Не ем и не худею: что проверить, если лишний вес не уходит

По данным Всемирной организации здравоохранения, лишний вес есть почти у трети населения планеты. Что делать, если вы входите в это число, а избавиться от лишних сантиметров не получается, несмотря на все старания, рассказала старший акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Герасимова.

Избыточная масса тела может не только причинять психологический дискомфорт, но и приводить к серьезным осложнениям, таким как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательной системы и репродуктивные нарушения. Хотя масса тела зависит и от таких факторов, как пол, возраст и наследственная предрасположенность, к набору лишнего веса, как правило, приводят неправильные пищевые привычки, недостаток физической активности и стрессы.

Если вес не снижается, несмотря на соблюдение всех рекомендаций, возможные причины стоит искать в нарушениях гормонального фона. При подозрении на них нужно обратиться к врачу-эндокринологу и сдать анализы на основные гормоны, регулирующие обмен веществ, – в первую очередь это ТТГ, Т4 свободный, АКТГ, кортизол, пролактин, инсулин, лептин, общий тестостерон, СТГ.

Тиреотропный гормон (ТТГ) синтезируется в гипофизе. Он контролирует выработку гормонов щитовидной железы – Т4 и Т3, которые оказывают огромное влияние на все биологические процессы в организме. При снижении функции щитовидной железы обмен веществ и процесс расщепления жиров замедляются: человек быстро устает, постоянно чувствует сонливость и набирает лишний вес. Для первичного обследования щитовидной железы рекомендуется сдать анализы на ТТГ и Т4 свободный, а также сделать УЗИ.

Кортизол – гормон, вырабатываемый корой надпочечников. Его избыток является признаком гиперкортицизма. Это тяжелый синдром, основное проявление которого –избыточная масса тела. Из-за повышения кортизола снижается чувствительность тканей к инсулину и лептину – это приводит к увеличению аппетита и, как следствие, к отложению жировой ткани, особенно на животе, груди и шее. Лицо в этом случае приобретает характерный «лунообразный» вид, а объем мышечной ткани рук и ног уменьшается. При подозрении на гиперкортицизм необходимо дополнительно проверить уровень гормона АКТГ, провести УЗИ надпочечников и по показаниям – магнитно-резонансную томографию.

Пролактин – гормон гипофиза. Его основная функция – регулирование лактации, но он влияет и на поджелудочную железу, повышая секрецию инсулина, и на усвоение глюкозы и жиров. Кроме того, пролактин может воздействовать на центр голода в головном мозге, повышая аппетит. При увеличении концентрации этого гормона отмечается снижение уровня эстрогенов, что становится дополнительным фактором нарушения липидного обмена. Если анализы покажут увеличение уровня пролактина, врач может дополнительно назначить магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Соматотропный гормон (СТГ) – гормон гипофиза. На повышение массы тела влияет его дефицит, а не избыток, так как он участвует в обмене белков, жиров и углеводов, влияет на баланс жидкости и минералов, способствует росту мышечной ткани и уменьшению жировой. Для диагностики дефицита СТГ анализ на этот гормон совмещают с тестом на ИФР-1 (соматомедин С).

Инсулин – гормон поджелудочной железы, который играет решающую роль в регуляции обмена веществ. Инсулин контролирует уровень углеводов в крови: если их слишком много, он преобразует их в жировую ткань. При избытке инсулина резко снижается уровень глюкозы – такое состояние называется гипогликемией и характеризуется резким чувством голода, потливостью, слабостью, дрожанием конечностей. Человек вынужден увеличить частоту приемов пищи, чтобы повысить содержание углеводов, а это приводит к набору веса.

Лептин – гормон, который вырабатывает сама жировая ткань. Он регулирует пищевое поведение: избыток лептина при повышенной массе тела может приводить к невосприимчивости рецепторов центра голода и увеличению аппетита. При резком ограничении калорийности пищи уровень лептина снижается, а кортизола, инсулина и грелина – повышается.

Грелин – гормон голода, его синтезируют клетки органов желудочно-кишечного тракта. Именно из-за повышения его уровня у нас возникает желание поесть. В норме после приема пищи уровень грелина снижается, но у людей с повышенной массой тела и нарушениями пищевого поведения этого может не происходить – в результате после еды у них не будет возникать чувство насыщения.

Тестостерон – основной мужской половой гормон, выработка которого регулируется гормонами ЛГ и ФСГ. Тестостерон оказывает влияние на разные органы и системы, включая мышцы и жировую ткань, участвует в регуляции обмена веществ. Недостаток тестостерона и у женщин, и у мужчин приводит к уменьшению мышечной массы и накоплению жировой ткани.

Дигидротестостерон (ДГТ) – мужской половой гормон, образующийся из тестостерона. Он отвечает за развитие половых органов в период полового созревания и также регулирует состояние мышц и жировой ткани.

Витамин D – жирорастворимый витамин, поступающий в организм с пищей или синтезирующийся в коже под действием УФ-лучей. Он принимает участие в регуляции кальций-фосфорного обмена, помогает иммунитету и выполняет некоторые другие функции. За его уровнем рекомендуется следить при избыточной массе тела: в этом случае он откладывается в подкожно-жировой клетчатке и становится недоступным для центрального кровотока.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»