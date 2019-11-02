“Таких людей нужно поддерживать:” Волонтеры из Саратова возрождают “хоккейное” село Невежкино

В селе Невежкино 400 жителей. Одно «деревнеобразующее» фермерское хозяйство, где трудятся 45 человек. За медпомощью к фельдшеру нужно ехать в соседний поселок. Есть школа, на занятия в этом году ходят 40 учеников. Пока неплохо, но станет 30 - будет чувствительно. Закончив ее, большая часть молодежи покидает село навсегда. Казалось бы, таких деревень в России сотни, даже тысячи.

Но все же Невежкино - небольшое, уютно вставшее в саратовской степи - особенное. Много ли сел могут похвастаться собственной гордой хоккейной дружиной? А Невежкино - может. Два десятка лет фермер-энтузиаст Александр Жариков (он же - владелец того самого единственного крупного местного хозяйства) своими руками заливает для местных детей каток. Не одно поколение школьников защищало цвета местного клуба “Подсолнух”.

Не одно поколение невежкинских мальчишек защищало цвета местного клуба "Подсолнух" Фото: vk.com/nevezhkino_village

- Мы давно дружим Александром Жариковым и меня всегда искренне восхищало его отношение к родному селу. Дело не только в хоккее. Так, когда в селе хотели закрыть школу - он выделил деньги на ремонт. О таких людях нужно рассказывать, их нужно поддерживать, такие села нужно поддерживать. Есть деревни, которые, к сожалению, прошли уже точку невозврата. А у Невежкино еще есть шанс, - так говорит Анастасия Михайлова. Будучи ученым-социологом, она давно следила за Невежкино и его жителями. А в этом году возглавила проект саратовского общественного движения “Жить здесь” по возрождению села Невежкино. Эта история про то, как город объединился - и протянул руку одному селу.

Александр Жариков много лет своими силами заливает для местной детворы каток Фото: vk.com/nevezhkino_village

Детей учат танцевать и рисовать

Благодаря полученному президентскому гранту волонтеры запустили обновление Невежкино сразу по нескольким направлениям. Одно из самых важных - дети и молодежь.

- В селе есть Дом культуры, есть его директор, но она одна и, как может, ведет занятия во всех кружках. Поэтому мы приглашаем в село специалистов из Саратова провести мастер-классы, закупаем для ребят материалы. Так, летом сотрудники Радищевского музея учили ребят рисовать, педагог из ТЮЗа провела театральную мастерскую. Когда мы только начинали, местные жители даже не знали, что такое мастер-класс. А когда увидели - загорелись, - улыбается Анастасия.

Художественные мастер-классы в селе провели сотрудники Радищевского музея Фото: vk.com/nevezhkino_village

Творческие занятия вдохновили и взрослых - поэтому сейчас с местным народным хором работает специалист из саратовской консерватории. А девчонки сломя голову бегут по выходным на танцы. Вести уроки к ним за десятки километров приезжает Алёна Фёдорова - руководитель коллектива «Импульс» из поселка Татищево.

- Ни одно из учреждений, ни один специалист, к которым мы обращались за помощью - не отказал, - говорит Анастасия Михайлова. На вопрос “Что заставляет волонтеров каждую неделю собираться и ехать в село?” она ненадолго задумывается:

- Желание что-то изменить. Оставить после себя след. Те, кто едут - это какая то особая категория людей. Они своего рода миссионеры, которые приносят науку и искусство этим ребятам.

Волонтеры показывают жителям звездное небо и строят павильон

На днях в селе высадился целый культурно-научный десант из Саратова. Астрономы из СГУ помогли всем желающим увидеть звезды в телескоп, бард Александр Блонский дал концерт, а волонтеры саратовского “Том Сойер Феста” развернули масштабную стройку. Благоустройство территории - второе и не менее важное направление в проекте.

Строить павильон волонтерам помогают и местные жители - целыми семьями! Фото: vk.com/nevezhkino_village

Профессиональный архитектор помог разработать концепцию центральной площади села, здесь уже появилась детская площадка, а сейчас буквально всем миром строят многофункциональный павильон. Он сможет выполнять роль и автобусной остановки, и сцены, и станет просто местом сбора жителей за большим праздничным столом.

Проект павильона Фото: vk.com/nevezhkino_village

Проект павильона и детской площадки Фото: vk.com/nevezhkino_village

- В строительстве участвуют руководитель движения “Жить здесь” Александр Ермишин и волонтеры “Том Сойер Фест Саратов”. Помогают местные жители - дети и женщины красят, мужчины копают, устанавливают бревна. Мы надеемся, что, вложив частичку своего труда и души, жители будут еще больше ценить это место, оно их действительно объединит. Они увидят результат своих общих трудов - и поверят, что сами могут что-то изменить, - говорит Анастасия Михайлова.

“В селе 80 детей и их вдруг всех разом стало видно!”

Подарить жителям надежду, поддержать энтузиастов - вот главная цель саратовских волонтеров.

- Мы приезжаем раз в неделю - ведь у всех членов команды есть еще и основная работа. Но настроение в селе уже улучшилось. После недавнего концерта ко мне подошла одна молодая девушка и попросила “Можно я вас обниму?” Для тех, кто откликнулся - мы это и делаем, - уверенно говорит Анастасия.

У этих ребят должен быть такой же шанс на счастливое и беззаботное детство, как и в городе Фото: vk.com/nevezhkino_village

Волонтеры верят: чем больше добра они делают, тем сильнее отклик в людях.

- У нашего проекта уже есть один довольно неожиданный результат. Посмотрев на Невежкино, многие соседние села тоже захотели перемен, - рассказывает Анастасия. - Возьмем, например, детскую площадку. Перед началом проекта я проводила среди жителей опрос - чего им больше всего не хватает. Никто не вспомнил о детской площадке. Почему? Потому что ее ни у них, ни у соседей никогда не было. Раньше местные подростки все время собирались на пожарной лестнице. А сейчас, когда площадку построили, она стала настоящим местом притяжения. В селе 80 детей и их вдруг всех разом стало видно! И соседние села теперь тоже захотели себе площадки.

Золотая осень под Невежкино Фото: vk.com/nevezhkino_village

Туризм и социальное предпринимательство

Следующий большой этап - помочь жителям Невежкино взять будущее села в свои руки.

- В фермерском хозяйстве заняты в основном мужчины, а вот для женщин в селе очень мало рабочих мест, - говорит руководитель проекта. - Одним из способов решения проблемы с занятостью может стать развитие социального предпринимательства. Например, в селе живет женщина-беженка с Донбасса, которая раньше работала в кукольном театре. Она могла бы шить кукол на заказ. Кто-то может выставлять домики для аренды туристам. Один мальчик мечтает стать фермером и мы хотим помочь ему поучаствовать в госпрограммах поддержки. Это большая точечная работа, мы пока в самом начале пути. Предстоит выявить сильные стороны, которые не только позволят людям улучшить свое собственное материальное положение, но и помогут создать в Невежкино несколько малых бизнесов, местных “центров притяжения”.

Просторы Невежкино Фото: Анастасия Михайлова

Одно из направлений, которым уже занялись - развитие туризма. В последние годы в Саратове, да и других крупных городах все больше людей увлекается “турами одного дня”. Махнуть в выходные на природу, порыбачить, искупаться, подышать свежим воздухом, побродить по полям - ну чем мини-отпуск для горожанина. Невежкино вполне могло бы стать одним из центров такого туризма, уверены волонтеры. Но в селе горожан ждут не только на выходные - но и с более серьезными планами. В Невежкино стоит несколько недостроев, которые готовы отдать любому желающему переехать сюда навсегда.