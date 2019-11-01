2019-11-01T15:53:35+03:00
Звезды

Яна Рудковская и Михаил Шуфутинский вошли в контрольную комиссию премии «Виктория»

За месяц до церемонии знаменитости встретились на торжественном ужине
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Яна Рудковская, помимо партнёрства с Биланом, занимается группой «Градусы».Яна Рудковская, помимо партнёрства с Биланом, занимается группой «Градусы».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодная музыкальная премия «Виктория» по традиции отгремит в Кремлёвском дворце 5 декабря.

В минувший четверг академики премии, а также ее учредители — маэстро Игорь Крутой и поэт Михаил Гуцериев, собрались на ужине в «Марриотт Москва Ройал Аврора». В банкетном зале было много знаменитостей: поэт Александр Шаганов, Анита Цой, Денис Клявер, поэт Владимир Вишневский, телеведущая Татьяна Веденеева, композитор Виктория Кохана, Таисия Повалий, Бари Алибасов.

Анита Цой и композитор Виктория Кохана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анита Цой и композитор Виктория Кохана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе ужина прошла жеребьевка, которая выбрала семь академиков, которые вошли в контрольную комиссию премии. Среди них оказались Яна Рудковская, Михаил Шуфутинский, Андрей Мисин и другие.

Алена Свиридова выступила с мини-концертом, спев свои лучшие хиты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Свиридова выступила с мини-концертом, спев свои лучшие хиты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На премию тратятся большие силы, надо сделать все возможное, чтобы артисты соревновались и достойно побеждали, тогда она будет жить, — взял слово композитор и продюсер Игорь Крутой. — Просто красиво собраться за столом мы можем в любое время, не хочется, чтобы наша премия превращалась в рядовой концерт. Так что, уважаемые академики, давайте отнесёмся к премии как можно серьёзнее. Заработать на ней невозможно, продвинуть себя тоже. Я, например, никогда не побеждаю, так что заинтересованности у меня никакой нет. Есть только желание сделать качественный продукт. После ужина перед гостями выступила с мини-концертом Алена Свиридова.

Татьяна Веденеева и Михаил Шуфутинский - академики премии «Виктория». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Веденеева и Михаил Шуфутинский - академики премии «Виктория».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Голосование академиков «Виктории» открылось минувшей ночью. Среди номинантов множество звёзд, как опытных, так и начинающих: Димаш Кудайберген, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Элджей, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие.

Поэт Михаил Гуцериев и писатель Юрий Костин. Фото: пресс-служба премии "Виктория".

Поэт Михаил Гуцериев и писатель Юрий Костин. Фото: пресс-служба премии "Виктория".

- Виктория – это победа, это удача, это движение вперёд. У нас огромная страна, географически сложная, многонациональная, многоконфессиональная. Сибирь слушает шансон, Кавказ любит восточную музыку, центральная Россия – эстраду, российскую и западную. Поэтому у нас появляется столько новых имён, новых артистов, новых лидеров. Но никто никогда не отменял хорошую, настоящую песню, – приветствовал гостей Михаил Гуцериев.

Игорь Крутой основал премию в содружестве с поэтом Михаилом Гуцериевым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Крутой основал премию в содружестве с поэтом Михаилом Гуцериевым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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