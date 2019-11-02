Гомосексуальное письмо Стравинского Дягилеву выставили на аукционе за рекордную цену

Очень интересное письмо композитора Игоря Стравинского выставлено на торги аукционного дома "Литфонд". На куске желтоватой бумаги простым карандашом значится:

"Мой дорогой Сережа, чувствую, что тебе тяжело на душе, что мучают тебя твои-мои дела. Ах, если бы мне чем-нибудь можно было бы помочь тебе! Чем? Если музыкой своей не удается помочь, то чем же? Не членом, чорт возьми, хотя он не дурен.Твой И. Стравинский".

Вертикально на письме значится приписка: "Не хвастай" — твой ответ — знаю".

Письмо датировано 22 февраля 1922 года.

"Не членом, чорт возьми, хотя он не дурен.Твой И. Стравинский"

Считается, что композитора Стравинского открыл именно Сергей Дягилев. Знаменитый театральный и художественный деятель познакомился с Игорем Стравинским в Петербурге, на премьере сюиты Стравинского «Фавн и пастушка». Дягилеву было 38 лет, Стравинскому - на десять лет меньше. К тому моменту молодой композитор был женат и имел сына.

Дягилев предложил Стравинскому написать балет для постановки в рамках «Русских сезонов». Так благодаря сотрудничеству с русским импресарио композитор стал звездой. Стравинский написал три великих балета, каждый из которых превращал «Русские сезоны» Дягилева в культурную сенсацию мирового масштаба — «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1911-1913).

Как писали в свое время эксперты "Коммерсанта", команда Дягилева была первой международной гомосексуальной арт-тусовкой, "не только этого не скрывающая, но вполне таковой себя осознававшая".

Дружба Дягилева и Стравинского продолжалась долгие годы. Стравинский пережил своего друга более чем на сорок лет, но похоронены оба рядом — на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

Гомосексуальные артефакты не впервые попадают на торги и встречают неизменный интерес у покупателей. Так в феврале этого года аукционный дом "12й стул" выставлял единственное издание гомосексуальной прозы близкого друга Сергея Есенина Бориса Глубоковского «Трогательная повесть» (1918). Книга была запрещена сразу после публикации. Начальная стоимость была превышена в пять раз и лот ушел за двести тысяч рублей.

Глава "Литфонда" Сергей Бурмистров уверен, что за письмо Стравинского развернется нешуточная борьба и оно будет продано с сильным превышением эстимета (в настоящий момент стартовая цена лота составляет 160 тысяч рублей).

"Этот лот обладает музейной ценностью. Письма Стравинского очень редки и хранятся в музеях. А уж это письмо абсолютно уникально благодаря юмору на грани фола и откровенным сексуальным намекам. Я бы как коллекционер не пожалел на него и нескольких миллионов".

Аукцион состоится 14 ноября и кроме сексуального письма Стравинского, еще одним из топовым лотом называют права Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, включая мотоциклы, автобусы и грузовики. Права были вручены Генсеку по случаю семидесятилетия главой МВД Николаем Щелоковым со словами "Тепер-то вас никто не сможет остановить". Начальная цена лота уже составляет немыслимые миллион триста пятьдесят тысяч рублей.