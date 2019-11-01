Я его слепила из того, что было, а потом что было на себе женила

О, какие страсти разыгрались недавно у нас в Италии! Она - Валентина Пиццале, 41-летняя прекрасная брюнетка с тонкими чертами лица, в самом расцвете женской красоты, пишет мыльные оперы для телеканала RAI про превратности судьбы, мешающие любящим соединиться. Он - известный итальянский политик, дипломат, Гектор Франческо Сегуи, ему 63 года.

Начиналось все красиво, как в тех теленовеллах, которые сочиняет Валентина. Они познакомились в соцсетях, быстро развиртуализировались - и тайфун страсти накрыл их с головой. Однако Гектор не давал Валентине никакой определенности. А вскоре и вовсе уехал послом в Китай, перестал отвечать на сообщения. То появится, то исчезнет. Она уже потеряла надежду вернуть его и заставить жениться на себе. Заваливала сотнями сообщений, обидными словами называла, жениться призывала.

И нет чтобы пожалеть женщину, так этот тюфяк Гектор вызвал в ее римскую квартиру наряд полиции. Началось судебное разбирательство, женщина находится под домашним арестом.

В итальянской прессе обезумевшую от мужского коварства женщину называют сталкером, а его - жертвой преследования.

Вот вам и ВИП-мужчины! В руках столько власти и влияния, а с одной влюбленной синьориной без полиции договориться не смог. Валентина тоже хороша. Живет в своем киношном мире, не понимает, что с такими мужчинами нужно по-другому. Как? Я знаю три реальных случая.

Спокойствие, только спокойствие

Одна знакомая, Елена, влюбилась... Он был каким-то советником важного государственного масштаба. То переговоры круглые сутки, то прискакал взмыленный - люблю, паровоз куплю, потом запрыгнул в машину с мигалкой и был таков. И не пойми, где его носит, вечно есть что-то или кто-то ценнее, чем она.

А она просто принимала его вот таким (ну или делала вид, что принимала), не пыталась переделать. Иногда звонила, но ненавязчиво. Когда подарок с водителем присылал или сам приезжал, радовалась так, что у него аж волосы на голове от восторга шевелились. Ну приятно же женщине сделать приятно. Умная, спокойная, терпеливая, всегда довольная. Короче, когда он дозрел, этот фрукт, то свалился ей прямо в руки. Мол, ну что ж, пошли в загс, что ли. Никто не верил в такой финал! Подруги обзавидовались и в зависти обсуждали за спиной, мол, она его высидела у порога. Ну да, высидела. Потому что таким неспокойным мужикам с тысячей тараканов в голове и миллионом прожектов ну и шилом в одном месте очень нужна именно такая женщина, к которой он может прислониться как к спокойной гавани.

Наследника хочешь?

Один знакомый адвокат международного значения рассказывал, что когда заработал первый миллион (евро), то у него сильно засвербило - нужен наследник, нужен сын, а то ради чего все это, риски и перелеты с континента на континент, бессонные ночи?

Но где же жену-то искать? Кругом стриптизерши да загадочные девушки с дензнаками в зрачках. А что, они не женщины, что ли? - решил он. И с каждой своей новой знакомой стал беседовать чуть более обстоятельно. А с одной как-то уж чересчур часто стал встречаться, и она ему однажды в лоб вопрос сама задала, мол, хочешь наследника? Как в той сказке, женись, рожу тебе богатыря. Он, радостный, не откладывая дела в долгий ящик, тут же приступил к реализации проекта «преемник». Она забеременела, он повел ее в загс. Потом она еще трижды беременела и рожала богатырей. И, кстати, хорошей мамой оказалась. Да и женой.

Как важно быть серьезным

Знакомая рассказывает, как заставила на себе жениться своего банкира. Она в том же банке работала, по сути, это был служебный роман. Она мелкая служащая, а он в совете директоров. И чего он совершенно не собирался делать, так это заводить семью. Флирт и разовые встречи - это пожалуйста.

Вот про это-то она ему и сказала после их очередной встречи. Ты, мол, классный парень, но несерьезный. «Кто несерьезный? - удивился банкир. - Да я серьезный такой, что сам себе в зеркало не улыбаюсь!» И как-то даже задела его эта мысль. Он-то считал себя олицетворением серьезного и успешного мужчины.

Но она красиво вложила в его голову мысль о том, что другие-то мужчины куда серьезнее, потому что они женятся на своих возлюбленных. Я семью хочу, а тебе только поиграться. Так что уж извини. Сердце болит, душа рвется на части, но пойду к другому, тому, кто женится. Серьезному и надежному, а ты ж, мол, плейбой пропащий, что с тебя взять.

Он послушал, призадумался, что все его старшие коллеги поголовно женаты. Ну и пошел за кольцом. Чисто чтобы доказать, что он тоже может быть серьезным.

Главный компонент

Тут полагается написать, что как мужчину ни охмуряй, какими женскими хитростями ни пользуйся, семейного счастья без любви не построишь. Истинная правда, но вначале почему бы немного и не схитрить?