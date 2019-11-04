Сатирик рассказал, как «шутник-подрывник» позвонил на концерт Винокура, где сидел Черномырдин
В Ростове молодой человек крикнул «аллах акбар!» и бросил в автобус сумку. Так он решил «пошутить". «Шутника» побили, в сумке оказалась не взрывчатка, а плитка. Где грань для розыгрышей - пранков? Об этом — известный ценитель юмора Михаил Грушевский.
- Считаете, дурацкий розыгрыш с брошенной в автобус сумкой, сопровождаемый криком на арабском - или в наше время, когда грани размываются, уже допустимый?
- Я не раз сталкивался с розыгрышами на грани и за гранью. Никогда не забуду юбилейный концерт Владимира Винокура в ГЦКЗ Россия. И вот такой же псевдошутник позвонил и сообщил о заложенной в зале бомбе.
- На концерте, конечно, были ВИПы?
- Да, там были, в том числе, высокие, охраняемые лица. Конечно, появились сотрудники со служебными собаками. Мы за кулисами понимаем, что это все дурь собачья, но проверить то надо.
- Юбиляр расстроился больше всех?
- Винокур сказал, мол, я сейчас выйду и объявлю что был такой звонок и волноваться не надо. Но я ему объяснил, что если он объявит про бомбу, то все решат, что это реприза. Ну и что - посмеются и останутся ждать продолжения представления. Нашли компромисс.
Михаил Грушевский знает немало баек из актерской жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ
- Вместо Винокура вышел Лещенко?
- Точно! Вышел Лещенко. И своим проникновенным голосом начал говорить в том ключе, что, мол, «друзья, поймите нас правильно». Зал... смеялся и апплодировал.
- И ВИПы тоже?
- Ну, только когда премьер-министра Виктора Черномырдина спецслужбы вывели из зала, все остальные послушно тоже стали покидать зал.
- Это все происходило до первых больших терактов на Кавказе и в Москве?
- Кажется, да. А сам звонок поступил в самом начале вечера. Многие решили, что это такая режиссерская задумка. Уходить никто не планировал. Зал то был полон. Поверили только после вывода премьер-министра.
- История с сумкой в Ростове — идиотизм?
- Одно дело розыгрыш пранкерский, со смысловой ловушкой. А что касается Ростова, думаю, это был скорее всего психически нездоровый человек. По этому поводу вспомнил анекдот.
- Черный юмор? Приличный?
- Ну, какой есть.
Дело происходит на автобусной остановке. Автобус трогается и пассажиры наблюдают, как какой то мужик пытается его догнать. Не получается, скользко, он падает. Машет руками и что-то кричит. Кто то приоткрывает окошко и кричит в ответ: «Мужчина прекратите. Мы сейчас описываемся со смеху!» А он им в ответ: «Вы сейчас обоср...сь — я водитель автобуса».
Вот это - добрый юмор, а том что сделал придурок в Ростове — это либо расстройство психики, либо преступление.
Пародист Михаил Грушевский и певица Жасмин в необычных образах.Фото: Архив "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU