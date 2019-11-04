2019-11-04T13:55:03+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «Мир становится уязвимым: каждые 14 секунд - кибератаки»

На саммите в Бангкоке премьер призвал заканчивать с монополиями в IT сфере и сообща бороться с информационными угрозами
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер Дмитрий Медведев принял участие в Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Премьер Дмитрий Медведев принял участие в Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Фото: REUTERS
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Выходные премьер Дмитрий Медведев провел в Бангкоке, где принял участие в Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также в Восточноазиатском саммите. Медведев призвал страны АСЕАН к демонополизации сферы высоких технологий.

- Компании и целые страны все больше зависят от оборудования, от программного обеспечения (ПО). Большими возможностями здесь обладают несколько корпораций, и они по сути часто доминируют на рынке. Это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей, не лучшим образом сказывается и на информационной и сетевой безопасности. Россия выступает за развитие конкуренции в этой сфере, - заявил Медведев на Деловом инвестиционном саммите.

Премьер напомнил, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры: пять из них - из США, два - из Китая.

- Компании эти настолько большие, что способны навязывать свое мнение: в какой-то момент отрубать трафик, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств. Это является опасным. Мы должны договориться о правилах игры, - отметил Медведев.

Премьер также призвал страны юго-восточной Азии объединять усилия в борьбе с кибератаками.

- Мир становится все более уязвимым: каждые 14 секунд - давайте вдумаемся в эту цифру - происходят кибератаки, - заметил Медведев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Наши предки защищали свою землю. Не было никаких «чужих войн»

Поездка Медведева в Бангкок пришлась на День народного единства. На состоявшейся после саммитов пресс-конференции журналисты поинтересовались у премьера, как он относится к недавним высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусов постоянно втягивали в войны: сначала в одну Отечественную (1812-го года, - Ред.), потом в другую (Великую отечественную, - Ред.). Что, мол, не их это войны были, а чужие.

- Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю. Они жили на территории современной России или Белоруссии, но защищали-то свою землю от захватчиков. Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова. Считаю особенно важным подчеркнуть это в День народного единства, - сказал Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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