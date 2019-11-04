Особых детей Йошкар-Олы подготовят к поступлению в школы

Обучение детей с аутизмом в общеобразовательных школах - острая проблема. И одна из самых важных дли них. Дело в том, что в большинство детей с расстройствами аутистического спектра вынуждены проходить обучение на дому. В школах просто нет необходимых условий, да и методы работы с учениками не учитывают возможности особых детей. А исключение из этой среды уменьшает шансы ребят с РАС на социализацию, адаптацию к взрослой жизни. Поэтому очень важно сделать все для того, чтобы такие дети все же попали в школьные коллективы.

В Йошкар-Оле существует региональная общественная организация по поддержке и помощи семьям с детьми с ментальной инвалидностью и инвалидов с детства «Раскрась мир». Ее руководители реализуют множество проектов, которые помогают особым детям стать полноправными членами общества. В этом году они придумали новый проект для детей с расстройствами аутистического спектра "Хочу учиться!". Его реализуют благодаря поддержке президентского гранта. Под их началом создана и работает подготовительная группа на базе СОШ №12 г.Йошкар-Олы.

- Проект стартовал в июле 2019 года, и к этому моменту в подготовительном классе ведётся активная ежедневная работа. Каждый день 8 детей с аутизмом приходят в школу, где для них проводятся индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом и психологом, групповые занятия с учителем и педагогом общей физической подготовки под руководством куратора и супервизора – специалистов по прикладному анализу поведения. Важным показателем успешности процесса является то, что все без исключения ждут занятий в школе и с удовольствием на них бегут, - рассказали авторы проекта.

Для детей проводятся индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом и психологом.

В классе ребята получают необходимые дошкольнику знания, адаптируются к школьной жизни, расписанию. Для них также проводят внеклассные занятия, мастер-классы, а к общению привлекают первоклассников. Так было проведено два инклюзивных занятия "Дружить легко", два психологических тренинга "Дружная школа".

Проект также включил в себя занятия с педагогами. Для них была проведена встреча "Учитель - мой друг". Преподавателям объяснили, как работать с особыми детьми, обучить толерантному отношению окружающих детей. Старшеклассники той же школы стали участниками тренинга "Старший друг". Школьникам рассказали об аутизме, а после из их числа был создан отряд кураторов-наставников детей с РАС -участников проекта.

Руководители общественной организации уверенны, что эффективная работа по подготовке детей с РАС к обучению в школе возможна только при комплексной работе по нескольким направлениям. Это приобретение знаний, умений и навыков детьми с РАС с помощью занятий в подготовительном классе, участия в инклюзивных занятиях, культурно-массовых мероприятиях и выездных мероприятиях, направленных на развитие самостоятельности и обобщения навыков, полученных в ходе занятий.

- Аутизм невозможно вылечить, однако люди с аутизмом могут адаптироваться к жизни в социуме. При правильно организованной подготовке к обучению в школе с использованием научно-доказанных методов работы многие дети с аутизмом смогут поступить в общеобразовательную школу, закончить её, поступить в институт, получить профессию и жить как совершенно полноценный член общества, быть налогоплательщиком и профессионалом, - уверенны авторы проекта.