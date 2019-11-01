Вот уж точно не ждали: 62-летняя Мелани Гриффит сделала селфи в нижнем белье

Прошло уже много лет с тех пор, когда Мелани Гриффит появлялась на экране в бикини или в нижнем белье. Бывшая жена Антонио Бандераса со скандалом развелась с актером, и с тех пор ведет тихую жизнь одинокой женщины. Видимо, голливудская звезда решила, что пришла пора разрушить свой слишком благопристойный образ. А, может, актрису вдохновил пример ее дочки Дакоты Джонсон — звезды эротической трилогии «50 оттенков серого». В общем, нежданно-негаданно для поклонников 62-летняя Мелани опубликовала в Инстаграме селфи в нижнем белье.

На фото актриса позирует в черных трусиках и в бюстгальтере, демонстрируя стройную фигуру. Длинные ноги, тонкая талия — Мелани в отличной форме. В подписи к снимку Мелани восхитилась новой линией нижнего белья, и это дало основания ее поклонникам предположить, что актриса разделась не по велению души. А за деньги и ради рекламы.

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Сохранять стройность Гриффит помогают регулярные занятия в спортзале. Периодически она выкладывает в Инстаграме видеоролики своих тренировок — ее выносливости позавидуют и многие 20-летние.

Когда-то они были одной из самых красивых пар мирового кино: брак знойного испанца Антонио Бандераса и роскошной голливудской блондинки Мелани Гриффит распался в 2014 году, и с тех пор каждый из супругов идет своим путем. 59-летний Антонио живет с белокурой голландской банкиршей Николь Кемпел, по-прежнему много снимается и вполне себе счастлив. 62-летняя Мелани ушла в тень и больше не появляется на экране. После многочисленных пластических операций ее лицо изменилось настолько, что бывшую красавицу уже давно не зовут в кино. Главная радость для актрисы – ее дочери, 30-летняя Дакота Джонсон и 24-летняя Стелла.

Антонио и Мелани в 2010 году с дочками: младшей Стеллой и старшей Дакотой Джонсон - будущей звездой эротической саги «Пятьдесят оттенков серого» .Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полтора года назад у Мелани появился еще один повод для тревог: врачи обнаружили у актрисы на носу раковую опухоль. Медики немедленно провели операцию и удалили новообразование. Впервые медики диагностировали у Мелани Гриффит онкологию в 2009 году. Врачи обнаружили у нее рак кожи в начальной стадии — в тот раз опухоль появилась у артистки прямо под глазом, и врачи настояли на срочном хирургическом вмешательстве. Мелани пришлось так же пройти курс химиотерапии. С тех пор актриса старается не проводить на солнце слишком много времени.