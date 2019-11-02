Геннадий Онищенко: Если вы влюбились - не надо пересаливать суп. Можно это чувство выразить и глазами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова внесла изменения в "Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания". В день рекомендовано употреблять не больше 5 граммов соли - таковы требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эту тему мы обсудили с доктором медицинских наук, первым зампредом Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадием Онищенко...

Геннадий Онищенко: «Соли - не больше 3 г в сутки! Если вы влюбились - не надо пересаливать суп. Можно это чувство выразить и глазами» 00:00 00:00

- Геннадий Григорьевич, а вы как считаете - сколько граммов соли человеку полезны, а сколько - вредны? Когда "пересол" может вызвать заболевание сердца, сосудов? И - при каком её количестве возникает гипертония?

- Лично я совсем не солю еду. Считаю, в нашей с вами пище соли и так достаточно.

- Вот зам Скворцовый - Олег Салагай - велит солонки со стола убирать, чтобы лишку не солили. А вот мы однажды с вами обедали - у вас всюду солонки там стояли. А Салагай говорит - в сутки человек должен употреблять не больше 5 граммов соли.

- Нет! Только - 3 грамма и не больше.

Ну, я понимаю - если вы ходите в баню, а это в том числе - и интенсивное выпаривание и соли из организма - то там, конечно, можно себе позволить для восстановления какие-то жидкости с содержанием соли. А так - нет!

- Но вот бывает же человек рыбку соленую - вяленую или сушеную - к пиву себе берет...

- Ну, во-первых...

- ...или огурчик соленый с водкой?

- Поскольку в вашем вопросе содержался намёк на потребление этилена... Да?

- Ага - спирта.

- Я вас оборвал как раз на этом.

- Вы оборвали, да...

- Так вот... Вы можете даже без употребления этилена те же соленые грибы, например, вымачивать, а рыбу есть не соленую, а - копченую.

- Но вот в нищей России народ только и живёт за счёт того, что на зиму солит капусту, огурцы, помидоры... Даже арбузы солят. Люди живут за счёт огородов, приусадебных участков...

- Во-первых, наша Россия - не нищая. Да, мы живём - э-э-э - не шикуем. Но ведь и солености перед употреблением можно вымочить, вымыть лишнюю соль из той же капусты, а потом уже варить борщ.

- То есть, поговорка: "Недосол - на столе, пересол - на голове" - она утрачивает смысл. Онищенко её запретил.

- Ну, к соли интуитивно не только по этому поводу придирались. Когда кто-то приготавливал слишком соленую пищу, сразу выстраивались подозрения...

- Ага, влюбилась!

- ...поскольку пишу готовят в основном женщины - да, сразу делали вывод, что она в кого-то влюблена. И, видимо, это подозрение, в какой-то степени, не лишено смысла.

Так что - в этом плане - отказываясь от от избытка соли - мы с вами лишаемся тех индикативов, по которым можно будет определять взаимоотношение людей. Но мы это можем компенсировать с вами другими способами.

- Степень влюбленности.

- А?

- Степень влюбленности, говорю...

- Ну, она (повариха, допустим. - А.Г.) может это показать своими глазами, более влюблённо смотреть на объект своего обожания, а не намекать ему о своей влюбленности, насыпая горстями соль в суп и нанося ущерб его здоровью. Вот! То есть - более гуманно реагировать.

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