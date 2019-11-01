Исхудавший и осунувшийся муж Заворотнюк впервые появился на публике после новости о болезни жены

В Санкт-Петербурге 31 октября прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Главную роль — князя Руслана — в спектакле исполнил фигурист Петр Чернышев. Супруг Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы. Хотя близкие Анастасии не подтверждают информацию о том, что у нее онкология, знакомые говорят, что звезда «Прекрасной няни» борется с опухолью мозга.

Многие были уверены, что Петр откажется от работы в шоу, сосредоточившись на лечении жены. Но Чернышев блестяще откатал премьеру и вышел на поклон к зрителям вместе с Татьяной Навкой и другими участниками постановки. Правда, на пресс-конференцию, устроенную для журналистов перед началом спектакля, он не пришел. Отвечать на все вопросы Татьяне Навке пришлось в одиночку, без своего партнера по шоу.

Петр блестяще откатал премьеру вместе с Татьяной Навкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В каком смысле «как он себя чувствует»? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо, - ответила Татьяна журналистам.

Фигурист появился лишь в самом конце общения с журналистами, чтобы попозировать для фотографов вместе с коллегами по шоу. Нетрудно заметить, что Чернышев за последнее время очень осунулся и похудел. И если во время спектакля, вжившись в образ сказочного богатыря, фигурист улыбался зрителям, то во время фотосессии с коллегами выглядел очень грустным и озабоченным. Избегая вопросов о здоровье жены, ушел в дальний конец арены, а после спектакля быстро покинул спортивный комплекс «Юбилейный».

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То, что Анастасия серьезно больна, подтвердила и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка решила поддержать Петра Чернышева и объявила сбор средства на лечение Анастасии Заворотнюк на официальном сайте своей продюсерской компании «Navka Show».

- Творческий коллектив компании «Navka Show» выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления, - написала Татьяна Навка. - Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат.

Как рассказала спортсменка, она собирается перечислить выручку от одного из спектаклей на лечение Анастасии и других женщин, борющихся с раком.

За последнее время артист очень осунулся и похудел.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Компания «Navka Show» приняла решение передать все средства, которые будут собраны от показа шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт», в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями, - сообщила спортсменка. - Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства собранные от проведения шоу в Москве, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации.

Печальные сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, появились в начале сентября. Семья актрисы до сих пор не комментируют состояние Анастасии и не рассказывает, как проходит ее лечение. Близкие артистки призвали ее поклонников не верить плохим новостям и сообщили, что настроены на победу над болезнью.