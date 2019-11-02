Взвешивание перед боем Сауль Альварес - Сергей Ковалев: россиянин оказался тяжелее перед схваткой за титул WBO

За сутки до боя между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом прошла официальная церемония взвешивания двух боксеров. На кону этой схватки - титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Он пройдет в Лас-Вегасе 2 ноября, по московскому времени это будет уже утро 3 ноября.

На официальной церемонии взвешивания оба боксера уложились в норму. При этом. Ковалев оказался чуть тяжелее своего соперника. У Сергея - 175 фунтов (79,38 кг), а у Альвареса - 174,5 фунта (79,15 кг) показали официальные данные весы. При этом, в официальную категорию русский боксер уложился не с первого раза. Первоначально у Сергея Ковалева весы показали 79,45 кг, что превышает необходимый для данной категории лимит на 120 граммов. Но через три попытки весы показали необходимые данные.

Отметим, что на профессиональном ринге у Альвареса - 52 победы, 35 нокаутом, 1 поражение и 2 ничьи. У Ковалева - 34 поединка победных, 29 - нокауты, 3 поражения и 1 ничья.