы со всеми удобствами

«ВИП-КАМЕР НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ»

Сразу оговоримся - речь пока идет только о следственных изоляторах - СИЗО, то есть тех учреждениях, где содержатся фигуранты уголовных дел, чья вина еще не доказана. С инициативой передать следственные изоляторы в частные руки выступила бизнес-омбудсмен по Москве Татьяна Минеева, предложив сделать столицу пилотным регионом для реализации проекта.

- Сейчас остро существует проблема незаконного содержания предпринимателей под стражей, - прокомментировал «КП» глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. - Изоляторы по-прежнему переполнены, летом там жара, зимой холод, антисанитария, в автозаках душно, нет кондиционеров. Я тоже в свое время незаконно оказался в следственном изоляторе, потом был оправдан, так что знаю все это на себе.

- Так это будут такие комфортабельные директорские спецкамеры?

- Не только директорские. Мы предлагаем, чтобы в частных СИЗО содержали обвиняемых не только в экономических, но и в других ненасильственных преступлениях.

- Подождите, но есть же условия содержания, определенные законом. А вы что хотите - санаторий для зеков сделать?

- Во-первых, не зеков! Их вина же еще не доказана. В частных местах лишения свободы не планируется никаких ВИП-камер, но будут соблюдаться все требования по условиям содержания, которые определены законом. Проблема в том, что эти требования постоянно нарушаются. Особенно плохо с медикаментами... Но закон разрешает приобретать дополнительное питание либо услуги за дополнительную плату - эта возможность будет широко применяться. Еще важный момент - дела в отношении предпринимателей объемные, многотомные. Должна быть возможность знакомиться с ними в нормальные условиях, в камерах это не всегда получается. Должны быть компьютеры, ноутбуки, а сейчас только на бумаге - это неудобно...

«НАМ ПЫТАЮТСЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫ, - ЭТО НЕ ТАК!»

Однако отношение к инициативе не столь однозначное.

- Это предлагалось еще лет 20 назад и даже раньше, обсуждалось в НИИ МВД, - рассказал «КП» генерал-лейтенант МВД в отставке Александр Гуров. - Все ученые, и я в том числе, изучив зарубежный опыт, выступили против. У нас в государственных изоляторах черт-те что творится, за деньги можно что угодно достать, а в частных еще хуже будет. Появление частных СИЗО было бы логично, если бы у государства не хватало денег, если бы росло число осужденных и не хватало бы для них мест. А у нас ситуация прямо противоположная. Денег у государства достаточно, заключенных намного меньше стало. А должно быть еще меньше. Можно амнистировать 40%, они сидят за мелкие правонарушения, их хоть сейчас выпускай. Это признают и в прокуратуре, и во ФСИН. Тех, кто реально должен отбывать наказание, - только 25%.

- Это ВИП-камера. Они супчик из ресторана заказывали. Две миски.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Зато мы делаем мангалы

В советские времена система колоний занимала 4-е место по объему производимой продукции в стране, обходя многие ключевые отрасли. На зоне без дела не сидели. Сейчас экономика за колючей проволокой рухнула. Продукции производится немногим более чем на 30 млрд рублей в год - это десятые доли процента от ВВП страны.

Но все равно список того, что делается в колониях, впечатляет, с ним можно ознакомиться на официальном сайте ФСИН, там всегда рады заказчикам. Остановочные павильоны, мангалы, ворота, контейнеры для твердых бытовых отходов, топливные брикеты, пеленальные столики, детские качели и горки, вахтовые бытовки, гаражи, маскировочные костюмы и даже полицейская форма. Ну и рукавицы, конечно, их даже Ходорковский шил. Есть и посерьезнее работа - спецавтотранспорт, например.

Спрашивается, откуда заказы? Схема, как мне объяснили, такая. Напрямую ФСИН в конкурсах не участвует, нельзя ему. Заказы выигрывают разные компании (возможно, и связанные с ФСИН) и размещают производство на территории колоний.

Работать с сидельцами выгодно. Трудоспособного «населения» за колючей проволокой, по оценкам ФСИН, до 250 тыс. человек, из них обеспечены работой примерно половина. А стоит рабочая сила на зоне копейки. Аренда площадей для размещения оборудования - тоже. Так что издержки практически нулевые.

ОФИЦИАЛЬНО

Появление частных тюрем в России сейчас невозможно, поскольку этого не позволяют законы страны. Так прокомментировали в Министерстве юстиции России предложение бизнес-сообщества.

Финансирование исправительной системы «является расходным обязательством Российской Федерации. Иных источников финансирования уголовно-исполнительной системы действующим законодательством не предусмотрено», - сообщил Минюст.

(По материалам ТАСС.)