2019-11-03T12:12:52+03:00
Происшествия

Во Внуково объяснили утренний сбой с багажом

Раньше в аэропорту такого никогда не было
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В аэропорту рассказали, что задержек рейсов не было. И даже за три часа сбоя багаж у людей принимали, чемоданы досматривали вручнуюВ аэропорту рассказали, что задержек рейсов не было. И даже за три часа сбоя багаж у людей принимали, чемоданы досматривали вручнуюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пассажиры аэропорта "Внуково" столкнулись ранним утром 3 ноября с проблемой - сломалась система приема багажа. Люди нервничали.

- Нельзя просто так взять и улететь из Москвы, во Внуково все поломалось, не принимают чемоданы и в салон брать нельзя, - возмутился москвич Николай Терехов.

- Людей - сотни. Все хотят улететь. Какой-то досмотр руками. Все странно, - высказалась в соцсетях Нина Кравец.

И таких недовольных, которые написали в интернете, было много, но через три часа во Внуково все нормализовалось. Как оказалось, были скачки напряжения Мосэнерго (раньше в аэропорту такого никогда не было).

- В 7.12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это прием багажа на вылет. В 10.45 автоматическая система приема багажа была восстановлена, - рассказали в пресс-службе аэропорта Внуково.

В аэропорту рассказали, что задержек рейсов не было. И даже за три часа сбоя багаж у людей принимали, чемоданы досматривали вручную. К тому же сломался только сортировщик приема багажа, в это же время чемоданы по прилету выдавались в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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