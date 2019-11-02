Жители Узбекистана - российским журналистам: «Вам в России мигранты нужны? Мы подумаем!»

В Москве было 6 утра субботы, когда одетые с иголочки главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже выстроились на совместное фотографирование. Их встреча проходила в Ташкенте. Утро было серым и дождливым, но узбекские власти встречали гостей так хлебосольно (накануне для глав правительств устроили грандиозный фуршет), что на погоду мало кто обращал внимание.

ШОС объединяет Россию, Индию, Китай, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Под заседание совета глав правительств стран ШОС отвели загородную государственную резиденцию «Куксарой». Кстати, именно в ней разместился Дмитрий Медведев. Так что ему до места проведения мероприятия было рукой подать. Резиденцию «Куксарой» построили для первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Говорят, нынешний узбекский лидер Шавкат Мирзиеев ее не любит, поэтому чаще всего резиденция пустует, и ее используют под размещение иностранных гостей.

По итогам нынешнего заседания главам правительств предстояло принять новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, которая рассчитана до 2035 года. Программу дополнили положениями о сотрудничестве в области инноваций, экологии, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий.

- Программа позволит решить проблему доступности разных услуг для жителей отдаленных районов стран-членов ШОС, - заметил российский премьер Дмитрий Медведев.

В своих выступлениях главы правительств обращали внимание на проблемы протекционизма в торговле, на развитие сотрудничества в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий, а также на совместную борьбу с терроризмом (самую большую опасность для стран ШОС представляет Афганистан, где насчитывается до 10 тысяч боевиков «Исламского государства» - запрещенной в России террористической организации).

- Чтобы бороться с экстремистскими идеями, нам надо укреплять сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб и делать все для налаживания мирной жизни в Афганистане. Надо подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса, - предложил Дмитрий Медведев.

В завершении своей речи премьер напомнил, что в следующем году будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

- Юбилей Победы, уверен, напомнит о тех днях, когда мы вместе боролись против общей угрозы, - обратился Медведев к главам других делегаций и пригласил всех приехать 9 мая в Москву.

За происходящим на заседании журналисты наблюдали по видеотрансляции в пресс-центре, который находился за несколько десятков километров от резиденции «Куксарой». Пока главы правительств говорили о глобальном, в пресс-центре обсуждались вопросы куда более приземленные.

- Вам там в России мигранты нужны? - поинтересовались у российских журналистов узбекские официанты.

- Для Вас место найдется, - пошутили мы.

- Мы подумаем. Дорого к вам ехать, - заметили официанты.

Миграция для Узбекистана - тема номер один. Здесь внимательно следят за всеми новостями и происшествиями, связанными с гражданами Узбекистана в России. Если при Исламе Каримове к тем, кто уезжал на заработки относились с пренебрежением, то при Шавкате Мирзиееве тренд сменился. Права мигрантов стали защищать.

Только по официальным данным, в России трудятся 2,2 миллиона мигрантов из Узбекистана. По неофициальным, их вдвое больше - многие находятся в России нелегально. В Ташкенте тех, кто уезжает на заработки в Россию, в шутку называют «москвашмонцами». Для узбеков Россия уже ввела облегченный миграционный режим: им не требуется приглашение на въезд, достаточно лишь оформить патент. Теперь Ташкент пытается добиться от Москвы еще большего: миграционной амнистии. Речь о том, чтобы все узбеки, которые находятся в России незаконно, могли до определенного срока беспрепятственно выехать за пределы России, а затем вернуться обратно, не понеся за это административного наказания. Российские власти дают понять, что пока к таким послаблениям не готовы.