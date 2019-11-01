Содрала с себя кожу: Хайди Клум ужаснула жутким видом на Хэллоуин

Хайди Клум 13 часов наряжалась в шокирующий костюм для ежегодной вечерники в честь Хэллоуина. Но оно того стоило. Длительное превращение супермодели в зомби уже окрестили самым жутким зрелищем, а 46-летнюю манекенщицу назвали королевой ужасов.

Хайди Клум разместила в блоге все этапы приготовления к Хэллоуину. На многочисленных фотографиях и видео модель предстает по-настоящему в ужасающем виде. Впрочем, любой прохожий мог понаблюдать за происходящим, ведь модель превращали в монстра прямо в витрине магазина в центре Нью-Йорка.

46-летняя супермодель превзошла себя ради праздника.Фото: EAST NEWS

heidiklum Хайди Клум разместила в блоге все этапы приготовления к Хеллоуину

Многочисленные костюмеры и гримеры помогали многодетной матери воссоздать образ зомби. Говорят, Клум три месяца продумывала наряд и каждую его деталь. Хайди одета в силиконовый костюм со множеством металлических деталей, крови и внутренних органов человека.

heidiklum Pasta and prosthetics

Сначала все тело звезды покрыли тальком, и только потом на нее надели специальный силиконовый комбинезон, на который и наносился грим. По словам Хайди, наряд на ощупь напоминал сырую курицу и находиться в нем было неприятно. Кроме того, звезде было трудно передвигаться в костюме, ведь он весил несколько килограммов. Поэтому ее повсюду сопровождали помощники, поддерживая под руки.

heidiklum Хайди Клум 13 часов наряжалась в шокирующий костюм для ежегодной вечерники в честь Хеллоуина

В комментариях к постам поклонники модели оценили ее задумку. "Сдаюсь! Вы всегда будете королевой Хэллоуина!", "Но как же ты будешь ходить в туалет?", "Это сумасшедше! Нет слов!", "Как же много времени это заняло! Я была на работе восемь часов, потом вернулась домой, проверила трансляцию. И вот мне уже пора ложиться спать, а вы еще не закончили!", "Хайди, ты бесподобна!", "Этот Хэллоуин твой!", - пишут почитатели таланта манекенщицы.

heidiklum Хайди Клум одета в силиконовый костюм со множеством металлических деталей, крови и внутренних органов человека

Стоит отметить, что Хайди Клум всегда с фантазией подходит к выбору костюмов для Хэллоуина. Ранее модель перевоплощалась в Фиону из мультфильма "Шрек", в Джессику Рэббит из ленты "Кто подставил кролика Роджера?" и в других известных персонажей. Но пугающий образ зомби стал по-настоящему запоминающимся еще и потому, что модель сделала из своего перевоплощения настоящее реалити-шоу.

heidiklum По случаю Хеллоуина Хайди Клум заказала многоярусный торт, на котором были запечатлены все ее образы на празднике за прошедшие годы

Многочисленные костюмеры и гримеры помогали многодетной матери воссоздать образ зомби. ГФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, праздник в этом году имел особое значение для Хайди. Ровно 20 лет назад Клум впервые организовала вечеринку в честь Дня всех святых. В честь Хэллоуина модель заказала многоярусный торт, на котором были запечатлены все ее образы на празднике за прошедшие годы. Как рассказали друзья Клум, она осталась в восторге и от вечеринки, и от своего жуткого вида.